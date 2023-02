Masopust a merenda v Jamném



Kdy: sobota 18. února od 8.30 do 2.00

Kde: klubovna TJ Sokol Jamné, Jamné

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: TJ Sokol Jamné zve příznivce dobré zábavy a nápaditých masek na tradiční masopustní průvod po obci. Sraz je v půl deváté u klubovny, kde se všichni budou moci převléct. Průvod vyjde v devět hodin. Po skončení bude pro účastníky připraveno bohaté občerstvení. Na masopustní akci bude večer od osmi hodin navazovat maškarní merenda v místním kulturním domě, na kterou budou moci masky a místní přijít zdarma. K tanci a poslechu bude hrát oblíbená kapela RAK.

Valentýnské ježdění v mokřadech

Kdy: sobota 18. února od 10.00 do 15.00

Kde: Pístovské mokřady, Jihlava

Za kolik: vstupné pro diváky zdarma

Proč přijít: Volné ježdění v offroad areálu Pístovských mokřadů a setkání fanoušků pokračuje už tuto sobotu jako valentýnské setkání. V deset budou najíždět účastníci a od jedenácti do tří je na programu volné ježdění v areálu. Opékání buřtů na centrálním ohništi u klubovny je v plánu v pravé poledne. Kdo si chce jízdu v mokřadech vyzkoušet, na místě zaplatí jízdné ve výši 500 korun. Diváci mohou přijít do areálu zdarma. Vjezd je pro leštěnky, speciály, autovraky, motorky, čtyřkolky a zkrátka pro vše, co jezdí.

Přepadneme Jihlavu



Kdy: sobota 18. února od 10.00 do 11.30

Kde: zřícenina hradu Rokštejn

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Muzeum Vysočiny Jihlava připravila na sobotu turistický pochod na trase Rokštejn – Jihlava s názvem Přepadneme Jihlavu. Akce je k výročí 621 let od přepadení Jihlavy, jedním z hlavních strůjců byl v roce 1402 Zikmund z Křižanova a pocházel z Rokštejna, proto se začíná tam. Celá trasa měří 22 kilometrů, další zájemci se mohou připojit v Lukách nad Jihlavou nebo v Malém Beranově, kde budou stát kontroly. Na turisty čeká v cíli na Parkánu Matky Boží v Jihlavě malé občerstvení.

TŘEBÍČSKO

Masopust v Rokytnici

Kdy: sobota 18. února od 9.30

Kde: sokolská zahrada, Rokytnice nad Rokytnou

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: V Rokytnici nad Rokytnou projde veselý průvod maškar. Koná se tu bohatý masopustní program. Už v půl desáté ráno se masky a všichni zájemci sejdou na sokolské zahradě k úvodnímu představení. Poté se všichni vydají na průvod obcí. Po cestě nebudou chybět speciality z udírny, zabijačkové dobroty, nápoje na zahřátí, pivo a nějaká ta kořalka. Organizátoři se těší, že se zapojí co nejvíce lidí. Večer celá akce vyvrcholí zábavou.

Komentované prohlídky a přednáška



Kdy: sobota 18. a neděle 19. února od 10.00

Kde: Expozice Antonína Kaliny, Třebíč

Za kolik: prohlídky zdarma, přednáška 50 korun

Proč přijít: Komentované prohlídky k 121. výročí narození Antonína Kaliny, zachránce židovských dětí za druhé světové války, se uskuteční v sobotu 18. a v neděli 19. února. Akce se koná v expozici Antonína Kaliny v Třebíči v časech od deseti a jedenácti dopoledne, dále od jedné, dvou a tří hodin odpoledne. Vstupné na prohlídky je zdarma, pro zájemce je připravená přednáška a beseda o Kalinovy. Ta se koná v sobotu od tří hodiny v Zadní synagoze, přednášet bude Aneta Chytková, autorka knihy o Antonínu Kalinovi. Vstupné je 50 korun. Nutná rezervace.

