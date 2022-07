VYSOČINA FEST. Chinaski, Anna K, Mirai, Wanastowi Vjecy, East 17, No Name. To jsou jenom některé hvězdy hudebního nebe, které se ve dnech čtvrtek 7. až sobota 9. července představí v jihlavském amfiteátru na Vysočina Festu 2022. Ten se konal naposledy v roce 2019, poté ho koronavirová pandemie nedovolila uspořádat. V minulosti přivítal takové hvězdy jako třeba Lucii Bílou s kapelou Arakain nebo Tomáše Kluse.

Multižánrový kulturní festival Vysočina Fest má za sebou už sedm ročníku a řadí se mezi velké letní festivaly v České republice. Na třech scénách se představí více než třicítka interpretů. Už ve čtvrtek 7. července vystoupí například Mirai, Wanastowi Vjecy nebo Jelen s Arakainem. V pátek budou hlavními hvězdami Anna K., David Koler, East 17 z Velké Británie nebo Chinaski. A na koho se návštěvníci mohou těšit v sobotu? Například na No Name, Mig 21, Rybičky 48 či Děda Mládek Illegal Band či Pekaře.

Kompletní seznam interpretů zájemci najdou na internetových stránkách www.vysocinafest.cz. Třídenní vstupenka vychází na 1700 korun, za jeden den návštěvníci zaplatí 650 korun. Kdo chce, může za poplatek přespat ve stanovém městečku a na zájemce čeká bohatý doprovodný program, několik barů a desítky stánků s občerstvením.

RETRO: Měli jste ho také? V čem mámy uspávaly děti, ukázali v Polné

FAJTFEST. Mejdan si neužijí návštěvníci pouze na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí. Ten bude od čtvrtka 7. do soboty 9. července dějištěm hudebního festivalu Fajtfest. Ten má vybudované zvučné jméno mezi milovníky mezinárodní punkové, metalové, elektro a hardcorové hudby.

Ve čtvrtek po jedné hodině akce startuje a od osmi hodin večer zahrají Moscow Death Brigade, Des Nuts a Knocked Loose. V pátek se mohou lidé těšit na kapely Lionheart, Terror, Dropout Kings, Got The Shot či First Blood. V sobotu se na pódium chystají kapely Malevolence, Ill nino, Landmvrks, One Step Closter a mnoho dalších. Více na www.fajtfest.cz.

Magická přitažlivost lomu v Řásné. Podívejte se na zakázané místo výletníků

DALŠÍ TIPY Z VYSOČINY

Jihlavsko

Mrákotínská neckyáda

KDY: sobota od 13.00

KDE: Mrákotín, rybník Řibřid

První ročník charitativní Mrákotínské neckyády začíná v sobotu od jedné hodiny odpolende u rybníku Řibřid. Do dvou hodin je potřeba svá plavidla zapsat a samotný závod začíná ve dvě odpoledne, vyhlašování vítězů je v plánu v šest večer a v půl osmé bude zábava pokračovat posezením s hudbou. Po celé odpoledne se děti mohou těšit na doprovodný program. Závodu se mohou účastnit bezmotorová plavidla nejlépe vlastní výroby, děti a neplavci mohou využít plaveckých pomůcek. Vstupné je dobrovolné, výtěžek poputuje na podporu útulku.

Zámecké filmové léto

KDY: do 9. července

KDE: Třešť, zámecký park

V Třešti se letos koná zámecké filmové léto s kinematografem bratří Čadíků. Projekce začínají po setmění, nejdříve ve čtvrt na deset. V pátek je na programu film Prvok, Šampon, Tečka a Karel a v sobotu Příšerákovi 2. Občerstvení zajištěno, zámecký hotel nabídne divákům speciální filmové menu. Stoličky, deky či podsedáky s sebou. Vstupné dobrovolné.

Mezi dvěma branami

KDY: pátek až neděle

KDE: Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce

Spolek Mezi dvěma branami pořádá v Telči retro závod automobilů. Účastníci budou najíždět v pátek odpoledne, vozy budou vystavené na náměstí v sobotu od půl desáté do půl jedenácté a komentovaný start je na programu v půl jedenácté. Auta obkrouží kolem města dva okruhy, lidé je tak budou moci pozorovat na celé řadě míst. Od čtvrt na tři odpoledne začíná vyjížďka na dvou trasách, ta končí v šest odpoledne. V neděli akce pokračuje v devět dopoledne srazem na náměstí, vyjížďka je v plánu v devět ráno.

