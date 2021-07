„Je to krásné město, už jsme se tady několikrát procházeli. Vždy se snažíme něco z té naší zemičky poznat, takže se jdeme před, nebo po koncertu, vždy projít,“ sdělil tehdy Deníku své pocity z města zpěvák.

Vstupné v předprodeji stojí 468 korun, na místě potom rovnou 500 korun. „Vstupenky ještě máme, vyprodáno není. Lidé se na koncert dostanou i na místě,“ mírní případné obavy návštěvníků na poslední chvíli Jana Výborná z pelhřimovského informačního centra.

Areál se otevírá hodinu před koncertem a děti do deseti let v doprovodu dospělého mají vstup zdarma.

O den později pokračuje Léto v Pelhřimově na Masarykově náměstí dechovou kapelou Radovanka z Jiřic. Ta zahraje od deseti dopoledne a vstup je zdarma. Kapela v plném obsazení čítá patnáct členů a všichni jsou bývalí nebo současní absolventi Základní umělecké školy Gustava Mahlera v Humpolci. Radovanka je stálicí programů ve skanzenu Veselý Kopec u Hlinska.

Pelhřimovské léto i v dalších týdnech nabídne bohatý program. V pátek 23. července přijede písničkář Pokáč a 20. srpna pak kapela Horkýže slíže. Pro děti jsou každé druhé úterý v měsíci připravené pohádky na hřišti u kulturního domu Máj a nachystané jsou i tančírny a taneční zábava.

O den dříve než Klus přijede do krajského města kapela Chinaski s Michalem Malátným, která si s sebou přiveze i hosty. Brány areálu letního kina v Jihlavě se otevírají v pět hodin odpoledne, samotný koncert pak začne čtvrt hodiny před devátou večerní.

Byla to právě kapela Chinaski, která jako první zahrála v květnu pro dva tisíce lidí v pilotním koncertu Šance pro kulturu a společně s organizátory ukázala, že koncerty jsou a budou bezpečné. „Konečně jedeme za vámi, koncerty vyřešíme v souladu s aktuálními možnostmi a nařízeními. Zahrajeme pod širým nebem a moc se těšíme,“ zve návštěvníky na svém webu kapela Chinaski. Základní vstupné pro dospělé stojí 590 korun.

Jihlavsko



Kniha džunglí v zoo

KDY: 9. a 10. července od 18.30

KDE: Jihlava, zoo

Pohádka Kniha džunglí vypráví dobře známý příběh Mauglího, kterého zachrání před lidožravým tygrem Šér-Hánem vlčí smečka.

Rock fest Polná

KDY: 9. července od 20.00

KDE: Polná, zámek, letní scéna

ZA KOLIK: 100 korun



Rockový festival na zámku přivítá kapely Zádrhell, Jordanii, Gallen a Withface. Prvních sto piv bude zdarma. Akce bude vzpomínkou na Michaela Ondráka, dlouholetého provozovatele Zámecké Rychty a kulturního střediska Zámek Polná. Zemřel před rokem ve věku 51 let.



Medvědí příběhy

KDY: 9. července od 21.15

KDE: Třešť, bývalý zimák

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné, výtěžek jde na dobročinné účely



V areálu bývalého zimního stadionu v Třešti promítají české filmy. V pátek to bude animovaný film Mlsné medvědí příběhy.

Schumpeter open air

KDY: 10. července od 20.00

KDE: Třešť, zahrada Schumpeterova domu

ZA KOLIK: 60 korun



Uskupení Třešťský průměr si pro diváky připravil celou řadu scének a zábavných skečů.



Půl/maraton pro Sdílení

KDY: 10. července od 8.45

KDE: Telč, Lipky

ZA KOLIK: výtěžek jde na dobročinné účely pro hospicovou péči Sdílení Telč



Běžecký závod v Lipkách a po inline stezce a cyklostezce. Účastníci mají na výběr trasy různých délek, od zkráceného okruhu pro děti až po půlmaraton a maraton. Po trati budou občerstvovací stanice s pitím, ovocem a energetickými tyčinkami. Pro děti budou připraveny závody už od úplně nejmenších až do 15 let. Na závodníky čekají ceny od sponzorů akce, pro vítěze medaile a pohár. Registrace je možná na webových stránkách behyprohospice.cz.

Příběhy na hradě

KDY: 10. července od 20.30 a 22.00

KDE: Polná, hrad

ZA KOLIK: 100/60 korun



Noční kostýmované prohlídky polenského hradu jsou oblíbenou atrakcí. Kdo má rád tajemno, přijde si na své. Počet osob na prohlídku je omezený.

DALŠÍ TIPY

Pelhřimovsko



Detektiv Lupa dětem

KDY: 10. července od 11.00

KDE: Humpolec, park Stromovka

Loutkovou pohádku Detektiv Lupa a tajemná věž pro ty, co se nebojí, sehraje Divadlo Damúza. S detektivem Lupou se děti vydají do jedné zapomenuté vesnice na kraji lesa. Představení je vhodné pro diváky od čtyř let a jejich rodiče.

Dobré struny a host

KDY: 10. července od 16.00

KDE: Vyklantice, park na zámku

ZA KOLIK: 100 korun



Koncert pražské country a bluegrassové skupiny Dobrý struny a jejich hosta Jiřího Řezníčka se koná ve Vyklanticích. V případě nepříznivého počasí se koncert přesune do místního hostince. Občerstvení je zajištěno. Kapela vznikla v roce 2014, hrají převážně převzaté písně známých country velikánů jako Michal Tučný, Fešáci nebo Greenhorns.

