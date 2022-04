Ježek Vysočiny. Na Vysočině začíná 31. ročník turistické sezony s prohlídkami zajímavých míst v Jihlavě. Zároveň s tím se uskuteční akce 37. Ježek Vysočiny, kdy budou zájemci zdolávat různě dlouhé trasy. Lidé se budou moci prezentovat od půl osmé ráno do čtvrt na deset na hradebním parkánu v ulici Matky Boží v Jihlavě. Turistickou sezonu klub slavnostně zahájí ve tři čtvrtě na deset na Masarykově náměstí. „Pro registrované mám volný vstup na Bránu Matky Boží, do Domu Gustava Mahlera, do Muzea Vysočiny či do Oblastní galerie Vysočiny. Dále zájemci nahlédnou do jihlavského podzemí i kolektorů,“ popsal za organizátory Stanislav Balík. Dále budou otevřené kostely v centru Jihlavy. „Od deseti budou komentované vycházky v historickém centru města s průvodci. Individuálně lze potom jít například na naučné stezky,“ dodal Balík.

Co se týče akce Ježek Vysočiny, tak organizátoři připravili trasy dlouhé od šestnácti do pětatřiceti kilometrů. Všechna povedou zajímavými místy v okolí města pro pěší i cykloturisty. Mapky s popisem dostanou lidé při registraci. Protože klub českých turistů z Vysočiny slaví 30. výročí, budou si moci lidé koupit výroční vizitky. Startovné organizátoři stanovili na třicet korun, členové klubu dvacet korun a děti do patnácti let za deset korun.

Rouchovanská pětadvacítka. V sobotu 23. dubna se mohou milovníci turistiky těšit také na 46. ročník dálkového pochodu krajem Vítězslava Nezvala nazvaný Rouchovanská pětadvacítka. Start pořadatelé naplánovali mezi půl osmou a půl desátou ráno, ti nejpomalejší by pětadvacetikilometrovou trasu měli ujít do pěti hodin odpoledne. Kdo by se necítil na to, projít celou pětadvacetikilometrovou trasu, tak se může vydat na kratší vycházky. V nabídce jsou trasy pět, sedm, deset a patnáct kilometrů. Turisté budou procházet místa, kde v letech 1903 až 1920 prožíval své mládí Vítězslav Nezval. Na kontrolních stanovištích bude drobné občerstvení a v cíli penzionu Lihovar v Rouchovanech otevřou restauraci. Startovné je dobrovolné.

Jihlavsko

Jarní vyjížďka s burzou

KDY: neděle od 8.00

KDE: Telč

Jarní vyjížďka strojů minulého tisíciletí spojená s burzou se koná v neděli 24. dubna u Muzea techniky v Telči, kterou pořádají přátelé Muzea techniky. Od osmi do půl jedenácté dopoledne mohou zájemci navštívit burzu náhradních dílů, mezi půl desátou až půl jedenáctou se uskuteční sraz účastníků jízdy – platí pro vozidla do roku výroby 1990. O půl jedenácté vyrazí řidiči na vyjížďku s překvapením.

Den Země v Polné

KDY: sobota od 14.00 do 17.00

KDE: Polná, ZŠ Poděbradova

Den Země v Polné bude v klubu Pampeliška v Polné ve znamení přírodovědných hrátek, soutěží, mobilního planetária nebo sázení pokojových rostlin. Součástí bude i výstava domácích mazlíčků, výtvarné tvoření, bohatá tombola a další. Vstupné dobrovolné.

Den Země v jihlavské zoo

KDY: neděle od 10.00 do 15.00

KDE: Jihlava, zoo

I naše Země potřebuje pozornost, proto se ke Dni Země uskuteční v jihlavské zoologické zahradě doprovodný program. Lidé se dozví, jak chránit planetu a bude připravený i program s ekologickými aktivitami. V areálu zoo bude pět stanovišť s různými aktivitami nejen pro děti. Kromě toho v jedenáct a ve tři letové ukázky dravců a sov.

