Nadcházející víkend nabízí na Jihlavsku pestrou paletu akcí. V sobotu se v Jihlavě u zábavního parku Robinson uskuteční velký festival pro děti. V Polné budou soutěžit o nejlepší mrkvance a v Telči budou historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna.

Sedmý ročník Mrkvancobraní v Polné. | Video: Martin Singr

JIHLAVSKO

Festival Robinson

Kdy: sobota 19. srpna od 13.00 do 19.00

Kde: Jihlava, zábavní park Robinson

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Festival Robinson v Jihlavě začne v jednu hodinu odpoledne otevřením areálu. Slavnostní zahájení bude mít na starosti Vláďa Slezák, dinosaur Valík, a salva z opravdového děla. Děti budou tančit s Dr. Dancerem, bude soutěž o kotoul v Bumper kouli, zazpívají Elinka a Kristinka. Zajímavá bude soutěž Potopení rodičů na čas na padací lávce o vstupenky do Robinsonu, dále je na programu loupežnické vystoupení, soutěž o ceny Poznej pohádku a další. Nějaký šťastlivec si domů odnese celoroční vstupenku do Robinsona.

Mrkvancobraní

Kdy: sobota 19. srpna od 14.30

Kde: Polná, Husovo náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Osmý ročník Mrkvancobraní chystají v Polné na Husově náměstí. Půjde o zábavné odpoledne pro celou rodinu s vyhlášením soutěže o nejchutnější mrkvánek. Už v půl třetí zahraje kapela Pacifik, od čtyř hodin odpoledne předvede své umění kejklíř Pet, v půl páté bude vyhlášena soutěž o nejchutnější mrkvánek. V pět hodin odpoledne vystoupí Jahodové duo, které předvede vše od klasiky až k filmových hitům. V půl sedmé večer zahraje Zatrestband Petra Píši. Lidé se mohou těšit také na mrkvové vaření s Markétou Hrubešovou.

Zdroj: Martin Singr

Tenkrát v Telči o pouti

Kdy: pátek 18. srpna a sobota 19. srpna

Kde: Telč, náměstí Zachariáše z Hradce

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna v Telči mají na svědomí tentokrát Petr Píša a Jakub Škrdla. Komponovaný dvoudenní program začne v pátek 18. srpna od tří hodin odpoledne zahájením a otevřením dobového jarmarku, vystoupí Telčská dechovka, poté se v 16.16 bude točit nevěsta na kolotoči, v 17.17 vystoupí kejklíř Vojta Brtek a v 19.19 začne pouťová tancovačka na náměstí s kapelou The Shots. V sobotu začíná program v deset dopoledne divadlem i kejklířem. Ve dvě hodiny projde průvod náměstím, lid přivítá Zachariáše z Hradce a Kateřinu z Valdštejna. Zahrají Telčská dechovka a The 6 Fireballs. Po oba dva dny bude jarmark a také létání v balónech.

Dětský den v Čenkově

Kdy: v sobotu 19. srpna od 15.00

Kde: Čenkov, Třešť, hospůdka

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Dětský den připravila hospůdka Čenkov pro děti z blízkého i vzdálenějšího okolí. Od tří hodin odpoledne budou pro děti nachystané soutěže, skákací hrad, malování na obličej a další zábava. V nabídce bude párek v rohlíku, hranolky, domácí klobásy nebo sladké palačinky. V šest večer začíná taneční zábava s živou kapelou. Akce je venkovní a koná se za každého počasí. Na své si přijdou malí i velcí.

Zdroj: Deník/Jana Kudrhaltová

HAVLÍČKOBRODSKO

Pyrocar v Přibyslavi

Kdy: pátek 18. srpna od 14.00 a v sobotu 19. srpna od 10.00

Kde: Přibyslav, letiště

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Největší setkání hasičských automobilů, jejich řidičů, strojníků a osádek se koná o víkendu v Přibyslavi. V pátek od dvou hodin odpoledne začnou na letištní plochu najíždět první hasičská vozidla a otevře se stanové městečko. Zahrají kapely DIA, Keks a The Feet. V sobotu od deseti dopoledne zahraje dechová hudba Havlíčkobrodská 12, bude otevřený Dětský svět a v jedenáct dopoledne bude akce slavnostně zahájena. V půl dvanácté budou houkat sirény účastníků PyroCaru a po celý den budou k vidění ukázky složek IZS, spolupráce jednotek dobrovolných hasičů u lesních požárů i ukázka Záchranného útvaru HZS ČR. Zábavné odpoledne od půl druhé pro všechny generace moderuje Milan Řezníček, zahraje Jarda Band, vystoupí Žlutý Pes, Highland, Kabát tribute a další.

Vinobraní na hradě

Kdy: sobota 19. srpna od 12.00 do 18.00

Kde: Ledeč nad Sázavou, hrad

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Třetí ročník Vinobraní se koná na nádvoří hradu v Ledči nad Sázavou. Svým návštěvníkům představí vinaře z Čech i Moravy, drobné občerstvení a doprovodný program. Lidé ochutnají odrůdy vín z osmi vinařství, které se postupně představí. Nebudou chybět i různé doprovodné delikatesy. Nebude chybět ani doprovodné hudební vystoupení a diváci nebudou ochuzeni ani o umění zvané sabrage.

