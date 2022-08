„Každoročně jsou součástí pouti také dva církevní morové průvody, které nabyly nikdy přerušeny. Brtničtí se totiž po skončení morové epidemie zavázali k modlitbě ke svatému Rochu a Andělu Strážnému,“ vysvětlila starostka Brtnice Miroslava Švaříčková. „V sobotu, v předvečer pouti, vychází průvod o půl osmé z kostela svatého Jakuba za doprovodu hasičů s loučemi k morovému kříži nad židovskými hřbitovy. Tam se koná pobožnost, protože pod morovým křížem je pohřebiště, kde jsou oběti moru hromadně uloženy. Potom se průvod vrací zpátky do Brtnice, od radnice se připojí ponocní, kteří jdou na kostelní věž a zpívá se do všech světových stran prosba, aby nás Hospodin ochraňoval od všeho zlého. To je v devět hodin večer,“ doplnila starostka.

Druhý církevní průvod vychází z kostela svatého Jakuba v neděli ve tři čtvrtě na deset ráno. Jde na most před radnicí k soše svatého Rocha, kde se lidé společně modlí za oběti moru. A o půl desáté vychází ze zámku právě průvod kostýmovaný, který se na mostě připojí. Všichni pak společně projdou kolem kláštera na Horní město. „Zde se církevní průvod odpojí a v kostele blahoslavené Juliány a svatého Karla Boromejského se slaví o půl jedenácté mše svatá. Kostýmovaný průvod se vrací zpátky na zámek,“ upřesnila Švaříčková.

Víte, kde vás provedou rozbořenými chodbami zámku s podpěrami? Podívejte se

Kostýmovaný morový průvod v Brtnici je zapsaný na Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky. Čítá přes dvě stě lidí v kostýmech. Pážata nesou na sametových polštářích lebky s hnáty, za nimi jde černá postava s tmavým závojem přes obličej. Nechybí ceremoniář, zbrojnoši, rychtář, písař, kat, soudci, mniši a řada dalších postav. „Postavy se dědí z generace na generaci, jde o rodinnou tradici stejně jako pořadatelství. O místa v průvodu je velký zájem, pro každého je to čest,“ dodala starostka s tím, že další ročník se snad bude konat v roce 2025, aby se obnovil pětiletý interval.

Brtnickou pouť ale netvoří jen průvody. Letošní doprovodný program začíná už v pátek večer Country zábavou se skupinou Dostavník v Hoffmanově stodole od osmi hodin večer, ve stejný čas bude v klášterní zahradě taneční zábava s kapelou Kalybr. V sobotu se koná v klášterní zahradě od dvou hodin odpoledne Brtfest, na němž se představí hlavně místní hudebníci i tanečníci a mažoretky. Zahrají LeGranda, Major Major a Katie. V osm hodin večer se v klášterní zahradě opět uskuteční taneční zábava, tentokrát se skupinou Jarda Band. Neděle nabídne od tří hodin Pouťové odpoledne s dechovkou, zahraje Vysočanka z Brtnice a Veselka Ladislava Kubeše.

Pro zájemce budou otevřené četné výstavy – ve Valdštejnském domě, Hoffmanově domě, v Sýpce i na zámku. V chovatelském areálu bude v sobotu i v neděli Oblastní výstava drobných zvířat a chovných samců.

Jihlavská zoo v létě. Letové ukázky dravců návštěvníky pobaví i vystraší

DALŠÍ TIPY NA VYSOČINĚ

Jihlavsko

Čeřínek Festival

KDY: pátek odpoledne

KDE: louka u Jurdy z Divokýho Billa na Čeřínku

Oblíbený rodinný festival Čeřínek Fest se po pauze opět koná na louce u Jurdy z Divokýho Billa na vrchu Čeřínek u Jihlavy. Konkrétně v místní části zvané Hutě. Na návštěvníky tu během pátečního odpoledne a večera čeká divadlo, trhulářská, lakýrnická i zahradnická dílny, kouzelnický workshop a další doprovodný program. Ten hlavní obstarají kapely Divokej Bill, Gaia Mesiah, UDG, písničkář Láska, Ivan Mládek a Banjoband, Lety Mimo, Hakmak nebo Apple Juice. Vstupné na místě vychází na 650 korun, v předprodeji je to o stovku levnější.

