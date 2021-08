Trabant, céčka, Vitacit, slavný hit Holky z naší školky. To jsou věci, které zůstávají stále v paměti. Lidé se mohou do dob minulých vrátit v sobotu na Šlakhamru, v čase od deseti do pěti odpoledne. Návštěvníci si připomenou slavné filmy, mohou hádat písničky a jejich interprety, zkusí poznat kromě tradičního trabantu i jiné značky aut, podívají se i do šatníku a panelákového bytu. Nebudou chybět tradiční pochoutky. Pro zájemce bez rozdílu věku bude otevřená retro herna, kde si vyzkouší poskládat Rubikovu kostku, céčka, zahrát stolní fotbal či hru Logic a vyrobí i mávátko.„Retro výlet je tentokrát určený všem generacím, úkoly jsou připravené tak, aby je mohli plnit příchozí všech generací. Navíc ani nemusí splnit všechna stanoviště. Za splněné úkoly získají penízky a za ty si lze v našem obchůdku Hamrex vybrat odměnu,“ uvedla tisková mluvčí Technického muzea Brno Zuzana Doubravová.

Kromě retro stanovišť čekají na návštěvníky již tradičně kováři. Lidé je uvidí jak při práci na unikátním, vodou poháněném bucharu, tak při tradiční práci na kovadlinách. „Atmosféru akce mohou příchozí doladit retro oblečením,“ dodala Zuzana Doubravová.

Již třináctý Retroden pořádají v sobotu v areálu hasičské a sokolské zahrady ve Svratce. „Lidé se mohou těšit na bohatý program. Sraz historických vozidel začne ve dvě hodiny. Zájemci se budou moci svézt historickým autobusem Škoda. O půl třetí vystoupí Petra Janů a na čtvrtou hodinu je připravená retro přehlídka s programem a hudebním překvapením. Retroden zakončí večerní čaj aneb diskotéka s hity šedesátých až osmdesátých let,“ uvedl místostarosta Svratky Martin Mudroch. Návštěvníci v retro oblečení jsou vítaní i na této akci.

JIHLAVSKO

FOOD festival

KDY: sobota od 10.00

KDE: Luka nad Jihlavou, za zdravotním střediskem

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Kombinace klasického pouličního jídla i regionální producenti se představí v Lukách nad Jihlavou. Součástí je doprovodný program v podobě Michala Nesvadby s kouzelnou školkou, Petr Bende Trio, taneční vystoupení loucké aerobičky Anny Třetinové a večer letní kino Prvok, Šampón,Tečka a Karel. Dojde i na osvěžení v podobě pěnové show, aquazorbing a další.

Parní léto v Hodicích

KDY: sobota od 16.00

KDE: Hodice, vlakové nádraží

ZA KOLIK:



Setkání na hodickém nádraží s parním vlakem a spoustou zajímavých atrakcí nejen pro děti se koná v sobotu od čtyř hodin. Hrát bude Countrybanda. Parní lokomotiva přijede od Telče do Hodic v 16.16, poté pokračuje do Třeště, odsud odjede do Hodic zpět v šest večer a zůstane tam stát na nádraží až do 21.45. Poté se vydá zpět na základnu do Telče.

Plíhal a Žalman v Telči

KDY: sobota a neděle od 19.30

KDE: Telč, nádvoří zámku

ZA KOLIK: 500, 450 korun



Prázdniny v Telči pokračují i o víkendu kvalitní hudbou. V sobotu v hlavním programu zahraje Karel Plíhal, v neděli se představí uskupení Antikvartet a Žalman a spol.

Letní kino v Polné

KDY: pátek od 21.30

KDE: Polná, nádvoří hradu

ZA KOLIK: 50 korun



Zámecké nádvoří opanuje koproduční životopisné drama s názvem Šarlatán, ve kterém excelují Ivan Trojan se synem Josefem. Tento film ukončuje sérii letních projekcí v Polné.

Výstavy na židovském hřbitově

KDY: sobota až neděle

KDE: Telč, židovský hřbitov na Starém Městě u zastávky vlaku

ZA KOLIK: vstupné zdarma



V pátek končí výstava Situla arcanum aneb Úvod do nové hermetiky (fotografie, koláž, instalace) od Jany Butzke a Silvie Milkové. V sobotu ji střídá výstava Pavla Kocha s názvem To, co je zatím. Otevřeno je neděle až pátek od 10.00 do 18.00 hodin, v sobotu od 13.00 do 18.00.

DALŠÍ TIPY

TŘEBÍČSKO

Festival Petra Dvorského

KDY: sobota od 20.00

KDE: Jaroměřice nad Rokytnou, nádvoří zámku

ZA KOLIK: základní vstupné 350 korun



Letošní 23. ročník hudebního festivalu Petra Dvorského začíná tuto sobotu od osmi hodin na nádvoří zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou. Zahajovací galakoncert se tradičně stane klasickou slavnostní předehrou celého festivalového programu. Diváky čeká souhra lidského hlasu a symfonického orchestru v áriích, duetech a orchestrálních číslech z oper Verdiho, Masseneta, Smetany, Dvořáka a Pucciniho. Festival trvá do 21. srpna.

Čechomor turné 2021

KDY: pátek od 19.00

KDE: Náměšť nad Oslavou

ZA KOLIK: vstupné 590 korun



Čechomor vyráží na letní Kooperativa Tour s novou deskou Radosti života a zároveň oslaví třiatřicet let skupiny na hudební scéně. V Náměšti nad Oslavou vystoupí v pátek na nádvoří zámku od sedmi večer.