Pivovarská stezka s degustací

KDY: sobota od 15.00

KDE: Jihlava, Jihlavský pivovar

Komentovaná procházka po Pivovarské stezce s degustací se koná v sobotu od tří hodin odpoledne u Jihlavského pivovaru. Zde je začátek stezky, kapacita je dvacet osob a doba trvání je hodinu a půl. Vstupné 150 korun, snížené 100 korun, nutné se přihlásit na 565 597 588 nebo tic@branajihlavy.cz.

Jezerní růže

KDY: sobota od 7.00 do 15.00

KDE: Telč, zimní stadion

Krasobruslařský klub Telč pořádá závody v krasobruslení o telčskou Jezerní růži pro začínající a pokročilé krasobruslaře v sobotu od sedmi ráno do tří hodin odpoledne na zimním stadionu v Telči.

Pohádkové čtení na schodech

KDY: sobota od 16.00

KDE: Jihlava, Horácké divadlo

Pohádková čtení na schodech pro děti a dospělé v Horáckém divadle Jihlava pokračuje čtením Pohádek z Jižních Čech. Číst dětem budou Světlana Hruškociová a Petr Soumar. Začátek je od čtyř hodin odpoledne. Vstupné je čtyřicet korun.

Pio a Live Band

KDY: sobota od 20.00

KDE: Jihlava, DIOD

V divadelním sále DIOD v Jihlavě se uskuteční koncert kapely Pio Squad v trochu netradičním formátu. Gramce nahradí v sobotu živá kapela. Poetická, temná i hravá flow dvou skvělých raperů Strejdy Filího a Eurodela dostane nový funky rozměr. Po koncertě afterparty na kavárně Sokolovna. Vstupné od dvou set korun.

Věrní žáci se vracejí

KDY: pátek od 18.00

KDE: Jihlava, ZUŠ Jihlava, Masarykovo náměstí 16

Na Základní umělecké škole v Jihlavě na Masarykově náměstí se ve varhanním sále uskuteční od šesti hodin večer koncert s názvem Věrní žáci se vracejí.

Brány památek dokořán

KDY: 23. a 24. dubna

KDE: Brtnice, různá místa

Město Brtnice zve návštěvníky do věže kostela blahoslavené Juliány v Brtnici, v sedm večer se uskuteční vernisáž výstavy Krajina červených koní od Evy Macholánové. V neděli od dvou odpoledne v muzeu Josefa Hoffmana bude zajímavá komentovaná prohlídka a od tří bude možné navštívit kostel sv. Karla Boromejského a blahoslavené Juliány, kryptu i věž s výstavou obrazů.

Diditom a ZU&CELLO

KDY: sobota od 18.30

KDE: Třešť, synagoga

Netradiční koncert, kde návštěvníci uslyší nejen cello, ale i didgeridoo, brumle, šamanský buben nebo klasické piano. Vstupné 180 korun, děti do dvanácti let a uprchlíci z Ukrajiny mají vstup zdarma.

Den Země v Borech

KDY: pátek od 16.00 do 19.00

KDE: Bory, areál u fotbalového hřiště

Den Země oslaví v pátek v Borech. Od čtyř do sedmi hodin večer je v areálu u fotbalového hřiště připraven bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Účastníci se mohou těšit na ukázky práce s dravci ze ZOO Jihlava, dílničky s Lesy ČR či divadlo pro děti Miroslava Sykyho Sýkory. Na farmářských trzích pak bude možné nakoupit například kozí produkty, keramiku, zboží z bezobalového obchodu, koření, včelařské produkty a další zboží.

Třebíčsko

Chovatelská přehlídka trofejí

KDY: sobota až úterý

KDE: Náměšť nad Oslavou, zámek

Slavnostní zahájení Chovatelské přehlídky trofejí za účasti Babylonských trubačů se uskuteční v sobotu v deset dopoledne na nádvoří zámku v Náměšti nad Oslavou. Přehlídku si zájemci prohlédnou v obřadní síni zámku do 26. dubna. Návštěvníci se mohou těšit v sobotu na statické ukázky dravců mezi desátou až jednou odpoledne, koncert Babylonských trubačů v zámecké kapli v jedenáct dopoledne. Dále na výstavy, videoprojekce filmů, komentovanou procházku v neděli od devíti hodin a laserovou střelnici.