Boží Food Fest

KDY: sobota od 11.00

KDE: Jihlava, Masarykovo náměstí a okolí

Na konci léta se uskuteční na Masarykově náměstí v nejkrásnějších zákoutích Jihlavy v okolí Brány Matky Boží. Akce bude lákat na foodtrucky s rozmanitým sortimentem, stánky místních podniků, pouliční vaření na ohni a degustaci kvalitních vín a piv z celé republiky. Hodovat se bude uprostřed ulice u dlouhé řady stolů, v improvizované pivnici na hradebním parkánu anebo při západu slunce na vrcholu Brány Matky Boží. Doprovodný program obstará komentovaná procházka Pivovarská stezka s degustací a dále kapely Poor Majesty nebo Zatrestband.

Restaurant Day

KDY: sobota od 11.30

KDE: Třešť, Bar U Špinarů

Restaurant Day je festival jídla, který umožňuje komukoli otevřít si na jeden den svou vlastní restauraci. Přihlášení amatéři uvaří, napečou svá oblíbená jídla, která pak návštěvníci mají možnost ochutnávat. V letošním roce se uskuteční třetí ročník komunitní akce Restaurant Day Třešť, kdy se opět na plácku před Barem U Špinarů představí jednodenní restaurace, bistra a cukrárny se svým jednodenním menu. Letos akci doplní například soutěž o nejlepší sušené maso jerky a také charitativní dražba obrazů s názvem Umění pomáhá. Ta proběhne na zahradě synagogy v Třešti, výstava děl je od jedné do půl čtvrté, aukce pak v půl čtvrté. Výtěžek pomůže handicapovanému čtrnáctiletému Ríšovi Čermákovi z Třeště.

Akce na hradě

KDY: sobota od 19.00 a neděle od 14.00

KDE: Polná, hrad

Spolek polenského muzea a Městské muzeum Polná pořádají v sobotu spaní na hradě. O den později se konají prohlídky hradu pro milovníky historie. Průvodní slovo bude mít Jaroslav Beneš. Délka je od 90 do 120 minut.

Československý večer s Čechomorem

KDY: sobota od 18.00

KDE: Telč, zámecký park

Hudební skupina Čechomor připravila pro fanoušky menší hudební festival, na kterém vystoupí známí interpreti české a slovenské hudební scény. Svou účast potvrdili Kandráčovci, slovenská kapela hrající lidové písně pod vedením Ondreje Kandráče. Dále vystoupí písničkář Voxel. Lidé se mohou těšit na tři úžasné koncerty a na hudební propojení interpretů. Propojení Čechomoru s Voxelem si návštěvníci připomenou oblíbenou písní Kámen a Kříž.

Pojďte s námi do ZOO

KDY: neděle od 13.30

KDE: Růžená, fotbalové hřiště

Zábavný program plný tance, her a dovádění pro všechny děti i dospělé připravili v Růžené. Přijede divadlo Netratrdlo s programem Pojďte s námi do ZOO. V programu se děti mohou těšit na tvoření z balónků i na malování na obličej.

Čtyři sta veteránů, jedenáct dvouválcových Tater. To byl memoriál v Bystřici

Žďársko

Letní soaré na terase

KDY: pátek od 17.00

KDE: Žďár nad Sázavou, zámek

Na zámku ve Žďáře nad Sázavou chystají páteční soaré na terase, setkání s hudbou, filmem i dobrým jídlem. V pět hodin večer začíná hudební program, zpívat bude Lada Šimíčková, kterou doprovodní Ivo Cicvárek. Ve stejnou dobu se začne i grilovat. Od deseti hodin večer se pak koná letní kino, promítat se bude film Attila Marcel o Francouzi, z nějž se dvě tety snaží vychovat klavírního virtuosa. Vstupné 120 korun.

