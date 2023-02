Masopust v ZOO Kdy: sobota 25. února od 9.00 do 16.00 Kde: Zoologická zahrada, Jihlava Za kolik: vstupné zdarma pro děti ve zvířecí masce Proč přijít: Masopustní veselí nemine ani jihlavskou zoologickou zahradu. V sobotu 25. února si zájemci mohou od jedenácti do dvou odpoledne vyrobit v Centru PodpoVRCH zvířecí masku a nechat si něco pěkného namalovat na obličej. Od dvou hodin odpoledne projde masopustní průvod od hlavní pokladny do vesničky Matongo. Děti, které přijdou ve zvířecí masce, budou mít tento den vstup zdarma. Pokladny se otevírají v devět dopoledne a zavírají ve čtyři odpoledne.

Svatba bude ve Stonařově



Kdy: sobota 25. února od 18.00

Kde: kulturní dům, Stonařov

Za kolik: vstupné 100 korun

Proč přijít: Divadlo A.D. Stonařov v posledních týdnech pilně trénovalo novou premiéru Svatba bude, i kdybyste nechtěli. S tou se na prknech stonařovského kulturního domu představí v sobotu 25. února od šesti hodin večer. Půjde o svatební komedii, kterou zpestří hudební čísla. Režie se ujal známý divadelní herec a režisér Milan Šindelář. Divadelníci se s veselou hrou chystají také v březnu na Třešťské divadelní jaro nebo do Dlouhé Brtnice.

Děti dováděly na masopustní veselici na zámku v Třešti. Ve stínu zabijačky

Pozdní masopust s vepřovými hody



Kdy: sobota 25. února od 13.00

Kde: kulturní dům, Čenkov

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Masopust s vepřovými hody čeká na návštěvníky v sobotu 25. února v Čenkově, místní části Třeště. Zájemci se mohou těšit na tradiční obchůzku obcí, kterou zpestří vepřové dobroty nachystané v místním kulturním domě. Lidé si mohou dát tlačenku nebo prejt. Průvod masek startuje s kapelou Bohemia v jednu hodinu odpoledne, posezení po průvodu bude s kapelou VM Band v místním kulturním domě. Akci pořádá osadní výbor ve spolupráci s místními dobrovolnými hasiči.

Dílna pro děti



Kdy: sobota 25. února od 13.00 do 17.00

Kde. Jihlava, Dům Gustava Mahlera

Za kolik: vstupné 30 korun za dítě

Proč přijít: Zájemci si mohou přijít do Domu Gustava Mahlera v Jihlavě přijít vytvořit vlastní značku s ježkem jako kdysi mistři papírníci ve starých jihlavských papírnách. Organizátoři výstavy Jihlavský ježek ukrytý v papíru zvou děti na otevřený výtvarný workshop. Ten seznámí s technologií výroby, nahlédne do řemesla papírníku a děti se naučí zajímavé techniky. Akce trvá do dvou hodin a je vhodná pro děti od šesti do dvanácti let. Přijít mohou kdykoli mezi jednou a čtvrtou hodinou odpoledne, není nutné si místo rezervovat.

HAVLÍČKOBRODSKO

Dětský karneval s Tlapkami



Kdy: sobota 25. února od 14.00 do 17.00

Kde: sokolovna, Chotěboř

Za kolik: vstupné 90 korun

Proč přijít: Chotěbořská sokolovna ožije pohádkovými postavičkami, které děti milují. V sobotu se tam uskuteční dětský karneval s Tlapkovou patrolou a králíčkem Bingem. Na děti čekají pohádková dobrodružství, spoustu sladkostí, tančící maskoti králíčka Binga a pejsci z Tlapkové patroly. Kdo bude chtít, může si nechat něco namalovat na obličej a pobavit se na dětské diskotéce se soutěžemi. Součástí bude také fotokoutek a bohaté občerstvení. Sokolovna se otevírá ve dvě hodiny, program bude od tří do pěti hodin.

Masopustní průvod v Lipnici



Kdy: sobota 25. února od 9.00

Kde: Dolní Dvůr, Lipnice nad Sázavou

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Masopustní průvod si nenechají ujít ani v Lipnici nad Sázavou. Fašank tam začíná v Dolním Dvoře v sobotu 25. února už v devět hodin dopoledne. Poté průvod zamíří na statek a dále přes benzinku až k České korun a k domu s pečovatelskou službou. Tam bude průvod kolem půl jedné odpoledne. Poté se přesune ke kamenickým bytovkám, k soše svatého Floriána a ve tři hodiny odpoledne skončí v hasičské zbrojnici. Dobrovolní hasiči z Lipnice nad Sázavou zvou maškary všeho druhu.

