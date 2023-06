Na jihlavském náměstí se to bude o víkendu hemžit havířky. Koná se tu oblíbená akce Havíření s průvodem, poutí a bohatým doprovodným programem. Brtnicí projede veteránská jízda, v zoologické zahradě budou slavit žirafy a v Mrákotíně se lidé projedou na vlastnoručně udělaných plavidlech.

Jihlavští havíři vyráží z podzemí do ulic města. | Video: Deník/Martin Singr

JIHLAVSKO

Havíření v ulicích Jihlavy

Kdy: pátek 23. června až neděle 25. června

Kde: Jihlava, náměstí, kostelík u Svatého Jána, Smetanovy sady a další místa

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Velká oslava bohaté stříbrné historie královského města Jihlavy se koná už o nadcházejícím víkendu. Jihlavou hned dvakrát projde havířský průvod, který čítá dvě stovky postav. První průvod vyjde v pátek v devět večer a druhý v sobotu v deset hodin dopoledne z Masarykova náměstí. Ve Smetanových sadech bude festival plný hudebních a divadelních vystoupení pro celou rodinu. V pátek se koná na náměstí velký jarmark a akci uzavře v neděli pouť u kostelíka svatého Jána. Celý program na www.havirskypruvod.cz.

Jízda medvěda Brtníka

Kdy: sobota 24. června od 10.00

Kde: Brtnice, náměstí

Za kolik: vstupné zdarma, startovné 300 korun za jezdce, spolujezdec 250 korun

Proč přijít: Program na náměstí v Brtnici oživí Jízdy medvěda Brtníka, které pořádá Automotoklub Jihlava. Půjde o orientační jízdu historických vozidel. Účastníci se budou sjíždět od osmi hodin, první vyjížďka startuje v deset dopoledne. Od poledního budou vozidla vystavena na náměstí v Brtnici. Start do druhé vyjížďky je v plánu v půl druhé. Příjezd do Brtnice v půl třetí, program bude končit po čtvrté odpoledne.

Zdroj: Deník/Martin Singr

Den žiraf v ZOO

Kdy: sobota 24. června od 10.00 do 15.00

Kde: Jihlava, zoologická zahrada

Za kolik: v rámci běžného vstupného

Proč přijít: První letní sobota bude v jihlavské zoologické zahradě věnovaná nejvyšším zvířatům s nejdelším krkem. Žirafí stezka startuje v deset dopoledne a návštěvníci si ji budou moci projít až do tří hodin odpoledne. Komentovaná krmení žiraf jsou naplánovaná na pravé poledne a druhou hodinu odpoledne. Pokud donesou děti v tento den do zoologické zahrady žirafí obrázek, získávají drobnou odměnu a jejich práce budou viset v pavilonu žiraf.

Neckyáda v Mrákotíně

Kdy: sobota 24. června od 13.30

Kde: Mrákotín, rybník Řibřid

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: V Mrákotíně chystají už druhý ročník charitativní akce Mrákotínská neckyáda, zájemci mohou mezi půl druhou a tři čtvrtě na dvě zapisovat plavidla, start je v plánu ve dvě odpoledne. Doma vyrobená plavidla budou výhodou. Vyhlášení vítězů je v plánu v sedm večer. K jídlu bude guláš, párky, pivo, limonáda a další dobroty. Organizátoři ze spolku Párty s Mexičanem zvou i na večerní posezení s hudbou.

Zdroj: Jindřich Kružík

HAVLÍČKOBRODSKO

Sklářský bazar Tasice

Kdy: sobota 24. června od 10.00 do 17.00

Kde: Sklárna Huť Jakub v Tasicích

Proč přijít: Sklárna v Tasicích připravila na sobotu bazar s doprovodným programem. Půjde o bazar skla a vánočních ozdob, lidé uvidí živou výrobu skla, představí se skláři ze Světelska a Mája z Hutě. A to v časech od deseti do jedné odpoledne a od dvou do pěti odpoledne. Ve dvě hodiny odpoledne začnou pověsti z naší Hutě, dále se bude malovat sklo s Ivanou Vorlíčkovou, která si připravila dílničku pro děti i dospělé. Jana Pašková ukáže výrobu šperků a prodávat se budou i řemeslné výrobky. Součástí jsou i komentované prohlídky a bohaté občerstvení.