Slavnosti medu aneb Sladké ukončení léta

KDY: sobota od 8.00 do 12.00

KDE: Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí

Poslední prázdninová sobota bude v Novém Městě na Moravě vonět medem. Konají se totiž Slavnosti medu. Lidé se tak od osmi hodin ráno do poledne mohou těšit na prodej medu a včelařských výrobků, lahodné placky od včelařů a medovou kaši Bílé paní Perchty, medové speciality od K Clubu ve stánku v parku. Součástí bude i Farmářský trh. Akci hudebně doprovodní Martin Obr s harmonikou, od devíti do jedenácti hodin bude možné navštívit výtvarný workshop. Děti potěší dřevěné divadlo Honzy Hrubce s pohádkou Princezna na hrášku od devíti hodin a Zvířátka a loupežníci od jedenácti hodin dopoledne.

Hasičská fontána na hladině rybníka

KDY: neděle od 19.00

KDE: Žďár nad Sázavou, Konventní rybník

Dvě stovky hasičů spojí své síly, aby na hladině Konventního rybníka ve Žďáře nad Sázavou pomocí padesáti proudnic vytvořily velkolepou podívanou. Za doprovodu barokní hudby diváci uvidí světelný koncert a fontánu tvořenou několika tisíci kubickými metry vody. Hasiči využijí kromě proudnic další své běžné vybavení – požární čerpadla, požární hadice. Celou slavnost zahájí v 19 hodin koncert folklorního souboru z Kapverdských ostrovů a budou odhalená plovoucí díla uměleckého experimentu Pocta baroku. Akce je součástí slav SANTINI300, tedy tří století poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře.

Rozhodni se sám & Jelen

KDY: pátek od 10.00

KDE: Žďár nad Sázavou, Farská humna

Již čtrnáctý ročník akce Rozhodni se sám, letos na téma Zdravě hravě, promění Farská humna ve Žďáře nad Sázavou v rušné místo. Program začíná v pátek 26. srpna v deset hodin dopoledne a potrvá do čtyř hodin odpoledne. Na programu je workshop na téma Ne hladu s nutriční terapeutkou, hra Stopovačka s QR kódy, kavárna, keramická dílna, megabubliny, lezecká stěna, skákací hrad, výroba originálních placek i projížďky na loďkách po řece Sázavě. Od sedmi hodin večer pak začne koncert skupiny Jelen. Akce se koná pod záštitou Kolpingova díla a jako součást oslavy výročí 70 + 1 let žďárské strojírenské firmy Žďas. Vstup volný.

Velkomeziříčské kulturní léto: Stetson & Flastr

KDY: sobota a neděle

KDE: Velké Meziříčí, Náměstí

I poslední prázdninový víkend bude ve Velkém Meziříčí hudební. V sobotu zahraje na Náměstí ve Velkém Meziříčí od sedmi hodin večer místní country kapela Stetson, v neděli naváže od šesti hodin večer vystoupení kapely Flastr, jejíž doménou je akustické bluegrass.

Folkové náměstíčko

KDY: sobota od 15.30

KDE: Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí

Bystřické kulturní léto vrcholí Folkovým náměstíčkem. Folkovou muziku si budou moci zájemci užít v sobotu od půl čtvrté odpoledne na Masarykově náměstí v Bystřici nad Pernštejnem. Vstup je zdarma.

Neopakovatelná atmosféra a energie. Tomáš Klus roztančil Podzámeckou nivu

Třebíčsko

Zpátky v čase - retro festival

KDY: sobota od 13.00

KDE: Třebíč, koupaliště Polanka

Druhý ročník rodinného festivalu se uskuteční v sobotu opět na třebíčském koupališti Polanka. Program je cílený na rodiny s dětmi. Pro ty bude v průběhu celého odpoledne připravený bohatý soutěžní program, do kterého budou aktivně zapojeny nejen děti, ale i jejich rodiče. Právě oni by měli dětem ukázat, jak si v dětství hráli a jak trávili volná odpoledne po škole. Mezi soutěžní stanoviště tak bude patřit například skákání přes gumu, cvrnkání kuliček, švihadlová školka, skákání panáka a řada dalších aktivit. Součástí festivalu bude také vystoupení hudebních skupin – Twenty 4 Seven a Queenie. Vstupné na místě pro děti činí 250 korun, pro dospělého 590 korun. Koupání a minigolf v ceně vstupného.