Hradní park v celé kráse

KDY: 10. a 11. července, různé časy

KDE: hrad Kámen, park

ZA KOLIK: zdarma

Pozoruhodný park hradu Kámen nabízí okrasné jezírko s rybičkami a lekníny, alpinum s rozkvetlými levandulemi, dlužichami a kakosty. Při komentovaných prohlídkách, které se budou konat celý víkend vždy v 11.00, 13.00 a 15.00 hodin, se zaměří na historii parku i na zajímavé rostliny a živočichy, které je v aktuální roční době možné pozorovat. Park je přístupný od 10.00 do 18.00 hodin.

Kaliště Gustava Mahlera

KDY: 11. července od 15.00

KDE: Kaliště u Humpolce, rodný dům Gustava Mahlera

ZA KOLIK: 99/49 korun



Koncert je součástí festivalu Mahler Jihlava – Hudba tisíců v Kališti, kde se Gustav Mahler narodil. Program představí písně dvou velikánů vážné hudby Josefa Bohuslava Foerstera a Gustava Mahlera. Účinkují profesor Jiří Štilec, Ahmad Hedar a Ester Pavlů. Autobus odjíždí ve 14.00 od hotelu Gustav Mahler v Jihlavě.

Žďársko



Letní dětské prohlídky

KDY: 9. července od 10.00

KDE: Žďár nad Sázavou, zámek

ZA KOLIK: 90 korun

Už popáté připravili na žďárském zámku letní program pro rodiny s dětmi, který trvá asi hodinu a půl. Akce je vhodná pro děti i dospělé, akce je plná výtvarných i pohybových aktivit.

Fajtfest na kopci

KDY: 9. - 10. července od 16.00

KDE: Velké Meziříčí, Fajtův kopec

ZA KOLIK: vstupné 1500 korun



Metal Open Air Festival na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí začal už ve čtvrtek a během tří dní vystoupí tři desítky kapel. Například Decapitated nebo Sushiho Ghostkid. Vstupenku lze koupit pouze na celý festival za 1500 korun.

Festival minipivovarů

KDY: 10. července od 11.00

KDE: Žďár nad Sázavou, zámek

Celkem šest různých minipivovarů připravilo řadu speciálů. Součástí programu je i živá hudba. Vystoupí kapela Airback a Orchestr městského divadla, pro děti je nachystaný koutek a k zakousnutí bude prase na rožni, klobásy a další.

Štruncovi v galerii

KDY: 11. července od 18.00

KDE: Nové Město na Moravě, Horácká galerie

ZA KOLIK: vstupné 300 korun



Brněnská nadžánrová kapela Kateřiny a Dalibora Šruncových, kteří mimochodem hrají se skupinou Javory sourozenců Ulrychových, vystoupí na akci Cimbal Classic. Zájemci si mohou poslechnout hudbu ovlivněnou folkem, folklórem, ale i vážnou hudbou.

Třebíčsko



Poutníci na parkovišti

KDY: 11. července od 19.30

KDE: Třebíč, parkoviště Řípovská ulice

ZA KOLIK: 50 korun

Koncert bluegrassové skupiny Poutníci je součástí týdenního festivalu Třebíčské kolečko aneb kultura jde za vámi. Oblíbená kapela loni oslavila padesáté narozeniny, hraje mix bluegrassu a country. Až do koronavirové krize měla každý rok na svém kontě více než stovku odehraných koncertů. Loni vydala své šestnácté CD.

Krotíme Třebíč

KDY: 10. července od 14.00

KDE: Třebíč, rybník Zámiš

ZA KOLIK: zdarma



Ať si zajíc nebo želva, u nás vítej, nám to neva.To je heslo pořadatelů pravidelných společných výběhů pro radost. Zájemci běhají pro radost. Bude ale i příležitost pro to, aby se mohli v klidu najíst a napít, ventilovat všudy přítomný stres. Lidé se sejdou, aby si popovídali a užívali si společně legraci a sdíleli zážitky. Cílem je i vzájemná motivace.

Rychle a zběsile

KDY: 9. a 10. července od 21.15

KDE: Třebíč, parkoviště na Řípovské ulici

ZA KOLIK: 50 korun

Letní kino v Třebíči nabídne dvoudenní porci filmů. V pátek je na programu film Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw. V sobotu ho vystřídá snímek Trollové: Světové turné.

Štěstí je krásná věc

KDY: 12. července, po setmění

KDE: Rouchovany, náměstí

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Český film Štěstí je krásná věc uvidí diváci v Rouchovanech. Zjistí, že výhra 176 milionů v loterii změní hlavním protagonistům život. Co vše jim bohatství přinese, zjistí po setmění na náměstí.

Havlíčkobrodsko



Sousedský podvečer

KDY: pátek od 19.00

KDE: Havlíčkův Brod, dvorek hudebního klubu OKO

ZA KOLIK: 120 korun

Slam poetry exhibice je neotřelý styl básnicko-zpívaného přednesu. Na programu bude Vašek z Aše, mistr CrossSlamu, dále vysokoškolská Lektorka s neotřelými tématy, Josefenka z Břeclavi a Mikeš z třebíčské slamové školy.

Setkání Jeden z nás

KDY: 10. července od 16.00

KDE: Číhošť, kostel Nanebevzetí Panny Marie a fara

ZA KOLIK: vstupné na koncert 350 korun, ostatní dobrovolné



V Číhošti se koná benefiční setkání Jeden z nás, které připomíná 119. let od narození kněze Josefa Toufara. Od čtyř je otevřený kostel Nanebevzetí Panny Marie a od šesti večer vystoupí na farním dvoře houslista Pavel Šporcl. Poté se koná v kostele mše svatá a od půl desáté večer je na programu na zahradě u kostela videoprojekce Otakara Duška a vystoupení operní pěvkyně Emy Hubáčkové s klavírním doprovodem Vladimíra Župana.