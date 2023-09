Nejnabitější víkend v roce čeká Polnou. Mrkvancová pouť nabídne zábavu na náměstí, na hradě i zámku. Přijedou zpěváci Jakub Pustina i Daniel Hůlka, budou zábavy i jarmark. V Telči v zámeckém parku pořádají premiérové PodjaVínoHraní a v Jihlavě se poběží půlmaraton. S létem se rozloučí v Hodicích.

JIHLAVSKO

Mrkvancová pouť v Polné

Kdy: od pátku 8. září do neděle 10. září

Kde: Polná, náměstí a další místa

Za kolik: vstupné různé podle akcí, pouťové zábavy každý den 200 korun

Proč přijít: Mrkvancová pouť v Polné začne v pátek hudebními esy. Od šesti večer se v chrámu Nanebevzetí Panny Marie představí s koncertem Pop nebo opera zpěváci Jakub Pustina a Daniel Hůlka. Základní vstupné stojí 300 korun. V pátek i v sobotu večer začnou vždy v osm pouťové zábavy s kapelami Withface, Gallen, Vingl nebo Liquid Face či Jordan II. Lidé se mohou těšit po celý víkend na atrakce a stánky na náměstí nebo na jarmark na hradě. Na hradě čeká dřevěný kolotoč, oživené expozice hradu, řemesel a lékárny či hudební vystoupení s Havlíčkobrodskou dvanáctkou a kapelou Xandi.

PodjaVínoHraní

Kdy: sobota 9. září od 13.00

Kde: Telč, zámecký park

Za kolik: koštovačka za 100 korun

Proč přijít: Milovníci dobrého vína a hudby se sejdou v sobotu v zámeckém parku v Telči. Koná se tu totiž folklorní akce s názvem PodjaVínoHraní. Zájemci se budou moci pobavit s cimbálovou muzikou Rathan a ochutnat kvalitní vína od moravských vinařů. Akci pořádá telčský folklorní soubor Podjavořičan. Lidé si budou moci zakoupit koštovačku za 100 korun a libovolně degustovat nabídnuté vzorky vín. Pro nevinaře bude i pivo.

Pouti v Polné přechází Mrkvancobraní.

Jihlavský půlmaraton

Kdy: neděle 10. září od 8.00

Kde: Jihlava, Masarykovo náměstí

Za kolik: pro diváky zdarma, běžci platí startovné

Proč přijít: Jihlavský půlmaraton je svátkem běžců v Jihlavě. Letos už poosmé. Na běžecký závod se mohou přihlásit jednotlivci, dvojice i čtveřice. Od osmi ráno začíná prezentace na Rodinný běh hlavní závod. Běh rodin začíná v půl jedenácté, vítězové budou dekorováni v půl dvanácté. Start hlavního běhu je v plánu v pravé poledne, štafeta startuje o čtvrt hodiny později. Vítězové budou známí ve tři odpoledne. V doprovodném programu jsou připravené hry pro děti, malování na obličej a hudební doprovod.

Ukončení léta v Hodicích

Kdy: sobota 9. září od 15.00

Kde: Hodice, okolí obecního domu

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Ukončení léta chystají na návsi v Hodicích. V sobotu na děti a dospělé čeká hasičská pěna, aquazorbing, malování na obličej, projížďky na koních, malování na silnici nebo koutek pro nejmenší. Organizátoři se rozhodli, že každoroční velké malování v zaslepené části silnice rozšíří o pořádnou rozlučku. Akci pořádá spolek HRAD a obec Hodice. Občerstvení zajištěno.

Nedávná pouť v Lukách

HAVLÍČKOBRODSKO

Přibyslavské slavnosti

Kdy: pátek 8. září až neděle 10. září

Kde: Přibyslav, různá místa

Proč přijít: Přibyslavské slavnosti, které začaly už ve čtvrtek, vrcholí v sobotu v osm hodin ráno Mlékárenským dnem. Na náměstí se budou prodávat mlékárenské výrobky a také tu budou oceněny Regionální potraviny Kraje Vysočina. Ceny dostanou také nejlepší mlékárny. Dopolední výstava mlékárenských výrobků bude v radničním sklepení a farní stodole od devíti ráno do dvou odpoledne. Hudbu obstará Zakopanej pes, MERCURY nebo Starší časy. V sobotu se lidé mohou podívat také do místní základní školy nebo do Kurfürstova domu. Živo bude odpoledne v areálu hasičského cvičiště a od rána také na letišti. Ohňostroj bude z Bechyňova náměstí odpálen v devět večer. V neděli dopoledne bude možné opět prohlédnout školu nebo si zalétat od 10.30 v rekreačních letech.

Sraz veteránů v Sobíňově

Kdy: sobota 9. září od 10.00

Kde: Sobíňov, fotbalové hřiště

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Už čtvrtý ročník srazu auto-moto veteránů se uskuteční v Sobíňově na fotbalovém hřišti. V deset dopoledne přijedou vystavovatelé, ve dvanáct v poledne bude zahájení a začne doprovodný program. V jednu odpoledne seskočí parašutisté a budou ukázky slaňování a přistání bojového vrtulníku. Tento program záleží na počasí. Ve dvě odpoledne budou vyhlášeny exponáty a od půl třetí všichni účastníci vyjedou na spanilou jízdu po okolí. Příjezd je možná i bez předchozí registrace.