Loučení s prázdninami

KDY: pátek od 18.00

KDE: Moravské Budějovice, areál letního kina

V areálu letního kina v Moravských Budějovicích mohou zájemci přijít a společně s přáteli zakončit letní prázdniny. K poslechu zahrají od šesti hodin večer postupně Goldyp x Tesha x Source, dále Katie, Jarda Band, Bagr a Mainstream Boys. Vstupné je 140 korun.

Dětský den s IZS

KDY: neděle od 14.00 do 16.30

KDE: Třebíč, Na Hvězdě

Návštěvníci mohou přijít strávit příjemné nedělní odpoledne plné zábavy ve Sportovním areálu Na Hvězdě v Třebíči. Budou připravená stanoviště městské policie, hasičského záchranného sboru, zdravotnické záchranné služby, baseballového clubu Nuclears. Dále dětské hry, trampolíny a soutěže. Vstup je zdarma.

Energie pro kulturu

KDY: čtvrtek a pátek

KDE: Třebíč, Podzámecká niva

Třetí ročník dvoudenního putovního festivalu Energie pro kulturu se letos opět postupně vydává do devíti českých regionálních měst a představuje známé umělce ve spojení s lokálními divadly, kapelami a jinými kulturními institucemi. Do Třebíče na Podzámeckou nivu zavítá již dnes a pokračuje do pátku. Návštěvníci se mohou těšit ve čtvrtek na taneční vystoupení místní umělecké školy a tanečního souboru Bajdyš, vystřídá je Pískomil se vrací, Like it a večer zakončí Michal Hrůza a Kapela Hrůzy. Pátek bude pokračovat science show IQlandie z Liberce, vystoupením Divadla Ampulka a závěr festivalu bude patřit Partičce.

Hradozámecká noc

KDY: sobota od 18.00

KDE: Náměšť nad Oslavou, zámek

O posledním prázdninovém víkendu budou moci lidé opět nasát noční atmosféru hradů a zámků. V sobotu 27. srpna své brány otevřou památky po celém Česku. Návštěvníci se mohou těšit na rytířská klání, divadelní představení či koncerty. Hradozámecká noc zve zájemce na večerní prohlídky prostor náměšťského zámku s doprovodným programem. Každá z prohlídek bude zahájena na prvním i druhém nádvoří zámku loveckými fanfárami a ukázkami praktické i koncertní lovecké hudby. Prohlídky začnou od šesti, sedmi, osmi, devíti a deseti večer. Rezervace na 568 620 319 nebo na namest@npu.cz.

Rozloučení s prázdninami aneb Hledání ztraceného pokladu

KDY: sobota od 14.00 do 17.00

KDE: Třebíč, areál zámku

ZA KOLIK:



V sobotu se v areálu třebíčského zámku rozloučí děti s prázdninami. Pro malé i velké návštěvníky jsou připravené hry plné úkolů a hádanek, které jim pomohou rozluštit šifru ukrývající poklad starobylého třebíčského kláštera. Pátrání bude probíhat od dvou do pěti hodin odpoledne. Vstupenky a herní plán získají v TIC Bazilika na nádvoří zámku pod lípou. Vstupné dospělí šedesát korun, děti čtyřicet korun a děti do dvou let mají vstup zdarma. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.