Nové příběhy polenského hradu

KDY: pátek od 20.30

KDE: Polná, hrad

Pověsti z Polné a okolí ožijí v kostýmovaných scénkách v hradních sálech, na nádvoří i parkánu. Konají se dvě prohlídky, o půl deváté a v deset večer. Kapacita je omezená, proto je nutná rezervace na telefonním čísle 776 804 138 nebo na emailu bagy.m@novusorigo.cz. Akce se poté bude ještě jednou opakovat 19. srpna v ten samý čas.

Music Academy Telč

KDY: od 8. do 18. července

KDE: Telč, Univerzitní centrum a další místa

Česko-francouzská akademie v Telči pořádá již 28. ročník Music Academy Telč. O studenty se budou starat renomovaní profesoři z celého světa. Slavnostní zahájení akademie se koná v pátek 8. července v 19.00 na nádvoří Univerzitního centra, první venkovní koncert se uskuteční na tom samém místě v pondělí 11. července v 19.30. Závěrečný koncert je v plánu 17. července v opatství v Nové Říši od 17.00.

Bedřichovská padesátka

KDY: sobota, od 6.00 až 10.00 do 18.00

KDE: Jihlava, hala TJ Sokol Bedřichov

Turisté Sokola Bedřichov a Klub českých turistů z Bedřichova pořádají 41. ročník Bedřichovské padesátky. Lidé si mohou přijít vyrazit do přírody a za odměnu si odnést pamětní list a radost z pohybu. Start je mezi šestou a desátou od haly Tělovýchovná jednota Sokol Bedřichov s cílem na tom samém místě v šest večer. Na výběr jsou trasy od deseti do padesáti kilometrů, k tomu i běžecká patnáctikilometrová trasa. Cyklisté si mohou vybrat z tras od třiceti do osmdesáti kilometrů. Startovné je třicet korun, členové Klubu českých turistů a mládež do patnácti let dvacet korun.

Pohádková neděle na hradě

KDY: neděle od 16.00

KDE: Polná, nádvoří hradu

Letní pohádkové neděle, tak se jmenuje akce na polenském hradě po celé léto pro děti. Tuto neděli přijede Divadlo Studna se svými Bajkami. Jde o krátký a jednoduchý příběh s ponaučením. Divadelníci sehrají několik příběhů ze světa zvířat, který je čitelným zosobněním lidského světa.

Neviditelná

KDY: neděle od 17.00

KDE: Jihlava, parkán u Brány Matky Boží

Příběh plný napětí, dobrodružství, dětského přátelství, rychlých aut, vysokých střech, větracích šachet a soubojů o dobro. Tak, jak to má ve všech akčních příbězích být. To vše se odehraje na parkáně u Brány Matky Boží v neděli od pěti večer v Mikro-teatro: Neviditelná.

Country párty

KDY: sobota od 18.00

KDE: Polná, pivovar

Měšťanský pivovar v Polné chystá country párty. V sobotu od šesti hodin večer zahrají Gladly S.W., Duo My a Ty a Vojta K. Tomáško.

Když Hašek prováděl. Nové prohlídky lipnického hradu jsou tady

Havlíčkobrodsko

Drapák Fest

KDY: sobota od 15.00

KDE: Ledeč nad Sázavou

Drapák Fest se vrací v ještě lepší kondici. Druhý ročník festivalu se koná v sobotu 9. července na městském stadionu v Ledči nad Sázavou. Program začíná od tří hodin odpoledne. Kromě místních kapel, jako například Bohemian Highlanders či jihlavský Jurský park, uslyšíte letos i oblíbenou pražskou kapelu Vasilův Rubáš.

Koncerty na náměstí

KDY: každou neděli do 28. srpna

KDE: Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí

Jsou tu prázdniny a s nimi přichází pravidelné prázdninové nedělní koncerty na náměstí v Havlíčkově Brodě, které začínají vždy od šesti hodin večer, pouze poslední srpnovou neděli již od tří hodin odpoledne. Vstupné je zdarma. V neděli 10. července vystoupí rocková kapela Bass.