Sněhurka

KDY: sobota od 16.00, neděle od 15.00

KDE: Třebíč – Divadlo Pasáž, Jihlava – DKO

Těšínské divadlo přijede v sobotu do divadla Pasáž v Třebíči a v neděli do Jihlavského Domu kultury s představením Sněhurka režiséra Karola Suszka. Příběh o Sněhurce se převleče do modernějšího kabátu. Délka hry je hodinu a půl. Sobotní představení v Třebíči začne od čtyř hodin odpoledne a v neděli od již od tří hodin. Jde o přeložené představení z letošního ledna, zakoupené vstupenky na původní představení jsou platné.

Zahájení moto sezóny

KDY: sobota od 13.00

KDE: Třebíč, Polanka

Tuto sobotu zahájí Moto sezónu od jedné hodiny odpoledne vyjížďkou vozidel. Sraz je na parkovišti na Polance v Třebíči. Po vyjížďce je naplánované posezení s živou hudbou na Ranči Vápenka u Nové Vsi.

Divadlo: Dívčí válka

KDY: pondělí 25. dubna od 19.00

KDE: Třebíč, Divadlo Pasáž

Dívčí válka patří mezi nejúspěšnější a nejhranější ze všech divadelních her v České republice. Jeho atraktivnost se skrývá především v lehkosti žánru, nadsázce, využitých tématech a také v hereckém obsazení. Divadelní představení Dívčí válka od Františka Ringo Čecha se bude konat v pondělí 25. dubna v Divadle Pasáž v Třebíči. Hrají Uršula Kluková, František Ringo Čech, Mojmír Maděrič, Felix Slováček ml., Roman Skamene, Petr Jablonský, Milan David, Petr Martinák, Evžen Hájek, Zuzka Velichová, Lucie Chlumská, Martha Olšrová a další. Vstupné 390 a 420 korun.

Žďársko

Expediční kamera

KDY: sobota od 17.00

KDE: Nové Město na Moravě, Kulturní dům

Mezinárodní festival cestovatelských filmů Expediční kamera zavítá i do Nového Města na Moravě. Letošní dvanáctý ročník se koná ve velkém sále novoměstského kulturního domu v sobotu od pěti hodin odpoledne. Na programu je šestice snímků, od šesti hodin bude připravena také beseda s Jakubem Žárským O metanu pod ledovci. Vstupné 120 korun

Kde se vzala písnička?

KDY: sobota od 18.00

KDE: Žďár nad Sázavou, Městské divadlo

Již několikrát odložené vystoupení Kde se vzala písnička? se uskuteční v sobotu od šesti večer v Městském divadle ve Žďáře nad Sázavou. Účinkovat budou žďárské folklorní soubory Studánka, Kamínek, Rozmarýnek a Bystřinka, které doprovodí Horácká muzika. Ta bude při vystoupení vzpomínat na svého zakladatele Josefa Adžika Horu, který stál u zrodu Horácké muziky před třiceti lety. Po vystoupení se muzikanti přesunou do vestibulu divadla, kde budou hrát dál. Vstupné sto korun.

Za krásami okolí Nedvědice

KDY: sobota od 6.00

KDE: Nedvědice

Devětačtyřicátý ročník jarního pochodu u Za krásami okolí Nedvědice chystají na sobotu v kraji pod hradem Pernštejnem turisté v Nedvědicích na Brněnsku. Sraz a registrace účastníků je v nedvědické sokolovně od šesti ráno do půl jedné, na nádraží v Rožné od osmi ráno do půl jedenácté, zápisné je dvacet korun. Pořadatelé pro výletníky připravili trasy od osmi do padesáti kilometrů. Většina má start a cíl v Nedvědicích, desetikilometrová trasa vede z Rožné přes Suché Louky, Věžnou, Smrček a Mariino loubí na hrad Pernštejn a do Nedvědic.

Taneční večer Stetson

KDY: sobota od 20.00

KDE: Velké Meziříčí, Jupiter club

Čtyřicáté výročí založení country kapely Stetson se bude slavit v sobotu večer ve Velkém Meziříčí. Od osmi večer zahraje kapela Dobrá pára, vystoupí také bývalí členové kapely Stetson a taneční skupina Tanzanit. Vstupné 180 korun.

Den Země. Kdo to bzučí?