Dětský moto den ve Štokách

Kdy: neděle 25. června od 10.00 do 16.00

Kde: Štoky, motorkářský den

Proč přijít: Příznivci motoristického sportu se mohou těšit na neděli do Štoků. Zájemci z řad dětí si budou moci vyzkoušet motorky. K zapůjčení a prohlédnutí budou benzinové i elektrické motorky značek YCF a Kuberg, tomu bude možné zapůjčit i vybavení pro bezpečnost dětí. Připravená bude malá trať pro úplné začátečníky i větší trať vhodnější pro starší a zkušenější piloty. Během akce bude zajištěno drobné občerstveí, káva a jiné nápoje.

Zdroj: Jana Kudrhaltová

PELHŘIMOVSKO

Letecká show v Jiřicích

Kdy: sobota 24. června od 10.00

Kde: Jiřice u Humpolce, letiště pod rybníkem Humpolák

Proč přijít: Letecký modelářský klub pořádá další ročník oblíbené jiřické show na letišti pod Hmpolákem. V deset začne celodenní letový program a nejpestřejší vystoupení radiem řízených modelů na Vysočině. K vidění budou stroje všech generací od průkopníků letectví, bitevníky z první a druhé světové války až po tryskáče. Letošní ročník obohatí autosalon se zahraničními vozdy a soutěž. Třem výhercům, kteří se přiblíží váze opravdové zlaté cihly, bude odměnou gram ryzího zlata.

Street food festival v Žirovnici

Kdy: sobota 24. června od 14.00

Kde: Žirovnice, před hotelem Artaban

Proč přijít: První letní dny lákají na street food festival do Žirovnice. Lidé se mohou těšit na pouliční speciality z mnoha koutů světa. Nebude chybět ani elektronická hudba DJe Fluxe a jeho hostů, představí se saxofonový kvartet Saxmania. Lidé se v horku osvěží letními drinky, čepované pivo bude pro žíznivé. Pro děti bude přichystaný doprovodný program, nudit se určitě nebudou.

Zdroj: Deník/Aneta Slavíková

TŘEBÍČSKO

Traktoriáda Slavice

Kdy: sobota 24. června od 14.00

Kde: Slavice, zemědělské družstvo

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Svaz traktoristů a přátel zemědělské techniky Slavice pořádá devátý ročník traktoriády. Každý, kdo vlastní naleštěný stroj zemědělského charkteru, může jet na spanilou jízdu obcí a na dovednostní soutěže. Sraz techniky je ve dvě hodiny odpoledne v areálu družstva, o půl hodiny později se stroje vydají na projížďku obcí s přesunem na skalku, kde na louce pod ní budou soutěže. Po soutěži ve čtyři odpoledne začne vyhodnocení soutěže, předání poháru a volná zábava.

Oslavy obce Příštpo

Kdy: sobota 24. června od 10.00

Kde: Příštpo, různá místa

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Obec Příštpo u Jaroměřic nad Rokytnou slaví tisíc let od první písemné zmínky. Oslavy začínají v deset dopoledne mší svatou u dětského a více účelového hřiště a pokračují v 11.00 dnem otevřených dveří v hasičské zbrojnici a na obecním úřadě. V půl jedenácté dojde k slavnostnímu požehnání nové lípy pod Tomanovými u Rokytné. Oficiální zahájení oslav je v jednu odpoledne na hřišti Strážnice. Od dvou do šesti budou na hřišti ukázky záchranářů, hasičů a policistů, pro děti je nachystaný bohatý doprovodný program. Večer se o zábavu postará kapela Phoenix.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

ŽĎÁRSKO

Bítešská pouť

Kdy: pátek 23. června až neděle 25. června

Kde: Velká Bíteš, Masarykovo náměstí

Za kolik: na kulturní program dobrovolné

Proč přijít: Velká Bíteš ožívá pouťovým veselím. Už od pátku budou v provozu atrakce, lunapark a pouťové stánky. O víkendu veselí zpestří kulturní doprovodný program. V sobotu od sedmi hodin večer zahraje kapela Airback a v neděli od jedné do čtyř hodin se lidé mohou těšit na pouťové odpoledne s decovskou. Vystoupí folklorní skupina Bítešan, dospělá sekce a také dechová hudba Horané.

Street food fest Svratka

Kdy: sobota 24. června od 11.00 do 18.00

Kde: Svratka, koupaliště

Proč přjít: Street Food Festival Svratka zabere v sobotu areál místního koupaliště. Fajnšmekři se mohou těšit na opravdové dobroty. V nabídce bude hovězí smash burger, burger s trhaným kachním masem, vege burger, smažené nudle s hovězím masem, krevety, hot dog, Foie Gras, Lanýže, hovězí pastrami sendvič, hranolky na sádle, langoše s lanýžem nebo domácím kečpuem, koblihy či točená zmrzlina.

Zdroj: Deník/Jiří Kašpárek