Salsa večery

KDY: pátek a sobota, od 21.00

KDE: Ledeč nad Sázavou, Hotel Kaskáda

Hotel Kaskáda zve v pátek a sobotu na Salsa večery. Vstupné je zdarma.

Havlíčkobrodské kulturní léto

KDY: středa 13. července od 18.00

KDE: Havlíčkův Brod

V Havlíčkově Brodě začalo kulturní léto. Každou prázdninovou středu je připravený program pro děti vždy od šesti do sedmi večer a od osmi do deseti hodin budou následovat koncerty. Vstup je zdarma. Ve středu 13. července se děti mohou těšit na divadelní představení Malá čarodějnice v podání Divadla malé čarodějnice. Poté vystoupí folkový písničkář Milan Urza z Prahy. V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá do klubu OKO.

Třebíčský zámek ožil Svatoprokopskou poutí. Mrkněte do fotogalerie

Třebíčsko

Benátská noc

KDY: sobota od 20.00

KDE: Hrotovice, přírodní koupaliště

Město Hrotovice pořádá v sobotu Benátskou noc v areálu přírodního koupaliště od osmi hodin večer. Hraje skupina Stone. Vstupné sto korun.

Strašidlo cantervillské

KDY: neděle od 20.30

KDE: Třebíč, zámek

Strašidlo cantervillské je opět na cestách. Představení pod širým nebem jsou oblíbeným letním cílem výletníků a milovníků kultury. Dramatizaci známé povídky Oscara Wilde přiveze počátkem července na třebíčský zámek divadelní ansámbl s Martinem Zounarem, Bárou Štěpánovou a dalšími. Představení na nádvoří zámku pořadatelé chystají na desátého července. Divadelníci s představením v létě objíždí hrady a zámky, protože právě tam povídka strašidle na zámku, které marně zápolí s novými majiteli, svým dějem patří. Martin Zounar se představí jako jako Hiram B. Otis, Bára Štěpánová jako paní Umneyová, Martin Pošta jako strašidlo Cantervillské a sir Cantervill. Vstupné je od 599 do 1099 korun.

Hudební dvorek 2022

KDY: neděle od 19.00

KDE: Třebíč, Hotel Kocour

Milovníci hudby si mohou přijít poslechnout skupinu Prague Rockabilly Cats v neděli od sedmi hodin večer. Tato kapela se třemi úžasnými zpěvačkami dobývá srdce diváků a zavítá i do Třebíče. Vstupné je 200 korun.

Filmové léto

KDY: 11. až 15. července, po setmění

KDE: Rouchovany, zahrada

Kinematograf bratří Čadíků zavítá do Rouchovan na Třebíčsku. Od pondělí 11. července do pátku 15. července se bude promítat v zahradě u hospodářské školy. V pondělí na programu bude komedie Prvok, Šampón, Tečka a Karel, v úterý Příšerákovi 2, ve středu Mimořádná událost, ve čtvrtek Tajemství staré bmbitky 2, v pátek Srdce na dlani.

Za správný tip topení na zimu. Májku pokáceli i v Jámách

Žďársko

Rybářské závody

KDY: sobota od 5.00

KDE: Jívoví, rybník Zvodňák

Rybník Zvonďák v Jívoví zčeří v sobotu ráno rybářské závody. Zápis začíná v pět hodin ráno, start závodů je v šest hodin a konec je naplánovaný na poledne. Startovné pro děti do patnácti let činí činí sto korun, dospělí zaplatí dvě stě korun. V místě bude zajištěno občerstvení, i tombola. Soutěžící se mohou těšit na poháry, diplomy a věcné ceny.

Novoměstské Slunohraní

KDY: pátek od 20.00

KDE: Nové Město na Moravě, Horácká galerie

Pátek přinese závěrečný slavnostní koncert desátého ročníku novoměstského Slunohraní, letního setkání hráčů na smyčcové nástroje. Nádvoří Horácké galerie bude od osmi hodin večer hostit Janáčkovo kvarteto a jeho slovenský protějšek, Moyzesovo kvarteto. Společně přednesou Oktet pro smyčce Es dur od skladatele Felixe Mendelssohna-Bartholdyho. Při koncertu se představí i komorní smyčcový orchestr složený z účastníků hudebního workshopu. Zazní Svita pro smyčce Leoše Janáčka a orchestr pod taktovkou Richarda Kružíka také doprovodí Michaelu Koudelkovou při flétnovém koncertu, který složil Antonio Vivaldi. Vstupné je 280 korun.