KDY: neděle od 13.00 do 16.00

KDE: Baliny

Ekoncentrum Chaloupky v Balinách pořádá v neděli odpoledne oslavu dne Země, tentokrát s podtitulem Kdo to bzučí? Akce, která se bude konat od jedné do čtyř hodin, se zaměří na opylovače. Kromě včely medonosné představí i čmeláky, včelky samotářky a další okřídlené tvory. Na programu je tvoření, medové pochoutky a hry pro děti a také hudební doprovod kapely Zahrajem. Vstupné je sto korun, děti zaplatí padesát, rodiny dvě stě padesát korun.

Benefiční koncert ZUŠ pro Ukrajinu

KDY: pondělí 25. dubna od 18.00

KDE: Bystřice nad Pernštejnem, kulturní dům

Benefiční koncert bystřické základní umělecké školy podpoří Hudební uměleckou školu B. M. Ljatošinského přímo v ukrajinském Charkově. Na koncertu vystoupí žáci, absolventi, učitelé i hosté, mimo jiné také Olga Shatova, absolventka charkovské hudební školy. Koncert se odehraje v pondělí od šesti hodin večer ve velkém sále kulturního domu v Bystřici nad Pernštejnem. Vstupné je dobrovolné, výtěžek získá přímo hudební škola v Charkově prostřednictvím transparentního účtu.

Havlíčkobrodsko

Výstava Zahrada 2022

KDY: pátek až neděle

KDE: Havlíčkův Brod, kulturní dům Ostrov

Havlíčkův Brod se o víkendu promění v obrovskou kvetoucí zahradu. Uskuteční se zde 27. ročník prodejní výstavy potřeb pro zahradu a dům, zahradnických výpěstků, sadby a semen s doprovodným programem v kulturním domě Ostrov. Návštěvníci se mohou těšit na tradiční i nové vystavovatele. Ti budou nabízet vyhledávaný sortiment jako jsou sazenice, semena, květiny, okrasné rostliny, dřeviny, zahradní a lesní technika, skleníky. Jako na všech výstavách je i zde možnost nákupu doplňkového sortimentu například keramiky, dřevěných hraček, potřeb pro domácnost, přírodních léčivých produktů a dalšího zboží.

Výsadba stromků a cvičení mozkoven

KDY: pátek od 16.00 a 26. dubna od 20.00

KDE: Horní Krupá u Havlíčkova Brodu

Již v pátek si mohou zájemci vykasat rukávy a společně vysadit ovocné a listnaté stromky. Sraz je na Lysé ve čtyři hodiny odpoledne. Občerstvení pro účastníky zajištěno. Soutěživé typy mohou od pátečního rána do úterního večera vyzvednout mapku ve venkovním altánu u Krupské školy a vydat se na vyznačený okruh do přírody. Tam na ně budou čekat rozličné úkoly. Po splnění si luštitelé mohou vyzvednout drobnou odměnu. Podrobné instrukce najdou přímo v altánu.

Jasná Páka

KDY: sobota od 20.00

KDE: Havlíčkův Brod, klub Oko

Byla to první kapela Davida Kollera i Michala Ambrože. Začátkem osmdesátých let se stala jedním z nejvýraznějších objevů československé hudební scény a společně s Pražským výběrem symbolem české nové vlny. Řeč je o Jasné Páce, která nedávno oslavila čtyřicáté narozeniny a vydala novou nahrávku. Obojí oslaví v sobotu v klubu Oko. Kromě Kollera s Ambrožem vystoupí i zpěvák Petr Váša, baskytarista Marek Minárik, kytaristé Radovan Jelínek a Michal Pelant či zpěvačky Pája Táboříková s Tereza Kopáčková.

Pelhřimovsko

Karel Plíhal

KDY: pátek od 20.00

KDE: Humpolec, Divadlo Za komínem

Písničkářský samorost, kytarista, zpěvák, skladatel, textař, hudební režisér Karel Plíhal zavítá do Humpolce. V Divadle Za komínem vystoupí v doprovodu skvělého kytaristy Petra Fialy. Vstupné je 380 korun.