Ždírecké pískovce jsou významný stavební a sochařský materiál na Vysočině

PELHŘIMOVSKO

Michal k snídani



Kdy: pátek 24. února od 17.00

Kde: Divadelní scéna kina, Humpolec

Za kolik: vstupné 290 korun

Proč přijít: Michala Nesvadbu z pořadu České televize Kouzelná školka děti dobře znají. Nyní za nimi přijede na divadelní scénu kina do Humpolce. Tentokrát bude v pátek v podvečer s dětmi rozvíjet hru s barevnými samolepícími páskami. A jako vždy, i děti v jeho představení najdou své místo. Zábavné představení se jmenuje Michal k snídani a kromě samotného pobavení čeká na děti autogramiáda a možnost se s Michalem vyfotit. Děti do dvou let mají vstupné zdarma. Ostatní zaplatí 290 korun.

Průvod ve Světlici



Kdy: sobota 25. února od 12.00

Kde: Světlický dvůr, Světlice

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Dobrovolní hasiči a osadní výbor ze Světlice, což je místní část Humpolce, zvou zájemce na tradiční masopustní průvod. Akce začíná v pravé poledne na Světlickém Dvoře. Všechny masky jsou srdečně zvány do průvodu. Nebude chybět dobré jídlo v podobě koblížků, sladkostí a dalších drobných pochutin. K pití se bude podávat i něco ostřejšího, dle nabídky z místních zdrojů.

Japonské společnice ovládly Kejžlici. Průvod prošel i místními částmi

TŘEBÍČSKO

Masopustní průvod v Okříškách



Kdy: sobota 25. února od 9.30

Kde: kulturní dům, Okříšky

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Masopustní průvod projde v sobotu 25. února skrz Okříšky. Masky mají sraz v půl desáté u kulturního domu, odkud průvod vyráží o půl hodiny později. Do průvodu jsou zváni všichni, kteří mají rádi hudbu, zpěv a zábavu. A bez rozdílu toho, jestli budou v masce nebo bez ní. Trasa průvodu vede přes Kostelní, Matěják, Skalku, Boroví, Úvoz, Masarykovu, U Stadionu, přes Zahrady, Tyršovou, Příční a na Tržiště.

Třicet let od Hrobaře



Kdy: pátek 24. února od 20.00 do 22.00

Kde: Klub B U Lípy, Třebíč

Za kolik: vstupné 150 až 200 korun

Proč přijít: Známá rocková kapela Premiér ze Zlína slaví třicet let od svého největšího hitu. A tím není žádný jiný, než singl Hrobař. Premiér přijede se svým koncertním turné do Klubu B U Lípy v Třebíči. Kromě hitu Hrobař zazní i další songy jako Nejsi, S tebou být nebo Hlupáčku, najdu tě, kterou kapela kdysi nazpívala s Terezou Pergnerovou. V kapele působí od jejího počátku Daniel Hrnčiřík a Jaroslav Bobowski. Koncertují nejen po republice, ale i na Slovensku.

Nadšení senioři si v Třebíči a v Hrotovicích užili masopustní rej

ŽĎÁRSKO

Festival IQ Play



Kdy sobota 25. února od 9.00 do 20.00

Kde: Stará radnice, Žďár nad Sázavou

Za kolik: vstupné 80/40 korun

Proč přijít: Na Staré radnici ve Žďáře nad Sázavou se bude přemýšlet i hrát. Od devíti ráno do osmi hodin večer tam bude přístupná putovní výstava Festival IQ Play. K vidění i vyzkoušení budou hry a hračky edukativního charakteru, smyslové hračky, Montessori pomůcky, dřevěné hračky, logické hry, stavebnice i zvětšeniny her. Festival zaujme dospělé, seniory, děti i zdravotně znevýhodněné osoby. Pořadatelem je Regionální muzeum města Žďáru nad Sázavou, autorem festivalu organizace Inspirace Zlín z. s. Vstupné je osmdesát korun, snížené čtyřicet, rodinné dvě stě korun.

Vlčnovjanka v Novém Městě



Kdy: 26. února od 16.00 do 18.00

Kde: kulturní dům, Nové Město na Moravě

Za kolik: vstupné na místě 250 korun

Proč přijít: Do kulturního domu v Novém Městě na Moravě dorazí v neděli 26. února slovácká krojovaná dechová hudba Vlčnovjanka. Kapela vystupuje už od roku 1978, odehrála tisíce vystoupení, vydala přes deset alb a slyšet ji mohli lidé jak v rozhlase, tak v televizi. Za desetiletí se vypracovala na profesionální úroveň. K originalitě přispívá vlastní autorské zázemí v osobě kmenového trumpetisty Zdeňka Kučery, autora písní a orchestrálních polek.

Turnaj v Člověče, nezlob se v Jívoví ovládl čtyřletý hráč Marek Šoukal