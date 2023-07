Na Jihlavsku se o víkendu bude hlavně utrácet. Trh lidových řemesel se po celý víkend koná na Náměstí Svobody v Jihlavě, v sobotu se pak tradičního jarmarku dočká také Telč. Kdo se chce pokochat historickými auty, může se přijít v sobotu podívat do Šimanova. Mají tam sraz historická auta.

Farmářské trhy v Telči. | Video: Jindřich Kružík

JIHLAVSKO

Trhy lidových řemesel

Kdy: pátek 21. července až neděle 23. července, od 9.00

Kde: Jihlava, Náměstí Svobody

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Trh lidových řemesel se koná v Jihlavě na náměstí Svobody. Návštěvníci se mohou těšit na výrobky z Mušelínu, ručně vyráběné a malované dřevěné náušnice, sojové svíčky, minerální kamínky, výrobky z pedigu, ručně tkané výrobky a koření všeho druhu. Na čepu pivo Rohozec a večer grilovačka. Doprovodný program obstarají deskové hry a ukázka modelařiny. Workshop ukáže tvorbu z pedigu, tkaní a dílničku s drobným vyšíváním, kde si lidé vyzkouší ruční práci. Cena workshopů je mezi 50 až 250 korunami.

Setkání historických vozidel

Kdy: sobota 22. července od 9.00 do 14.00

Kde: Šimanov, u obecního úřadu

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Historická vozidla se sjedou v sobotu ráno do Šimanova u Větrného Jeníkova. U obecního úřadu si dají sraz v devět hodin dopoledne. Na místě budou osobní i nákladní automobily, mopedy, motocykly, traktory, vojenská technika i historická jízdní kola. Občerstvení bude zajištěno, řidiči ho budou mít zdarma. Součástí bude i soutěž o nejkrásnější automobil i motocykl. Na závěr bude společná jízda po okolí.

Zdroj: Jindřich Kružík

Telčský jarmark

Kdy: sobota 22. července od 9.00

Kde: Telč, náměstí Zachariáše z Hradce

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Folklorní soubor Podjavořičan Telč a město zvou na tradiční Telčský jarmark. Na programu bude od devíti hodin ráno Telčská dechovka, od 10.45 sehraje Drdivadlo Telč loutkové představení, od 11.45 zazní cimbálová muzika Rathan a od 13.15 vystoupí hudební skupina GdeGdo. Cimbálová muzika Rathan zahraje od tří hodin odpoledne. Lidé budou moci na řemeslnických trzích pořídit originální výrobky, produkty a třeba i hračky.

HAVLÍČKOBRODSKO

Sázavafest ožívá

Kdy: od 20. do 22. července

Kde: Světlá nad Sázavou, zámecký lesopark

Za kolik: celofestivalová vstupenka 2790 korun, jednodenní 1200 korun

Proč přijít: Multikulturní a multižánrový festival v areálu zámeckého lesoparku ve Světlé nad Sázavou začíná už ve čtvrtek odpoledne. Na čtyřech pódiích se vystřídají hvězdy nejen českého a slovenského hudebního nebe. Už ve čtvrtek se lidé mohou těšit například na Olgu Lounovou, Mirai, Veronu nebo Michala Davida. V pátek přijedou Chinaski, Monkey Business nebo Jelen. V sobotu vše završí Raego, Kryštof nebo Katarína Knechtová. Nebude chybět ani scéna Djs. Ve Family Gun zóně nebude chybět zábavný park plný atrakcí pro děti. Kromě hudby budou na místě také autorská čtení, divadlo a film.

Zdroj: Deník/ Jana Kudrhaltová

Živá výroba skla

Kdy: sobota 22. července a neděle 23. července

Kde: Tasice, Huť Jakub Tasice

Proč přijít: Huť Jakub Tasice, která je známá z televizního seriálu Synové a dcery Jakuba Skláře, zve návštěvníky o víkendu na živou výrobu skla pod vedením sklářského mistra Zdeňka Kunce. Během dne budou prohlídky sklárny s průvodcem v časech 10.15, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00. Mezi půl jednou a půl druhou bude technická výrobní přestávka.

Hrošení na Řece

Kdy: pátek 21. července a sobota 22. července

Kde: Krucemburk, rybník Řeka v kempu Moře

Za kolik: na místě 450 korun, sobota 500 korun, oba dny 600 korun

Proč přijít: Hudební festival Hrošení na Řece začíná v pátek od pěti hodin s kapelami Meziměsto, Kolibříkův úlet, Epydemye, Wild West a přijede i Robert Křesťan a Druhá tráva. V sobotu od jedné hodiny jsou na programu 4 ZDI, Kateřina EM, Funny Grass, Falešná karta, Standa Haláček, Poutníci, Anny Barvínková, Isara, Lenka Slabá Triolla a Víťa Troníček a Marien.