Den s hasiči. Děti si prohlédly moderní techniku a byly svědky výjezdu k zásahu

Havlíčkobrodsko

Tavba skla v replice středověké sklářské pece

KDY: pátek až neděle, od 10.00 do 18.00

KDE: Vlkovsko, Havlíčkův Brod

Skláři Vysočiny a Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod si pro návštěvníky tradičně připravili na poslední prázdninový víkend 26. až 28. srpna tavbu skla v replice středověké sklářské pece. Tento ročník je obohacen o mezinárodní rozměr. Přijedou sem i kolegové z Rakouska, kteří zkoušejí podobný experiment ve skanzenu v Elsarnu v Dolním Rakousku (replika sklářské pece z doby římské). Kromě kouzla skla a šikovných rukou sklářů v čele s Františkem Novákem si budou moci lidé vychutnat i další řemesla – hrnčířství, výrobu šindelů, stloukání másla či zpracování textilu. Doprovodný program se uskuteční v sobotu, pátek je věnován sklu, výkladu o sklářství a starých technikách, v neděli se bude od deseti dopoledne konat aukce výrobků ze sklářské pece.

Cestami Jaroslava Haška

KDY: sobota od 6.00

KDE: Světlá nad Sázavou

Klub českých turistů, odbor Bohemia Světlá nad Sázavou pořádá v sobotu 41. ročník dálkového pochodu a cykloturistické jízdy nazvaný Cestami Jaroslava Haška. Start i cíl je v základní škole v Lánecké ulici ve Světlé nad Sázavou. Jsou připravené trasy pro pěší deset, dvacet, třicet a padesát kilometrů, cyklo trasy pětadvacet, pětačtyřicet, pětašedesát a osmdesát kilometrů.

Rozloučení s prázdninami

KDY: neděle od 14.00 do 18.00

KDE: Ždírec nad Doubravou, hasičský areál (Firearéna)

Město Ždírec nad Doubravou zve na rozloučení s prázdninami v neděli u řeky Doubravy od dvou hodin odpoledne. Návštěvníci se mohou těšit na soutěže, atrakce, ceny pro děti, občerstvení a další doprovodný program. Stanoviště budou pro děti otevřena od dvou do půl páté odpoledne.

Festival IQ Play

KDY: do 31. srpna

KDE: Světlá nad Sázavou

Do 31. srpna mohou velcí i malí navštívit v Tanečním sále ve Světlé nad Sázavou Festival IQ Play. Otevřeno mají denně od devíti do pěti odpoledne. Festival IQ Play je putovní hravá výstava, na které jsou k vidění, ale hlavně k vyzkoušení hry a hračky edukativního charakteru, smyslové hračky, Montessori pomůcky, dřevěné hračky, logické hry a stavebnice.

Zpíváme a tančíme s Míšou

KDY: neděle od 16.00

KDE: Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí

Na neděli 28. srpna se mohou těšit hlavně ti nejmenší, čeká na ně zábavný pořad Zpíváme a tančíme s Míšou od čtyř hodin odpoledne. Dále skákací hrad, dětské tetování, balónky a další. Vstup je zdarma.

Závod okolo Libice

KDY: sobota od 11.00

KDE: Libice nad Doubravou, náměstí Svatého Jiljí

Tuto sobotu vypukne osmnáctý ročník závodu horských kol se startem na náměstí Svatého Jiljí v Libici nad Doubravou. Prezence závodníků od jedenácti dopoledne. Start dětských závodů začne v pravé poledne a hlavní start o dvě hodiny později. Startovné 300 korun, on-line 250 korun, žáci 50 korun, benjamínci zdarma. Délka dětských tratí 130 metrů až 2,4 kilometru dle věku dítěte, délka hlavního závodu je třicet kilometrů. Závod se jede za plného silničního provozu a na vlastní nebezpečí.

Hradozámecká noc v Zahrádce

KDY: sobota od 18.00

KDE: Zahrádka

Členové Spolku Přátelé Zahrádky zvou na Hradozámeckou noc v Zahrádce u Ledče nad Sázavou, která se uskuteční tradičně poslední prázdninovou sobotu. Od šesti hodin večer jsou připraveny kostýmované prohlídky, tvůrčí dílny pro všechny generace, benefiční koncert na spinet a klavichord, na kterém vystoupí Viktor Darebný, varhaník chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře, a tradiční ohňové překvapení na závěr cca v půl desáté večer. Chybět nebude ani obvyklé opékání špekáčků. To vše v rámci dobrovolného vstupného, jehož výtěžek bude použit na restaurování sochy Panny Marie Bolestné na zahrádeckém náměstí. Cesta od parkoviště bude vyznačena svíčkami.

