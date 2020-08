Jemnice se vrátí do středověku, doby chrabrých rytířů bojujících za spravedlnost, lásku, čest a slávu. Zámecký park poskytne útočiště pro stovky šermířů z celé republiky, kteří se postaví do boje. Komu nejsou cizí jména jako Merlin, Lancelot nebo Artuš, nesmí chybět v sobotu odpoledne v Jemnici. Bitva navíc bude výroční, letos se koná již po desáté.

Doprovodný program začne již v pátek od osmé hodiny večerní koncertem jihlavské heavy metalové kapely Metanoon.

V sobotu dvě hodiny po poledni ožije park vystoupeními šermířů a žongléřů. „O šermířské vystoupení se postarají skupiny Fratres in Armis a SHŠ Bakaláři. Vox Luminas a Novus Origo předvedou, jak vypadá žonglování ve dne, protože večer se obklopí ohněm. S ohněm si bude zahrávat i fakír Petr Dragon Kozák. Nebude chybět ani trio tanečnic – Zafirah, Dahlia Maya a Eva T,“ pozval diváky organizátor akce Martin Bahounek.

Do tajů alchymistické kuchyně vezme diváky Bavor Rodovský. „Jak správně práskat bičem, naučí diváky členové spolku Keltoviny a práci s koňmi ukáže Black Unicorn v denním i večerním bloku,“ dodal Bahounek.

Bitevní vřava vypukne o půl páté odpoledne. Letos jsou spojujícím tématem postavy Merlin, Lancelot a Artuš.

Skupina Druga přiveze svojí hudbu inspirovanou pověstmi a pohanskou mytologií a obohatí nejen odpolední program. Večer předpoví hodinovým koncertem příchod ohňové galashow. V té se kromě již zmíněných umělců představí Rytíři Země zubra, Synové bouře, In Taberna a celý den završí velký ohňostroj z dílny Draco Ardens. V závěru se představí i pořádající skupina Novus Origo.

V areálu nebude chybět středověké tržiště s gastronomickými lahůdkami, šperky a hračkami. Nově bude k dispozici dřevěný kolotoč pro potěšení a zábavu dětských návštěvníků. Kdo má raději jízdu na koni, bude mít příležitost k projížďce. Po celé odpoledne se mohou zájemci přímo v areálu účastnit několika seminářů. Vyzkouší si žonglování, lukostřelbu nebo šerm. Dámy zase zkusí napodobit dobové účesy.

Na akci v Jemnici míří řada návštěvníků. Nejen místní příznivce historie láká atraktivní program, dobová atmosféra, ale i dávné legendy o králi čarodějů i rytířích kulatého stolu. „Letos se na bitvu moc těšíme, obzvláště náš malý syn, který miluje legendu o kouzelníku Merlinovi a králi Artušovi,“ prozradila například Marta Dvořáčková.

Kdo nechce cestovat večer domů, nemusí. Pořadatelé slibují, že zájemci, kteří budou chtít prožít celou atmosféru bitvy a následnou večerní ohňovou show až do konce, mohou po domluvě přespat v areálu ve vlastním stanu.

V pátek je jednotné vstupné 50 korun. V sobotu zaplatí dospělí návštěvníci 120 korun, rodinné vstupné je 300 korun, děti do výše meče mají vstup zdarma. Od šesti hodin v podvečer je vstupné za polovinu.

TIPY Z JIHLAVSKA

Monkey Business slaví dvacetiny

KDY: pátek - neděle

KDE: Telč



Festival Prázdniny v Telči pokračují ještě do neděle. V pátek se návštěvníci mohou těšit na koncert Lenny. V sobotu se smyčcovým orchestrem zahraje Lenka Filipová a dvacet let na scéně zde oslaví kapela Monkey Business. Festival s prvorepublikovou elegancí a příjemnou dávkou jazzu i swingu zakončí Ondřej Havelka a jeho Melody Makers.

Výstava Portréty zvířat

KDY: denně

KDE: Kavárna Muzeum Jihlava

ZA KOLIK: zdarma



Jihlavský fotograf Pavel Zach představuje v prostorách kavárny Muzea Jihlava kolekci snímků, které pořídil v jihlavské zoologické zahradě v průběhu posledních pěti let. Výstava je k vidění do 16. srpna a je možné ji navštívit v době otevírací doby kavárny.