TŘEBÍČSKO

Začínají Folkové prázdniny

Kdy: od soboty 22. července do soboty 29. července

Kde: Náměšť nad Oslavou, zámecký park nebo zámecká jízdárna

Za kolik: permanentka vyjde na 2800 korun, denní 600 korun

Proč přijít: V Náměšti nad Oslavou začínají Folkové prázdniny. Slavnostní zahájení obstará v sobotu The Quinteto Astor Piazzolla z Argentiny, dritel Latin Grammy. V neděli se zájemci mohou v hlavním programu těšit na písničkáře Mirka Kemela s hosty, na divadlo Kjógen a také na klasiky, kteří si říkají VRÏ. Návštěvníci se dočkají v průběhu festivalu také Jiřího Pavlici s Hradišťanem, kapely Kurbasy z Ukrajiny, Roberta Křesťana a Druhou Trávu a přijede i Daoirí Farrell Trio z Irska.

Zdroj: Deník/Ludkě Mahel

Buď fér v Třebíči

Kdy: neděle 23. července od 14.00 do 18.00

Kde: Třebíč, park u zámku

Proč přijít: Festival Buď Fér nabídne africkou hudbu a férovou kávu v parku u třebíčského zámku. Od půl třetí a od sedmi večer vystoupí afro bubenický show skupiny Denbaya. Ve čtvrt na čtyři je na programu hudební workshop Dostaň se do rytmu. Od čtyř hodin odpoledne bude Afrika nevšedníma očima: promítání o životě v Keni. Součástí akce bude workshop bubnování, výstava o Africe a Fair trade, africké dílničky, férový obchůdek Centrum Narovinu, Bwindi coffe, Balisecret, malování na obličej a pletení copánků.

PELHŘIMOVSKO

Street Food Pelhřimov

Kdy: sobota 22. července od 10.00 do 20.00

Kde: Pelhřimov, venkovní scéna Máj

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Street food festival zavítá do Pelhřimova. Lidé mohou přijít ochutnat moderní i nemoderní gastronomii. Těšit se mohou na mix chutí světových kuchyní, ale i té české. Dorazí food trucky a k dobrému jídlu patří víno nebo piv z malých pivovarů. K sladkému bude v nabídce nejlepší výběrová káva. To všechno bude čekat na návštěvníky venkovní scény u Máje v Pelhřimově. Pochoutky se budou připravovat přímo před zraky přicházejících lidí.

Zdroj: Deník/Jiří Kašpárek

Festival Vodafest

Kdy: pátek 21. července a sobota 22. července

Kde: Dobrá Voda u Pacova

Za kolik: oba dny: 500 korun, pátek 200 korun, sobota 400 korun

Proč přijít: Setkání přátel dobré hudby Vodafest v Dobré Vodě u Pacova bude dvoudenní. V pátek od půl sedmé vystoupí kapely Prádelní Koš, Initium, T-bone, The Minority nebo The Onion Rings. Sobotní program od půl druhé odpoledne obstará Místní Těleso, Atomic Snitzel, Moravian Bastards, dále kapely Drž Hudbu, Mullethead, Kohout Plaší Smrt, Cocotte Minute, Pork Soda nebo Jako Fakt. Občerstvení a pití zajištěno.

ŽĎÁRSKO

Den koní a rytířský turnaj

Kdy: sobota 22. července od 9.30 do 17.30

Kde: Bystřice nad Pernštejnem, centrum Eden

Proč přijít: V centru Eden v Bystřici nad Pernštejnem se koná akce Den koní. Na návštěvníky čeká spoustu atrakcí, dobré jídlo a pití, zábava a otevřený celý areál včetně Farma koutku, cukrárny, kavárny, restaurace, expozice a muzea. Hlavní ale bude rytířský turnaj a ukázky jezdeckých disciplín, přehlídka plemen koní, zájemci se také svezou na koni či oslíkovi, v kočáře a mnohem více. Součástí bude i ukázka přirozené komunikace s koněm na světlé jízdárně, parkurová a drezurní ukázka nebo westernová ukázka.

Zdroj: Se svolením centra Eden

Festival pod Zelenou horou

Kdy: pátek 21. července až sobota 22. července

Kde: Žďár nad Sázavou, zámek Žďár

Za kolik: pátek na místě: 300 korun, sobota na místě 500 korun, oba dny 600 korun

Proč přijít: Festival pod Zelenou horou ve Žďáru nad Sázavou začíná v pátek od 20.45 se skupinami Mydy a Skyline. V sobotu od 15.15 vystoupí kapely Dia, zahraje Divadlo Jana Hrubce, Hudba Praha Band, Gerald Clark, Xavier Baumaxa a Dirty Blondes, Zrní, Midi Lidi. Historie festivalu se píše od roku 2013, v minulosti na festivalu vystoupil například Vladimír Mišík a ETC, Skyline, Sto zvířat, Mňága a Žďorp nebo Tata Bojs.