Festival jídla a pití Chotěboř

Kdy: sobota 9. září od 11.00

Kde: Chotěboř, náměstí T. G. Masaryka

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Festival jídla a pití v Chotěboři na náměstí začíná v sobotu v jedenáct dopoledne. Stánkaři nabídnou hedinečná jídla z různých koutů světa. Lidé se mohou těšit na kuchařskou show známého kuchaře Jaroslava Sapíka a také na show kuchaře Fénixe. A pódiu se během dne představí kapely Fousatej Hat, Tandem nebo Osamělé palačinky. Součástí bude také barmanská nebo ohňová show a zajímavá YoYo show Miroslava Polívky. Zároveň se bude soutěžit o nejlepší štrúdl.

Boží food fest v Jihlavě

PELHŘIMOVSKO

Humpolecká dokopná

Kdy: sobota 9. září od 10.00 do 18.00

Kde: Humpolec, Stromovka

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Rozlučka s létem v humpoleckém parku Stromovka začíná v sobotu v deset dopoledne. A bude oslavou sklizně brambor. Lidé se mohou těšit na bramborové divadlo, kreativní workshopy, hry a soutěže pro děti a dospělé. Pěstitelům brambor se dostane odborného poradenství a v neposlední řadě bude možné ochutnat nejrůznější dobroty z brambor. O této plodině se bude také promítat a číst. Kdo chce, tak si vyzkouší tlučení másla a zahraje také živá hudba.

Želivská pouť

Kdy: pátek 8. září až neděle 10. srpna

Kde: Želiv, prostor kolem kláštera

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Svátek Narození Panny Marie znamená, že se po roce opět uskuteční Želivská pouť. Kromě bohatého duchovního programu bude v celém klášterním resortu možnost prohlídek všech okruhů. Zájemci mohou posedět v Opatské zahradě u stánků s klášterním pivem a specialitami z Klášterní restaurace. Poutníci budou přivítaní v sobotu v pět hodin a od šesti se koná mše svatá, v neděli pak lidé mohou přijít na mše v 7.30, 9.00, 10.30 a na adoraci v 15.00. Nebudou chybět ani pouťové atrakce na louce pod klášterem u potoka.

Akce v humpolecké Stromovce

TŘEBÍČSKO

Sportovní dřevorubci v Třebíči

Kdy: sobota 9. září od 9.00

Kde: Třebíč, Karlovo náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Karlovo náměstí v Třebíči obsadí Mistrovství České republiky a Mezinárodní mistrovství ČR juniorů a že ve Stihl Timbersports. Přijede česká špička sportovního dřevorubectví. V dopoledních hodinách se představí junioři nejen z České republiky, ale z Dánska, Švédska, Polska. Mezi ženami přijedou kromě domácích také reprezentantky z Německa, Rakouska a Švédska. Odpoledne od dvou pak začnou závody české špičky Pro Series. Závodníci budou muset zvládnout šest disciplín a přesekat či přeřezat v co nejkratším čase připravené dřevěné bloky.

Volný čas není nuda

Kdy: sobota 9. září od 14.00 do 17.00

Kde: Třebíč, Podzámecká niva

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: V Třebíči na Podzámecké nivě se mohou děti i rodiče přesvědčit, že volný čas nemusí být nuda. Půjde o největší přehlídku dětských organizací. Účelem akce je, aby si děti našly zábavnou a smysluplnou aktivitu pro vyplnění volného času. Připraveny budou hry, soutěže, aktivity pro děti a nabídka kroužků a oddílů. Ve středu 14. září se veletrh přesouvá do Jihlavy, v pátek 15. září do Žďáru nad Sázavou a v sobotu 16. září do Pelhřimova. Moderuje Milan Řezníček.

Noční prohlídky oživlým zámkem

Kdy: sobota 9. září od 19.00 do 22.00

Kde: Okříšky, zámek

Za kolik: vstupné dospělí 50 korun, děti 20 korun

Proč přijít: Noční prohlídky oživlým zámkem a strašidelným podzemím v Okříškách startují v sobotu 9. září v sedm večer a budou až do deseti večer. Zájemci se mohou těšit na netradiční prohlídky s katem, strašidly, nadpřirozenými bytostmi. Nic pro strašpytlíky. Městys Okříšky slibuje návštěvníkům, že bude zajištěno také dobré občerstvení. Akce se koná u příležitosti Dnů Evropského dědictví na památkách po celé republice.

ŽĎÁRSKO

Dožínky v Ostrově nad Oslavou

Kdy: sobota 9. září od 13.00

Kde: Ostrov nad Oslavou, kino, výletiště

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: V sobotu v jednu odpoledne začnou v Ostrově nad Oslavou Dožínky. Slavnostní průvod vyjde od kina na výletiště, kde se uskuteční žehnání úrody. Ve dvě hodiny zahraje dechová hudba Bobrůvanka, součástí bude ukázka mlácení obilí na historické mlátičce. Lidé se mohou těšit také na výstavu a ukázku historické a současné techniky, na jarmark s prodejem kvalitních potravin, na bohaté občerstvení a prodej vína z vinařství Ježková.

Jimramovský jarmark

Kdy: sobota 9. září od 9.00 do 17.00

Kde: Jimramov, park Bludník

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: V parku Bludník v Jimramově se v sobotu koná jarmark. Městys připravil celodenní program pro malé i velké s prodejem místních výrobků. Od jedné hodiny odpoledne vystoupí Horácká muzika ze Žďáru nad Sázavou spolu s tanečním souborem Studánka a Kamínek. Dále se představí dětský taneční soubor Bystřinka a Rozmarýnek. Po celý den budou k dispozici dobroty od místních rybářů.