Ježkovo výroční léto

KDY: pátek od 17.00, sobota od 18.00

KDE: Pivovar Ježek, Jihlava

ZA KOLIK: od 195 korun



Víkend s pivem a hudbou nabízí akce Ježkovo výroční léto. Pivovar navíc letos slaví sto šedesát let a u této příležitosti připravil výroční ležák, který na akci budou moci zájemci ochutnat. V pátek od pěti hodin vystoupí kapela Horkýže Slíže + XIII. Století, jako host Loco Loco. Sobotní program začne od šesti hodin koncertem hard rockové kapely Škwor. Koncerty mají omezený počet vstupenek.

Pohádkové neděle

KDY: neděle od 18.00

KDE: Parkán u Matky Boží, Jihlava

ZA KOLIK: zdarma



Na nedělní podvečer je pro děti připravené divadlo z cyklu Ježkovy pohádkové neděle, tentokrát s názvem Námořnická pohádka z Kampy. V Jihlavě se s ním představí herci ze společnosti Divadlo Romaneto. Kapacita je osmdesát míst, rezervační lístky je možné pořídit na TIC Jihlava.

Léto s gustem

KDY: pátek od 14.00

KDE: Masarykovo náměstí, Jihlava

ZA KOLIK: zdarma



Masarykovo náměstí se stalo na měsíc místem zážitků a setkávání. Lidé si mohou užít netradiční posezení a odpočinek na náměstí. Mají možnost občerstvit se, zahrát si šachy, kuželky nebo pétanque a užít si koncert nebo film. V pátek od dvou hodin odpoledne je tentokrát připravená výtvarná dílna pro děti. Od půl šesté si mohou návštěvníci přijít poslechnout latinsko-americkou hudbu v podání kapely Atarés.

DALŠÍ TIPY

Pelhřimovsko

Koncert Tomáše Kluse

KDY: pátek od 20.00

KDE: Pelhřimov

ZA KOLIK: 500 korun



Na vystoupení zpěváka Tomáše Kluse se mohou těšit jeho fanoušci v Pelhřimově. Začátek koncertu je v pátek v osm hodin večer a vstupné na místě je pět set korun. Vystoupení Kluse je součástí projektu Léto u Máje a patří mezi největší taháky letošního ročníku.

Hraná prohlídka kláštera

KDY: sobota od 14.00

KDE: Želiv

ZA KOLIK: 150 korun



Zažít historii na vlastní kůži budou moci zájemci v Želivě na Pelhřimovsku. Pořadatelé totiž připravili další termín hraných prohlídek kláštera. Příchozí se setkají s postavami, které jsou s historií kláštera spojené, jako například kněžna Adléta, biskup Otto, kníže Soběslav z rodu Přemyslovců, Burian Trček z Lípy, Marie Magdalena Trčková, opat Kašpar nebo mistr Jan Blažej Aichelem – Santini. Začátek je ve dvě hodiny odpoledne. Další termíny prohlídek jsou 23. srpna, 28. září, 3. a 17. října. Zájemci si zarezervují vstupenky na e-mailové adrese centrum@zeliv.eu nebo telefonu 725 448 291.

Havlíčkobrodsko

Quijotova Šedesátka

KDY: pátek od 15 30, sobota od 14.00

KDE: Lipnice nad Sázavou

ZA KOLIK: 300 korun



Festival Quijotova Šedesátka se koná v pátek a v sobotu v Lipnici nad Sázavou. Návštěvníci se mohou již tradičně těšit na řadu hudebních vystoupení, především těch folkových. Dále připravili pořadatelé různé divadelní a taneční projekty. Nejmenší návštěvníci se mohou těšit na pohádková představení. Akce začíná v pátek o půl čtvrté. Dvoudenní vstupné přijde na 300 korun.

Třebíčsko

Šamajim v Třebíči

KDY: pátek a sobota od 11.00

KDE: Třebíč

ZA KOLIK: 50 - 130 korun, dle druhu akce



Originální možnost, jak se seznámit v Třebíči s židovskou čtvrtí Zámostí, zapsanou společně s bazilikou sv. Prokopa mezi památkami Unesco, je každoroční festival židovské kultury Šamajim. Páteční i sobotní program začíná v jedenáct hodin dopoledne. Nabídne koncerty, divadla přednášky, akce pro děti i dospělé. Na koncertech zaznívá klezmer i chasidské písně.

Žďársko

Dechovka rozezpívá Heřmanice

KDY: sobota od 13.00

KDE: Dolní Heřmanice

ZA KOLIK: 150 korun



Přehlídkou Heřmanická dechovka ožijí v sobotu Dolní Heřmanice na Žďársku. Představí se zde kapely Blatnička, Malá muzika Nauše Pepíka, Vracovjáci, domácí Muzikanti Ladislava Prudíka a Žadovjáci. Pořadem bude provázet moderátor a zpěvák Karel Hegner. Začátek je v jednu hodinu odpoledne.