Nadcházející víkend na Jihlavsku bude ve znamení jídla a rozluček s létem. Boží food fest bude v sobotu nachystaný na jihlavském Masarykově náměstí. Děti se mohou přijít v neděli pobavit na hřiště do Růžené nebo na Tlapkovou patrolu v jihlavském DKO. Loučit s létem se budou i v Mrákotíně.

Nedávný Burger festival v Jihlavě nalákal stovky návštěvníků | Video: Deník/Adéla Poláčková

JIHLAVSKO

Boží food festival

Kdy: sobota 26. srpna od 12.00 do 20.00

Kde: Jihlava, Masarykovo náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: V Jihlavě se koná druhý ročník festival Boží food fest. Lidé se mohou v centru Jihlavy těšit na bohatou gastronomickou nabídku, součástí bude i živá hudba a gastroshow. Lidé mohou přijít ochutnat kuchyni z celého světa. Budou speciality z Jamajky, Indie, Mexika, Indonésie, Japonska, Vietnamu, Balkánu nebo Bangkoku. Zájemci se potěší i na malém jarmarku s food produkty a specialitami. U Matky Boží zahrají kapely.

Loučení s létem v Mrákotíně

Kdy: sobota 26. srpna od 14.00

Kde: Mrákotín, pískové hřiště u fotbalového hřiště

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Loučení s létem v Mrákotíně nachystal spolek Párty s Mexičanem. Ve dvě hodiny odpoledne začne dílnička pro děti, od tří potom jsou nachystané diskohrátky s Papoušky z Mexika, od čtyř odpoledne dětská diskotéka, dále opékání buřtů a volná zábava. Od sedmi večer je nachystaná diskotéka pro dospělé. Specialitkou na akci s charitativním podtextem budou domácí brambůrky.

Zdroj: Deník/Adéla Poláčková

Párty Tlapkové patroly

Kdy: neděle 27. srpna od 15.00

Kde: Jihlava, DKO

Za kolik: vstupné v předprodeji 200 korun

Proč přijít: Oblíbená dětská párty ve stylu Tlapkové patroly míří poprvé do Jihlavy. Na děti čeká nabitý program, tematické dekorace, hudba z pohádek, malování na obličej a hned několik pohádkových postaviček, které děti milují a se kterými se mohou vyfotit. Zatančí si s Tlapkovou patrolou v čele s Chasem, Skye, Marshallem a Rubblem a dalšími. Součástí bude tancovačka. Kapacita je omezená.

Odpoledne s Netratrdlem

Kdy: neděle 27. srpna od 13.30

Kde: fotbalové hřiště, Růžená

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Divadlo Netratrdlo volá. U dědy a babi hrajeme si rádi. Odpoledne plné her, dovádění, hledání a tancování připravili pro děti v Růžené na fotbalovém hřišti. Děti si mohou přijít užít program divadla, které je přenese do útulné chaloupky na okraj lesa. Budou si hrát, skládat, hledat, pátrat, dovádět a tancovat. Součástí bude i skákací hrad a bohaté občerstvení.

Zdroj: se souhlasem Párty s Mexičanem

PELHŘIMOVSKO

Pelhřimovská pouť

Kdy: od soboty 26. srpna do neděle 27. srpna

Kde: Pelhřimov, Masarykovo náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Tradiční pelhřimovská pouť se uskuteční o víkendu na Masarykově náměstí. Na návštěvníky čeká plno kolotočů, zábavy, zážitků a třeba i cukrové vaty. Blízké potěší perníkové srdce. Na Masarykově náměstí se uskuteční celostátní festival dechových hasičských hudeb. V sobotu vystoupí od tří hodin hudby základních uměleckých škol, od sedmi večer zahraje kapela Wajt z Pelhřimova. V neděli přijedou například Babouci, Božejáci, Havlíčkobrodská 12, Černovická dechovka, Vysočinka a další, vystoupí mažoretky či DancArt Pelhřimov. Po celou neděli budou i záchranářské ukázky.

Koncert Filipové v Počátkách

Kdy: sobota 26. srpna od 19.30

Kde: letohrádek svatý Vojtěch, Počátky

Za kolik: vstupné 590 korun

Proč přijít: Letohrádek svatého Vojtěcha v Počátkách přivítá open air koncert Lenky Filipové. Oblíbená česká zpěvačka, šansoniérka, kytaristka a hudební skladatelka potěší své posluchače v romantickém prostředí prvorepublikového letohrádku. Od půl osmé večer nabídne lidem nestárnoucí hity Za všechno může čas, Mosty, Prý se tomu říká láska, Věnování či Zamilovaná a další písně z repertoáru. Zakoupením vstupenek lidé podpoří Nadační fond Šťastná hvězda.