Zpívající hasič

KDY: pátek od 20.00

KDE: Velké Meziříčí, Náměstí

Profesionální hasič Jurič Pařil z Telče zahraje a zazpívá ve Velkém Meziříčí. Zájemci si mohou Pařilovy písničky vyslechnout v pátek od osmi hodin večer na Náměstí.

Nedělní dopoledne s dechovkou

KDY: neděle od 10.00

KDE: Bystřice nad Pernštejnem, Amfiteátr na Masarykově náměstí

Bystřické kulturní léto přinese v neděli od deseti hodin Nedělní dopoledne s dechovkou. Hrát bude Dechový sbor Základní umělecké školy v Bystřici nad Pernštejnem, zazní tradiční skladby v netradičním aranžmá dechového souboru. Akce se koná v Amfiteátru na Masarykově náměstí.

Festival komorní hudby Komořinka s Akvartetem

KDY: od pondělí 11. do pátku 15. července

KDE: Dolní Čepí, kostel sv. Václava

Pátý ročník festivalu Komořinka s Akvartetem se koná od pondělí 11. července ve starobylém kostelíku svatého Václava v Dolním Čepí. Každý den festivalu se od osmi hodin odehraje jeden koncert, každý žánrově jiný. V pondělí se představí pěvecké amatérské těleso Patronky v netradičním prázdninovém uskupení. Úterní večer bude patřit jazzu, zahraje kapela Srnčí a kočičí. Ve středu bude duo jazzmanů interpretovat renesanční a barokní hudbu. Čtvrtek bude patřit sólovému zpěvu a páteční koncert bude pestrý a podílet se budou i děti.

Košičan

KDY: středa 13. července od 20.00

KDE: Nové Město na Moravě, Horácká galerie

„Noční rozhlasový pořad určený pro posluchače osamělé, opuštěné a neúspěšné,“ zvou pořadatelé na zájezdní představení divadla Vosto5 Košičan. Diváci budou moci sledovat dojemný milostný příběh. Pořadem provedou moderátor Pavel Pláteník, a sólista Příbramského divadla Karel Krautgartner, hrají Ondar Cihlář a Petar Prokop. Představení začíná ve středu 13. července v osm hodin večer v novoměstské Horácké galerii. Vstupné na místě 250 korun.

Byli jste na koncertě pacovského Sluníčka? Připomeňte si ho v galerii

Pelhřimovsko

Komentované prohlídky hradního parku

KDY: sobota a neděle, od 11.00, 13.00 a 15.00

KDE: hrad Kámen

Romantický park hradu Kámen nabízí rozmanitá zákoutí a průhledy v každé roční době. Obzvláště v létě upoutá pozornost jak okrasné jezírko s rybičkami a lekníny, tak alpinum s rozkvetlými levandulemi, kakosty, dlužichami a nepřeberným množstvím netřesků. Při komentovaných prohlídkách, které se budou konat celý víkend vždy v jedenáct, jednu a ve tři hodiny odpoledne, se zaměří na historii parku i na zajímavé rostliny a živočichy, které je v aktuální roční době možné pozorovat. Parku bude lidem otevřený od deseti do šesti hodin večer.

Zahrada Vysočiny

KDY: sobota až pondělí, od 9.00 do 17.00

KDE: Žirovnice, zámecký areál

Od soboty do pondělí mohou zájemci navštívit zámecký areál v Žirovnici. Koná se tu osmapadesátý ročník výstavy Zahrada Vysočiny – Lilie. Je připravený i doprovodný program. V sobotu zahraje od dvou hodin odpoledne Michael Malý – Božský Karel Cover a v neděli od tří hodin vystoupí mažoretky z Telče. Prodej zahrádkářských výpěstků a občerstvení.