Na chill v Třebíči

KDY: sobota od 10.00 do 22.00

KDE: Třebíč, Tyršovy sady

ZA KOLIK: 100 korun



Další ročník festivalu Na chill se tentokrát koná na jiném místě – v Tyršových sadech. Zájemci si vychutnají pochoutky místních kuchařů, osvěží se vyladěnými drinky lokálních barmanů a výčepních, poslechnou si pohodovou muziku.

ŽĎÁRSKO

PELHŘIMOVSKO

Kámenské hradohraní

KDY: sobota a neděle

KDE: hrad Kámen

ZA KOLIK:

Tento víkend se na hradě Kámen bude konat již devátý ročník Kámenského hradohraní. Chybět nebudou šermířská vystoupení, kouzelníci Telemat a Telepat, sokolník s dravci a sovami. Po oba dva dny budou hradní expozice přístupné od 10.00 do 17.00 bez doprovodu průvodců. Návštěvníci si tak celý hrad po zakoupení vstupenek projdou sami a mohou se zapojit do zábavně naučného kvízu s úkoly. Sobotní večerní program od 19.00 do 21.30 hodin bude patřit hraným prohlídkám a ve 22.30 hodin vystoupí skupina Gaja Yritis se svou ohňovou show.

Quijotova šedesátka

KDY: pátek a sobota

KDE: hrad Lipnice



Osmý ročník Quijotovy šedesátky v překrásných prostorách hradu Lipnice nad Sázavou, v přírodním amfiteátru pod hradem a také v kostele, nabídne sérii nejrůznějších divadelních představení, koncertů, tanečních vystoupení, a to nejen umělců s handicapem. Návštěvníci se mohou těšit na kapelu AG – Flek, taneční vystoupení Proty Boty, inscenaci Sněžibába a čert Divadla Harmonika, nebo na společný koncert písničkářů z různých zemí: Jiří Vondrák, Petr Rímský, Alexey Kudryavtsev a Tolek Muracki. Uvidí premiéru inscenace Don Don Šajn vznikající pod hlavičkou jedinečného rukopisu Divadla Klauniky Brno. Festival vyvrcholí tradičním Exhumanizačním pochodem za Jaroslava Haška.

Koncert Letních žesťových kurzů Žďár

KDY: neděle od 17.00

KDE: Kamenice nad Lipou, nádvoří zámku

ZA KOLIK: 100 korun



Závěrečný koncert Letních žesťových kurzů Žďár bude podle pořadatelů nezapomenutelným zážitkem. Vystoupí na něm všichni účastníci, asi třicet hráčů na žesťové nástroje, z velké části vyučující, studenti či absolventi akademií a konzervatoří z celé republiky. Zájemci se mohou těšit na mnoho unikátních skladeb. Vstupné je sto korun.

CO SE DĚJE U SOUSEDŮ

Brněnské muzejní noci

KDY: sobota od 18.00 do 24.00

KDE: Brno



Na víc než dvaceti místech po celém Brně čekají v sobotu mezi šestou večer a půlnocí na návštěvníky výstavy, programy a mimořádné prohlídky u příležitosti letošní Brněnské muzejní noci. K návštěvě bude lákat Moravská galerie, Muzeum Brněnska a další známé instituce. Návštěvníci ale mohou nahlédnout i na krajský úřad, do brněnského pracoviště národní banky, do virtuální expedice brněnské zoo nebo třeba do Muzea vlakové pošty.

Pivní slavnosti

KDY: sobota během dne

KDE: Znojmo

Sobotu ve znamení pěnivého moku si mohou užít lidé ve Znojmě. Letos se Pivní slavnosti přesunou z Horního náměstí do areálu pivovaru. Návštěvníci se mohou těšit na tři hudební scény. U rotundy zahraje v deset večer Kapitán Demo, v Enotéce vrcholí program s Totálním nasazením a na pivovarské zahrádce budou hvězdou večera Páni kluci a Irnis.

CO SE CHYSTÁ

FunnyFest

KDY: 13. srpna

KDE: Velké Meziříčí



Další ročník multižánrového festivalu FunnyFest vypukne už za týden. Koná se v pátek 13. srpna v čase od tří odpoledne do deseti večer na náměstí ve Velkém Meziříčí. Zájemci se mohou těšit na Fotící bedýnku, TikTokery, Slackline, vyrobu placek a další. Mezi kapelami a interprety vystoupí Eirik, Jakub T. Hladík a Tomáš Štefka, Vzhůru a níž. Občerstvení na místě bude zajištěné.Na festivalu budou moci lidé zakoupit výrobky klientů z denního stacionáře NESA.

Koncert kapely Túfaranka

KDY: 15. srpna, od 14.00

KDE: Chlum, hřiště

ZA KOLIK: vstuné dobrovolné



Obec Chlum společně s hasiči a myslivci z Chlumu zvou všechny příznivce dechové hudby na koncert dechové kapely Túfaranka ze Šakvic. Uskuteční se 15. srpna v areálu hřiště Chlum na Třebíčsku. Začátek je od dvou hodin odpoledne. Občerstvení je zajištěno. Vstupné je dobrovolné.

Mrkvancová pouť v Polné

KDY: Chlum, hřiště

KDE: Polná, Husovo náměstí



Jedna z největších poutí na Vysočině, Mrkvancová pouť, se koná druhý zářijový víkend v Polné. Při této události mají lidé možnost ochutnat tradiční pokrmy z Vysočiny, koupit si místní výrobky a sebe i děti zabavit pouťovými atrakcemi, navštívit výstavy, koncerty a jiná představení. Nejdůležitější ovšem je ochutnat tradiční sladký pokrm – Mrkvance. Tuto pochoutku je možné si dát pouze v Polné, kde se traduje, že její chuti propadl i známý malíř Mikoláš Aleš.