Tipy na výlety na Vysočině

KDY: bez omezení

KDE: různá místa

ZA KOLIK: zdarma

Přísná epidemická omezení nedovolují žádná setkávání, velkému shlukování nepřeje ani počasí. Pro vlastní zdraví i uchování dobré mysli je ale prospěšné vyrazit na vycházku do přírody. Přinášíme několik tipů z Kraje Vysočiny na trasy, kde návštěvníky provedou zajímavými místy například naučné stezky.

ROZHLEDNA NA FAJTOVĚ KOPCI. Kdo si dal do nového roku předsevzetí více se hýbat, může vyrazit na Fajtův kopec u Velkého Meziříčí. V roce 2015 na něm postavili rozhlednu, která si vysloužila ocenění Rozhledna roku. Šestatřicet metrů vysoká rozhledna má tvar šroubovice DNA. Kdo po sto pětasedmdesáti schodech vystoupá až na vyhlídkovou plošinu ve výšce dvaatřicet metrů, bude za vynaloženou námahu odměněný nádhernými pohledy na Velké Meziříčí. Po setmění je rozhledna krásně osvětlená, a tak se sem určitě vyplatí vyrazit i večer. „Otevřeno máme denně po celý rok. Vstup na rozhlednu je za dvacet korun umožněn přes samoobslužný automat, který přijímá bankovky i mince,“ uvádí na svých stránkách zástupci provozovatele ze Ski klubu Velké Meziříčí.

K VRCHOLU DEVÍTI SKAL. Nejvyšší vrchol Žďárských vrchů nabízí takřka kruhový výhled do údolí horní Svratky a na rozlehlé lesy hlavního hřebene. Při dobré viditelnosti lze spatřit Králický Sněžník nebo Krkonoše. Výstup k samotné vyhlídce je nenáročný, není třeba žádného lezeckého vybavení a zvládnou to i děti. Název Devět skal je odvozený od devíti skalních útvarů roztroušených v okruhu jednoho kilometru, které tvoří seskupení typu skalního města. Stěny skal dosahují výšky až patnácti metrů. „Ke skalám se zájemci dostanou po několika turistických trasách od Křižánek, Herálce nebo od parkoviště Pod Lisovskou skálou. V roce 1976 byl vrchol vyhlášený přírodní památkou,“ doporučují zástupci Správy CHKO Žďárské vrchy na svém webu.

NAVŠTIVTE ZŘÍCENINU ROKŠTEJN. Ti, kteří patří k milovníkům starých hradů a romantických zřícenin, mohou navštívit Rokštejn, jeden z historických skvostů Vysočiny. Rokštejn najdou turisté v údolí Brtnice na Jihlavsku. První zmínka o hradě pochází z roku 1289. Z původního hradu se zbytky dvou paláců zůstala v podstatě jen mohutná sedmnáctimetrová hranolová věž. „Na hrad se lze dostat pěšky, na kole či běžkách osm kilometrů po proudu říčky Brtnice ze stejnojmenného města,“ uvádí se na stránkách infocentra města Brtnice.

ZA VÝHLEDY NA ROZHLEDNU MAŘENKA. Severovýchodně od Želetavy najdou návštěvníci rozhlednu Mařenka. Rozhledna byla vystavěna v roce 2012 na stejnojmenném vrcholu, který je se svými sedmi sty jedenácti metry nadmořské výšky nejvyšším na celém Třebíčsku a kde už v minulosti stávala rozhledna dřevěná. Kdo na zajímavě řešenou třiceti metrovou rozhlednu vystoupá a zdolá sto šestapadesát schodů, bude odměněný pěknými výhledy. „Rozhledna je celoročně volně přístupná a turisté sem dojdou po naučné stezce Mařenka, která vede po lesních cestách. Vydat se na ni mohou jak pěší turisté, tak cyklisté a zvládnou ji určitě i rodiče s kočárky a menší děti,“ doporučují stránky krajské turistické agentury Vysočina Tourism.

Jihlavsko

Soutěž v Zoo

KDY: do 10. ledna

KDE: na stránkách zoo

ZA KOLIK: zdarma



Jihlavská zoo připravila pro děti Adventní hrátky. Děti na jejích stránkách najdou čtyřiadvacet listů, kde si kromě zajímavostí o zvířatech mohou po vytištění dokreslit obrázek, splnit úkol nebo vyluštit hádanku. Každý, kdo pošle nejpozději do 10. ledna všech čtyřiadvacet hledaných slov pomocí formuláře zoo, bude zařazený do losování o speciální rodinnou prohlídku s průvodcem a dárkové předměty ze zoo. Všechny děti, které se zapojí do hledání slov, obdrží od zoo pexeso.