Zlatovláska

KDY: neděle od 15.30

KDE: Pacov Komunitní centrum

Druhou prázdninovou neděli se od půl čtvrté odpoledne na zahrádce u Komunitního centra v Pacově uskuteční loutkové představení pro děti s názvem Zlatovláska. Představení je pro děti od tří let. Vstupné je padesát korun.

Letní tančírna v Pelhřimově

KDY: sobota od 19.00

KDE: Pelhřimov, letní scéna u Máje

Zábava, tanec, dobré pití, míchané nápoje, chutné občerstvení, soutěže. To vše čeká zájemce v sobotu na letní tančírně v Pelhřimově. Začátek je od sedmi hodin večer. Kdo ještě netančil pod širákem, můžete si to přijít zkusit. Celá akce se uskuteční na venkovní scéně u kulturního domu Máj, kde bude připraveno mnoho stolů na sezení, k dispozici bude bar s alkoholickými i nealkoholickými nápoji, dobrou kávou a protože k létu patří míchané drinky, budou tam také. K pivku bodne něco dobrého, a proto budou k dispozici nějaké specialitky z grillu. A co si vzít na sebe? Ač je prostor před kulturním domem Máj velmi rovný a tančit na něm nebude problém, taneční obuv či společenské oblečení je možné nechat doma. Vhodné bude volnější letní oblečení. Pro pány stačí tričko, kalhoty a vycházková obuv. Dámy mohou zvolit například své oblíbené letní šaty a balerínky. Vstup je zdarma.

Za uměním do muzea

KDY: úterý 12. července od 15.00

KDE: Pelhřimov, freskový sál zámku pánů z Říčan

Muzeum Vysočiny Pelhřimov zve na poučný program s lektorkou Zuzanou Trnkovou v úterý 12. července od tří hodin odpoledne. Je vhodný pro děti od osmi do patnácti let. Na závěr programu se mohou účastníci těšit na společnou vernisáž. Vstupné je dvacet korun.

XVI. ročník Hračkobraní

KDY: středa 13. až neděle 17. července

KDE: Kamenice nad Lipou, zámek

Šestnáctý ročník pohodového letního festivalu pro rodiny s dětmi Hračkobraní se uskuteční ve dnech od 13. do 17. července na zámku v Kamenici nad Lipou. Každý festivalový den od deseti ráno do pěti hodin odpoledne mohou zájemci navštívit přehlídku hračkářské tvorby na nádvoří zámku. Pro ty, kteří se chtějí aktivně zapojit, jsou připraveny různorodé tvořivé dílny, v nichž lze rozvíjet fantazii a mohou si zkusit vyrobit jednoduchou hračku nebo se třeba naučit základům žonglování. V programu nebude chybět pohádková divadelní představení, vystoupení kejklíře, žongléra či chůdochodce a mnoho dalšího. Vstupné jednodenní na místě pro dospělého činí sto čtyřicet korun, děti, senioři a ZTP zaplatí sto korun, rodinné vstupné čtyři sta korun, děti do tří let mají vstup zdarma.

Letní Platforma Humpolec

KDY: sobota od 10.30

KDE: Humpolec, park Stromovka

Letní Platforma Humpolec je regionální multižánrový festival v parku Stromovka v Humpolci a letos se koná jeho devátý ročník. Hlavní programové bloky se v letošním roce opět odehrávají od středy do neděle. Středeční večery patří literatuře, divadlu, filmu a přednáškám. Každý čtvrtek se v parku mohou návštěvníci těšit na dvě hudební skupiny. Těmto hudebním večerům pravidelně předchází tvůrčí dílny pro děti, pokaždé jinak tematicky zaměřené. Sobotní program nabídne již tradičně jídlo pod širým nebem, kuchyně z různých koutů světa, které vždy doplní doprovodný program ve formě divadelních představení pro děti. Jednou za dva týdny po nedělním obědě park Stromovka rozezní dechová hudba. V sobotu 9. července se mohou zájemci těšit na asijskou kuchyni od 10.30 do 14.00 hodin a pro děti je připravená veselá pohádka v podání divadla Koník od 11.00 hodin. Devátý ročník Letní Platformy Humpolec potrvá do 25. srpna.

Jeli jste kolem Humpolce? Podívejte se do galerie, jestli se tam najdete