ŽĎÁRSKO

Žďárský masopust



Kdy: sobota 18. února od 14.00

Kde: Stará radnice, Žďár nad Sázavou

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Ve Žďáře nad Sázavou se v sobotu 18. února uskuteční už čtvrtý ročník masopustního veselí. Bohatý průvod masek projde centrem města, k tanci a poslechu budou hrát Zelenohorští muzikanti. Organizátoři zvou na bohatou zábavu a radovánky, sraz je ve dvě hodiny odpoledne před Starou radnicí na náměstí Republiky. Každý, kdo si chce obléknout masku a zařadit do průvodu, je vítaný.

Staročeský masopust



Kdy: sobota 18. února od 13.30

Kde: Národní Výbor, Herálec

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Tradiční masopustní obchůzka podle staročeských tradic čeká na návštěvníky v sobotu 18. února v Herálci na Žďársku. Průvod začíná v půl druhé před Národním Výborem, kde budou maškary žádat starostu o povolení vstupu do obce. Po celý den bude masopustní průvod provázet osmičlenná kapela. Bude se jíst, pít a bohatě hodovat, nebudou chybět tradiční masopustní pokrmy, mezi které patří koblihy. Po průvodu bude v místním kulturním domě navazovat maškarní ples.

PELHŘIMOVSKO

Kamenický masopust



Kdy: sobota 18. února od 11.00

Kde: vlakové nádraží, Kamenice nad Lipou

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Masopustní průvod vyjde z vlakového nádraží v Kamenici nad Lipou v 11.00. Bude pokračovat až na náměstí ČSLA před radnici, kde se uskuteční boj o vládu nad městem se starostou Tomášem Tesařem. Zábava poté bude pokračovat v Pivovaru Kamenice, kde čeká návštěvníky staročeská zabijačka, jídlo a pití. Jitrnice, jelita a další zabijačkové speciality budou k zakoupení na nádvoří pivovaru. Vyhlášení soutěže masek bude od 13.00. Hrát bude kapela Vysočinka.

Masopust v Budíkově



Kdy: neděle 19. února od 10.00

Kde: Budíkov, Malý Budíkov a Pusté Lhotsko

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Budíkovem na Pelhřimovsku se prožene rej masek. Začátek je v deset hodin dopoledne v Malém Budíkově, poté se v pravé poledne pokračuje v Pustém Lhotsku a od jedné hodiny odpoledne potom v samotném Budíkově. Lidé se mohou těšit na pohádkové postavy pro děti, které tradičně oživí průvod obcí. Budou se moci nechat se svou oblíbenou postavičkou vyfotit do rodinného alba. Součástí bude bohaté občerstvení, veselení a tanec. Kdo chce, tomu budíkovští hasiči zapůjčí masku ze svých zásob.

HAVLÍČKOBRODSKO

Masopustní jarmark s průvodem



Kdy: neděle 19. února od 14.00 do 17.00

Kde: U skautu, Horní 3188, Havlíčkův Brod

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Oblékněte si masky a vyražte s námi do průvodu. Takto zvou organizátoři z Mateřského centra Zvoneček na masopustní veselí do centra Havlíčkova Brodu. Sraz je v Horní ulici u skautu. Lidé se mohou těšit na masopustní program s hudebním doprovodem. Nebudou chybět stánky se sladkým i slaným občerstvením, dále na dílničky pro děti a hlavně na veselou zábavu. Podávat se bude Havlíčkobrodská dvanáctka, teplé nápoje a další dobroty.

Hurá za dobrodružstvím

Kdy: pátek 17. února od 17.00

Kde: Městské divadlo, Havlíčkův Brod

Za kolik: vstupné 290 korun

Proč přijít: Míša Růžičková přijíždí se svou písničkovou a taneční show do Městského divadla v Havlíčkově Brodě. Děti se mohou těšit už v pátek 17. února od pěti hodin odpoledne. Na programu budou písničky o zvířátkách i lidech, kteří žijí v různých částech naší zeměkoule. Akce děti pobaví a naučí spoustu nového. Nebudou chybět nejznámější písničky a také na závěr píseň na přání. Děti se budou moci zapojovat, tančit a vyřádit se. Poté bude na programu autogramiáda s možností nechat se s Míšou vyfotit.