Dětský den

KDY: sobota od 13.00

KDE: Smrčná u Světlé nad Sázavou

Poslední prázdninová sobota bude plná zábavy pro děti a dospělé. Od jedné hodiny odpoledne budou jízdy na koních zdarma, dětská diskotéka s živou hudbou skupiny Hubert.us, malování na obličej 3Coolorky a skákací hrad. Od čtyř hodin se představí Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina - stanice Světlá nad Sázavou s ukázkami jejich práce. I rodiče si přijdou na své. Od pěti hodin začne pořádná tancovačka pro dospělé se skupinou Hubert.us. Událost pořádá Občerstvení Rychlík Smrčná - Stvořidla.

Byli jste v klášteře, kde se léčili alkoholici a točil se tu známý film? My ano

Pelhřimovsko

Festival, dny záchranářů a pouť

KDY: sobota a neděle

KDE: Pelhřimov

Jedna z největších kulturních akcí roku na Pelhřimovsku, celostátní hasičský festival dechových hudeb Pelhřimov 2022, se uskuteční 27. a 28. srpna. Letos se jedná o již jednadvacátý ročník. Zároveň se o víkendu konají dny záchranářů Pelhřimov 2022 a tradiční pelhřimovská pouť. Návštěvníci se mohou těšit na oblíbené tradiční kapely, ale i na skupiny ze zahraničí. Vystoupí například Černovická dechovka, CNH Blasorchester Sankt Valentin, Žadovjáci, Hudba Hradní stáže Policie Praha a další. Kromě poslechu živé hudby návštěvníci budou moci nahlédnout pod pokličku práce profesionálních i dobrovolných hasičů. V sobotu i neděli si malí i velcí účastníci užijí plno kolotočů, zábavy a zážitků. Vstup na akce je volný.

Večerní prohlídky hradu Kámen aneb Hrad ožívá po setmění

KDY: sobota od 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 a 21.00

KDE: Hrad Kámen

Do atmosféry 19. století se návštěvníci přenesou díky krátkým hraným scénkám, ze kterých se dozvědí něco o vzdělávání, módě, trávení volného času nebo stolování našich bohatších předků žijících na panském sídle. Prohlídky budou začínat v časech od sedmi, půl osmé, osmi, půl deváté a devíti večer. Vstupné na večerní prohlídky činí 120 korun, snížené (student, senioři) 90 korun a rodinné (dva dospělí plus dvě až tři děti) 330 korun. Z důvodu omezené kapacity je vhodné si večerní prohlídku rezervovat na telefonním čísle 565 426 609 nebo 721 846 931.

Varhanní koncert – Skladby do ticha

KDY: sobota od 19.30

KDE: Klášter Želiv

Kanonie premonstrátů zvou na varhanní koncert, který se koná v kostele Narození Panny Marie v sobotu od půl osmé večer. Zazní díla od A. Dvořáka, G. B. Pergolesiho, A. Vivaldiho a dalších. Zpěv: Jana Vondrů, varhany: František Fiala. Vstupné sto korun. Děti do patnácti let mají vstup zdarma.

Noční bloudění v kukuřici

KDY: sobota od 21.00 do 23.00

KDE: Humpolec, kukuřičné bludiště

Noční bloudění v humpoleckém kukuřičném bludišti pro všechny, kteří mají opravdu pro strach uděláno! Pro odvážlivce, kteří přijdou zabloudit v masce, je připravena sleva na vstupném.

Noční prohlídky hradu Orlík

KDY: sobota od 20.30, 21.15 a 22.00

KDE: Hrad Orlík u Humpolce

Každoroční noční prohlídky hradu Orlík s divadelním příběhem. Hradozámecká noc bude tentokrát na téma Rytíři. Kapacita návštěvníků v jedné prohlídce je třicet, maximálně pětatřicet osob. Noční hrané prohlídky budou začínat od půl deváté, čtvrt na deset a v deset hodin večer. Rezervace vstupenek na kastelan@hrad-orlik.cz.