Pivním světem – křížem krážem

KDY: sobota od 9.00 do 18.00, neděle od 9.00 do 16.00

KDE: Humpolec, klub Mikádo

O víkendu mohou zájemci vyrazit na výstavu sběratelských exponátů. V humpoleckém klubu Mikádo si prohlédnou pivní etikety z celého světa, staré pivní láhve, pivní tácky, sudy, soudky, cedule a další předměty. V sobotu otevřeno od devíti do šesti večer a v neděli pouze do čtyř hodin odpoledne.

Koncert: Harlej

KDY: sobota od 20.00

KDE: Pelhřimov, kulturní dům Máj

Koncert oblíbené skupiny Harlej se uskuteční opět v Pelhřimově. Vystoupí v sobotu v kulturním domě Máj od osmi hodin večer. Vstupné 490 korun v předprodeji, na místě 600 korun.

Pohádka o třech námořnících

KDY: neděle od 16.00

KDE: Humpolec, Divadlo Za komínem

Na nedělní odpoledne připravili pro děti v Divadle Za komínem v Humpolci hudební představení nazvané Pohádka o třech námořnících v podání Divadla Láryfáry. Pohádka vypráví o čestném a dobrém kapitánu Hromovi, který se na své lodi Bublině vydává za svým snem na ostrov Hukakulu. Pohádka je určena dětem od čtyř let. Vstupné je 140 korun.

První závod sezóny

KDY: sobota a neděle

KDE: Humpolec, závodiště Autoklub Humpolec

O víkendu 23. až 24. dubna se koná závod Mistrovství zóny střední Evropy autokrosu v Humpolci. Závod, který rozjede sezónu pro všechny autokrosové divize, od nejmladších závodníků ve věku od pěti let v divizích RB, přes plechové cestovní vozy, zadohrabky Kartcross, Juniory, až po masakrální divizi Superbuggy s až sedmi sty koni pod kapotou. V sobotu začínají tréninky od čtvrt na devět.

Edumánie 2022

KDY: sobota od 10.00 do 18.00

KDE: Pelhřimov, ZŠ Krásovy domky

Festival vzdělávání pro děti, mládež, pedagogy a rodiče Edumánie je opět tady. Akce plná skvělých dílen s úžasnými lektory se koná v sobotu v prostorách Základní školy Krásovy domky a to díky organizaci Hodina H.

Procházka městem

KDY: pondělí 25. dubna od 16.30

KDE: Pelhřimov, sraz u knihovny

V pondělí od půl páté odpoledne čeká na všechny zájemce procházka městem Pelhřimov s výkladem paní Jaromíry Jirků. Čeká je krátký okruh po místech, kde žily významné osobnosti.

Čarodějný rej

KDY: 30. dubna od 14.00

KDE: Třebíč, expozice Cesty časem

V sobotu 30. dubna se slétnou čarodějnice k oslavě filipojakubské noci. „Čarodějný rej započne úderem druhé hodiny odpolední také v expozici Cesty časem v třebíčském Předzámčí, kde bude pro nadpřirozené bytosti připraven kurz létání, čarování, tvoření a poznávání bylin“, zve Aneta Šalomounová. Otevře se také salón, ve kterém budou dvě šikovné ruce zkrášlovat zájemce malováním na obličej. V pět hodin se čarodějný rej přemístí do farní zahrady, kde si všichni mohou opéct špekáčky, které si s sebou přinesou. Chléb, kečup a nápoje budou zajištěny.

Benefice – Pro Šárku Makovcovou

KDY: 7. května od 15.30

KDE: Pelhřimov, kulturní dům Máj

V sobotu 7. května v kulturním domě Máj se uskuteční benefiční koncert pro Šárku Makovcovou na bionickou protézu. Vteřina, která změní život. Šárce Makovcové nastala jednu lednovou nedělní noc na zasněžené silnici. Vteřina větší pozornosti malé dcerce, vteřina nešťastné autonehody. Malé Anežce se naštěstí nic nestalo, ale Šárka bohužel i přes veškerou snahu lékařů přišla o levou ruku. Na benefičním koncertě vystoupí sbory a orchestry Základní umělecké školy Pelhřimov, od půl sedmé Luboš „RAF“ Rafaj, Saved Terminal, EČ, Vědomí, Hak Mak, The Revolt. Vstupné je dobrovolné.