Zdroj: DENÍK/David Král

HAVLÍČKOBRODSKO

Dny klempíře

Kdy: od 25. do 27. srpna od 10.00

Kde: Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí, areál TJ Jiskra Havlíčkův Brod

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Rodinný festival Dny klempíře se koná od pátku do neděle na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě a ve sportovním areálu TJ Jiskra Havlíčkův Brod. V pátek se od deseti dopoledne mohou lidé těšit na klempířské soutěže, sraz autoveteránů a další. V sobotu na náměstí bude od deseti do tří dětský program, od půl třetí vystoupí ZUŠ, Prímadonky, Kalamajka a od pěti večer postupně UDG, Oči, 5xZavřel nebo O5 a Radeček. V neděli se ve sportovním areálu koná od 13.00 do 17.00 dětský den.

Pohádková cesta

Kdy: sobota 26. srpna od 14.00 do 19.00

Kde: Olešná, start u kapličky

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Pohádkovou cestu nachystala knihovna v Olešné s podporou obce. Zve do pohádky. Start je mezi druhou a třetí odpolední u kapličky. Na děti čekají pohádkové postavičky, plnění rozmanitých úkolů, odměna v cíli, skákací hrad, malování na obličej nebo občerstvení. Závěr bude na místním hřišti, kde bude zajištěno občerstvení. Lidé si mohou přijít užít příjemné odpoledne.

Zdroj: Štěpánka Saadouni

TŘEBÍČSKO

Zpátky v čase

Kdy: sobota 26. srpna od 12.00

Kde: Třebíč, Podzámecká niva

Za kolik: základní vstupné na místě 350 korun, děti od 3 do 15 let 150 korun, rodina (2+2) 850 korun

Proč přijít: Zábavný retro festival Zpátky v čase zve návštěvníky na akci na Podzámeckou nivu v Třebíči. Tento den se lidé společně vrátí do časů dávného dětský a dospívání, ukážou dětem, jak se kdysi bavili. Vystoupí legendární německá diskotéková skupina Fun Factory, Kapitán Demo a Pokáč. Organizátoři nachystali bohatý doprovodný program pro všechny věkové kategorie po celý den. Ilusionickou show přichystali kouzelníci Tomasiano a Kelly Duo Magic. Přijede i legendární auto Kitt z amerického seriálu Knight Rider. Součástí budou i retro kolotoče a houpačky, nafukovací atrakce, střelnice a ruské kolo.

Loučení s prázdninami

Kdy: pátek 25. srpna 2023 od 17.00

Kde: Moravské Budějovice, areál letního kina

Za kolik: vstupné na místě 200 korun

Proč přijít: Loučení s prázdninami si přichystali pro děti v areálu letního kina v Moravských Budějovicích. Na akci vystoupí od pěti hodin odpoledne kapely Landygo, The Lewis Creaven band, Vojtaano, Pekař či Mainstream Boys. Na baru bude čepované pivo a nálož míchaných drinků.

Zdroj: se souhlasem City Park Jihlava

ŽĎÁRSKO

Oslava 100 let Sokola

Kdy: sobota 26. srpna od 8.00

Kde: Nové Veselí, různá místa

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Tj Sokol Nové Veselí slaví sto let samostatné existence. Akce začíná v sobotu v osm ráno slavnostní mší svatou v kostele svatého Václava, poté bude na programu průvod obcí a slavnostní zahájení ve sportovním areálu. Od půl jedenácté bude sportovně-kulturní dopolední program převážně pro děti, ale i sportovní turnaj pro dospělé. Od dvou hodin bude odpolední program a ukázka tréninků mládeže. Slavnostní ukončení je v plánu v šest večer a poté následuje zábava.

Kaktus Fest v Meziříčku

Kdy: sobota 26. srpna od 11.00

Kde: Meziříčko, Kaktus Aréna

Za kolik: vstupné 150 korun

Proč přijít: Kaktus Fest zabere arénu v Meziříčku. Akci odstartuje v pravé poledne festival malých pivovarů, představí se místní i vzdálenější producenti piv. O půl druhé se koná soutěž amatérských kapel a v devět večer vypukne koncert Kabát Tribute. Během dne se návštěvníci mohou těšit na kapely OmiKron band, Rebelia, Oči, Dia, Jaykey a další.

Zdroj: Deník/Roman Martínek