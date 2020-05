Kdy: sobota 23. května

Kde: Třebíč

Za kolik: zdarma

„I když jsme oficiální termín akce přesunuli kvůli koronaviru, zájemci mohou běžet pro radost, za všechny, co pomáhají, nebo další hrdiny jednotlivě právě zítra – každým sám a přitom spolu,“ pozval za organizátory běhu Artur Staněk.

I při květnovém běhu si tak účastníci připomenou jak minulé, tak i současné hrdiny. Běžet mohou za všechny, co pomáhají – zdravotníky, záchranáře, pokladní v obchodech, řidiče autobusů, za všechny, co šili roušky. Poběží i za ty, kteří se statečně chovali v minulosti – za letce RAF, odbojáře, pétépáky, politické vězně. „V současné situaci můžeme běžet za hrdiny dnešních dnů, na které se ještě nedávno snadno zapomínalo. Samozřejmě ale běžíme i za hrdiny z dob totalitních, díky kterým dnes žijeme ve svobodné zemi,“ připomněl Staněk.

Doporučená trasa je pět nebo deset kilometrů. Pokud si zájemci rádi měří své výkony a zajímá je, jak dopadli v porovnání s ostatními, mohou si stáhnout aplikaci MyLaps. Na tento běh není žádná oficiální registrace, nic se za něj neplatí. Ale pokud budou účastníci chtít, mohou podpořit Centrum pomoci Paměti národa. Klasické startovní číslo si tentokrát připínat nebudou, to počká až na třináctého září, kdy se bude konat závod. Na sociálních sítích mohou zájemci sdílet fotky nebo videa z květnového běhu. (vlt)

FARMÁŘSKÉ TRHY OPĚT STARTUJÍ



V sobotu od osmi hodin se na Vratislavově náměstí v parku v Novém Městě na Moravě koná farmářský trh, a to od osmi do dvanácti hodin. Nabídne zájemcům tradiční zabijačkové speciality, vejce a drůbež, ovoce a zeleninu, masné výrobky, pečivo, masné a mléčné výrobky, trubičky,krůtí maso, slovenské sýry a uzeniny, koření, sazenice, květiny, bylinky, stromky, džemy, rakytníkové výrobky, med a medové produkty.

VYCHÁZKA VEDE ZÁJEMCE ZA PTÁKY

Spolek pro ochranu přírody Pelhřimovska pořádá v sobotu večerní vycházku za ptáky Městských sadů. Sraz je před Domovem seniorů v Městských sadech v Pelhřimově v šest hodin večer. Na programu je pozorování ptáků a jejich poznávání podle hlasu. Pokud si vezmou účastníci vlastní dalekohled, budou mít výhodu.

PRCHAL VYSTAVUJE V SYNAGOZE



Regionální židovské muzeum v Polné je otevřené. Sezónu zde zahájili výstavou polenského rodáka, publicisty a fotografa Jana Prchala, s názvem Fotografie + fotografika. Právě probíhající výstavu v synagoze mohou lidé navštívit do 30. června, a to od úterý do neděle, v čase od devíti do dvanácti a od jedné do pěti odpoledne.

GALERIE FRANTA JE OPĚT OTEVŘENÁ

Stálou expozici vlastního díla darovaného třebíčským rodákem Františkem Mertlem, uměleckým jménem Franta, tvoří průřez celoživotní autorovou tvorbou. Galerie Franta v Třebíči obsahuje celkem osmatřicet obrazů, grafik a soch, které světoznámý výtvarník, daroval Třebíči. Součástí výstavy je promítání filmu Návrat Franty na Vysočinu. Galerie je přístupná návštěvníkům denně kromě pondělí, od deseti do dvanácti a od jedné do pěti hodin. Vstupné pro dospělé je 35 korun, snížené 25 korun.

ZÁMEK V TŘEBÍČI OTEVÍRÁ



Po dvou měsících se v sobotu opět otevřou výstavy v třebíčském zámku. Lidé je mohou navštívit v běžné provozní době, a to od úterý do neděle od devíti do dvanácti a od jedné do pěti hodin. Otevřené jsou všechny čtyři expozice – Svět neživé přírody, Svět portálů a bran, Lidé. Místa. Osudy a Valdštejnové na Třebíči. Navštívit lze také výstavu Lidové zvyky na Vysočině v Centru tradiční lidové kultury na ulici Cyrilometodějská. Otevřená bude do konce května každý čtvrtek a soboty v sudém týdnu od deseti do šestnácti hodin.

VLASTA TOMKOVÁ