Ježíškova cesta městem

KDY: bez omezení

KDE: Třešť

ZA KOLIK: zdarma



Až do 2. února mohou děti plnit úkoly během Ježíškovy cesty městem Třešť. V centru města jsou připravená stanoviště s otázkami a úkoly s adventní a vánoční tematikou. Jak na to? V informačním centru si nejprve vyzvednou Ježíškův zápisník na zapisování správných odpovědí, jehož součástí je i mapka s místy, na kterých jednotlivé úkoly naleznou. Po obejití všech míst a vyplnění odpovědí, dostanou děti, které budou mít zápisníček správně vyplněný, sladkou odměnu. Ježíškův zápisník si děti mohou vytisknout i na stránkách města.

Virtuální betlémská cesta

KDY: bez omezení

KDE: na Facebooku

ZA KOLIK: zdarma



Třešť je nazývána městem betlémů. Betlémářskou tradici v Třešti nepřerušili ani v době koronakrize. A protože letos nemohou lidé putovat po Betlémské cestě dům od domu, rozhodli se organizátoři pro cestu tak trochu jinou, virtuální. Na facebookovou stránku Betlémská cesta Třešť mohou zájemci nasdílet své betlémy. Mohou být ze dřeva, z papíru nebo klidně z perníku. Stačí je vyfotit, připsat pár slov o svém betlému a nezapomenout uvést, kde se nachází (třeba Novákovi, Salavice). Letos tak může být součástí Betlémské cesty opravdu každá rodina. A nemusí být ani z Třeště.

Do muzea trochu jinak – Utajené příběhy

KDY: bez omezení

KDE: na Facebooku

ZA KOLIK: zdarma



I když se návštěvníci do jihlavského muzea za současné situace nedostanou, mohou se zúčastnit alespoň aktivit na jeho sociálních sítích:Do muzea trochu jinak – tentokrát s přírodovědci. Na sociálních sítích Muzea Vysočiny Jihlava se budou objevovat úkoly a zajímavosti, které jsou připraveny ve spolupráci s přírodovědci muzea. Utajené příběhy najdou zájemci na facebookové stránce Muzejní přírodovědci Jihlava.

DALŠÍ TIPY

Třebíčsko

Výstava betlémů

KDY: neomezeně

KDE: za okny zámku nebo na webu muzea, Třebíč

ZA KOLIK: zdarma



Vánoční výstavu betlémů v Třebíči mohou zájemci v omezené míře zhlédnout za okny ze zámeckého nádvoří. Výstava je nasvícená od devíti do sedmi hodin večer. V jednom z oken je instalována LCD obrazovka s videem z výstavy a textovým komentářem. Pro ty, co ji nemohou navštívit, připravilo muzeum na svých stránkách interaktivní prezentaci vystavených betlémů. Lidé si tak mohou prohlédnout tradiční třebíčské betlémy, například velký stavěcí betlém Jindřicha Mládka a velké množství tradičních skříňkových betlémů z muzejních sbírek až do 17. ledna.

Žďársko

Ptačí hodinka

KDY: o víkendu

KDE: různá místa

ZA KOLIK: zdarma



Tradiční sčítání ptáků na krmítkách vypukne o tomto víkendu. Přidají se k němu i lidé na Vysočině. Ptačí hodinka, kterou pořádá Česká společnost ornitologická, se uskuteční ve dnech 8. až 10. ledna. Výsledky svého pozorování mohou lidé zaznamenávat do online formuláře, který najdou přímo na webových stránkách Ptačí hodinky. Tam pak budou zveřejněny i výsledky letošních pozorování. Vloni se akce zúčastnilo 21 725 dobrovolníků z celé České republiky. Na Vysočině se nejčastěji na krmítkách objevovali sýkora koňadra, vrabec polní, vrabec domácí a zvonek zelený.

Pelhřimovsko

Výstava Jaroslav Ziegler

KDY: bez omezení

KDE: Pelhřimov

ZA KOLIK: zdarma



V oknech Muzea Vysočiny Pelhřimov je stále k vidění výstava místního rodáka, malíře Jaroslava Zieglera. Každé úterý vždy v pravé poledne naleznou lidé za okny muzea nová díla J. Zieglera. Po telefonu je možné si za 299 korun koupit také knihu Jaroslav Ziegler, jejíž autorkou je Zuzana Trnková, kurátorka výtvarného umění v Muzeu Vysočiny Pelhřimov. V publikaci naleznou množství zobrazení historické podoby Pelhřimova. Tato kniha přináší rovněž poutavý text o životě jejich autora Jaroslava Zieglera, který pocházel z Pelhřimovska.

Havlíčkobrodsko

Naučná stezka Romana Podrázského

KDY: bez omezení

KDE: Přibyslav

ZA KOLIK: zdarma



Naučnou stezku Romana Podrázského najdou zájemci v Přibyslavi. Nenáročná kruhová trasa dlouhá dva kilometry začíná u vlakového nádraží a pokračuje přes městské centrum do oblíbené vycházkové lokality na druhém okraji města k Jablonecké nádrži. Stezka nese jméno místního rodáka, starosty a akademického sochaře Romana Podrázského. Na dvanácti informačních tabulích se lidé dočtou o přírodních zajímavostech a historických památkách.