Zdroj: Renata Blažková

TŘEBÍČSKO

Slavnosti Tří kápí

Kdy: od pátku 18. srpna od 15.00 do neděle 20. srpna

Kde: Třebíč, Podzámecká niva

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: V Třebíči si letos připomínají dvacet let od zápisu svých památek na seznam světového dědictví UNESCO. Slavnosti Tří kápí jsou vyvrcholením celého programu. V pátek od tří hodin začne na Podzámecké nivě historický program, od šesti se pak na scéně vystřídají kapela Extáze, zpěvačka Olga Lounová nebo Celest&Charles. V sobotu začne historický program už v deset dopoledne, od tří vystoupí Čiperkové, kapely Hodiny nebo Botox a večer Crazy Dogs. V půl deváté večer vyjde noční průvod a bude i ohňostroj. V neděli začne program v deset dopoledne a ve dvě hodiny bude koncert pro děti Myš&Maš a od půl čtvrté zahrají Prague Rythm Kings.

Sobota patří dětem

Kdy: sobota 19. srpna od 9.00

Kde: Koněšín, letecké muzeum

Proč přijít: Zájemci si mohou přijít užít den plný zábavy, her a smíchu. Brány koněšínského muzea se otevírají už v devět hodin dopoledne. Pro zájemce jsou nachystané vyhlídkové lety vrtulníkem, komentované prohlídky exponátů, vstupy do kabin, malování na obličej nebo například výtvarná dílnička pro děti či airsoft zábava. Nebude chybět ale také maxi skluzavka a bohaté občerstvení.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

PELHŘIMOVSKO

Finále Zlaté podkovy

Kdy: pátek 18. srpna od 8.00 do neděle 20. srpna

Kde: Humpolec, areál závodiště Dusilov, náměstí

Za kolik: vstupné 50 korun dospělí, 10 korun děti

Proč přijít: Od pátku se v areálu závodiště v Humpolci uskuteční finále Zlaté podkovy. Drezurní zkoušky a Ceny partnerů jsou na programu během pátečního dne. Terénní zkoušky začínají v osm ráno a ve tři odpoledne bude Maraton spřežení – Mistři opratí. V neděli od devíti ráno vystoupí na Horním náměstí mažoretky a uskuteční se tu i koncert ZUŠ. Na kolbišti Dusilov se bude závodit od devíti ráno. Jezdci projedou městem v deset dopoledne a ve dvanáct hodin je na programu překážková jízda spřežení, ukázka soutěže chladnokrevných koní, parkury a dekorování vítězů.

Výstava králíků, drůbeže a holubů

Kdy: sobota 19. a neděle 20. srpna od 8.00 do 17.00

Kde: Žirovnice, chovatelský areál

Za kolik: vstupné 50 korun dospělí, 15 korun děti

Proč přijít: Základní organizace chovatelů Žirovnice pořádá 47. Oblastní výstavu králíků, drůbeže a holubů. Chovatelský areál se otevírá po oba dva dny od osmi ráno do pěti večer. K poslechu bude hrát po oba dva dny živá kapela. V sobotu přijde zahrát kapela Awal 3 a v neděli to budou Havrani. Lidé se mohou těšit na chovatelsky cenné a někdy trochu neobvyklé kusy. Součástí akce bude bohatá tombola, občerstvení zajištěno.

Zdroj: se svolením organizátorů

ŽĎÁRSKO

Slavnosti sklizně

Kdy: sobota 19. srpna od 9.30 do neděle 20. srpna do 17.30

Kde: Bystřice nad Pernštejnem, Centrum Eden

Za kolik: vstupné dospělý 165 korun, děti od tří let 125 korun

Proč přijít: V bystřickém Edenu chystají tradiční dožínkové slavnosti, které jsou zajímavou akcí pro celou rodinu. Celý areál bude tematicky vyzdobený a lidé tu najdou farmářský koutek, ukázky tradic, zookoutek, průvod horáckou vesnicí v krojích s tradiční odměnou, koně a další folklorní aktivity. Nebudou chybět folklorní soubory a cimbálová muzika. Sobota bude na program bohatší, ale po oba dny se děti mohou těšit na dílničky nebo na malování na obličej. Oba dny bude také ukázka plemen koní a orba s chladnokrevnými koňmi.

Koupaliště Fest a Street food Fest

Kdy: sobota 19. srpna od 12.00

Kde: Svratka, koupaliště

Za kolik: vstupné na street food fest od 12.00 do 16.00 zdarma, od 16.00 na Koupaliště Fest 198 korun

Proč přijít: Na koupališti ve Svratce spojili dvě akce. Street Food Fest se čtvrtým ročníkem hudebního Koupaliště Festu. O gastronomický zážitek se postará Hungry Rooster, v nabídce budou burgery, marinované krevety, telecí hot dog nebo domácí koblihy. Poté bude od čtyř odpoledne akce pokračovat hudebním festivalem s kapelami Nosislove, Kokotky, Lucky B, Manželé Soukupovi nebo Jahtec Jammin´Job či DJ Pokustón Benjahnek. Hudební festival už je se vstupným.

Zdroj: Se svolením centra Eden