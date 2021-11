Voňavý včelařský maraton a studentská obdoba kuchařské soutěže. O víkendu si na své přijdou především milovníci dobrých chutí.

VÝSTAVA. Už v pátek ve tři hodiny odpoledne začíná v novoměstském Horáckém muzeu 21. ročník včelařské výstavy nazvané Vůně medu. Návštěvníky čeká provoněný týdenní maraton. „Součástí pátečního slavnostního zahájení bude vystoupení smyčcového dua či módní přehlídka. Výstava, která je prodejní, potrvá až do soboty 13. listopadu do dvou odpoledne,“ uvedl za organizátory předseda novoměstské včelařské organizace Pavel Kaláb.

V nabídce zájemci najdou různé druhy medu, medoviny, medového piva a další medové zboží. Kromě toho si budou moci vybrat ze včelařské kosmetiky s apisinem, propolisem, mateří kašičkou a z dalších léčebných doplňků a přípravků. Odborníci na včely jsou připraveni zodpovědět všechny zvídavé dotazy. Na prodej budou i medové perníčky od manželek novoměstských včelařů. Výstava je první den otevřená do pěti odpoledne, od soboty do pátku 12. listopadu vždy od osmi do pěti hodin odpoledne. Poslední den je otevřeno pouze do dvou.

SHOW. Kulinářská akce, která ukáže umění studentů gastrooborů, se koná v sobotu v jihlavském City Parku. Nejlepší kuchaři ze středních škol se na Gurmet dni s Krajem Vysočina utkají ve finále mezinárodní gastronomické soutěže Trophée Mille. V soutěži se utká osm dvoučlenných týmů z různých škol z České republiky. „Dvojice přímo při soutěži připraví degustační porce slaného a sladkého pokrmu s využitím čtveřice povinných surovin. Pro letošní finále je to bio vepřová pečeně, kysaná smetana, tmavý ležák a stoprocentní rakytníková šťáva,“ vyjmenovala Iva Pakostová z marketingu pořádajícího nákupního centra.

V odborné porotě zasednou čeští šéfkuchaři Jan Horký, Ondřej Slanina, Pavel Mareš a Tomáš Popp. Dále známé cukrářky Helena Fléglová a Iva Roháčová. Účast potvrdil i prezident soutěže Trophée Mille, vyhlášený francouzský šéfkuchař a držitel dvou michelinských hvězd Philippe Mille. Vítězný tým postoupí do světového finále ve francouzské Remeši.

Jihlavsko

Legiovlak

KDY: do neděle

KDE: Jihlava, vlakové nádraží

ZA KOLIK: zdarma



Pojízdné muzeum Legiovlak je unikátní soupravou čtrnácti zrekonstruovaných vozů. Představují věrnou repliku legionářského vlaku, v němž žili a bojovali příslušníci naší zahraniční armády v Rusku v letech 1918 až 1920. Vlak stojí až do neděle v železniční stanici Jihlava a je zdarma přístupný všem zájemcům. Otevřeno je ve všední den od osmi do čtyř odpoledne a o víkendu od devíti do čtyř hodin.

Vyrábíme filmy

KDY: sobota od 15.00

KDE: Jihlava, DIOD

ZA KOLIK: vstupné 80 korun



Tři speciální workshopy začnou v divadle DIOD v sobotu od tří odpoledne. Koná se tu dětský filmový festival Malé oči. Na programu je počítačová herna s tvůrci, kteří se orientují na herní design pro děti. Ve stejný čas začíná i animační dílna a od čtyř odpoledne vypukne ruchová dílna. Kapacita je omezená.

Deskohraní

KDY: sobota od 14.00

KDE: Třešť, kino Máj

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Odpoledne s klasickými a moderními deskovými hrami si užijí zájemci v Třešti. Přátelé deskových her se sejdou v sobotu od dvou hodin v budově kina Máj vstupem do knihovny.

Pásmo pohádek

KDY: neděle od 16.00

KDE: Jihlava, DIOD

ZA KOLIK: vstupné 100 a 300 korun



Odpoledne s pohádkami si užijí zájemci v Jihlavě. Lenka Schreiberová z Horáckého divadla Jihlava, Jiří Šalomoun a Ondřej Šípek se vrátí na scénu s živým dabingem filmů pro nejmenší diváky. V DIODu v neděli promítnou krátké české filmy Žížaláci a jiné animáčky. Známé i neznámé postavičky ožijí hlasy herců přímo v sále.

Tajní evangelíci

KDY: pátek od 17.00

KDE: Muzeum Vysočiny Třešť, Schumpeterův dům

Tajní evangelíci ve Velké Lhotě a okolí. Tak se jmenuje přednáška Lenky Brychtové a Milady Čermákové, která se uskuteční v pátek v muzeu v Třešti.

Na kole přes Afriku

KDY: pátek od 16.30

KDE: Jihlava, DIOD

ZA KOLIK: zdarma



Jel do Afriky, aby poznal tamní přírodu. Tadeáš Šíma bude v pátek návštěvníkům DIODu vyprávět, jak vyjel na kole pod horou Libín a dojel až do saharských dun.

Dálkové pochody

KDY: sobota a neděle od 9.00

KDE: Telč, sportovní hala, sokolovna

Klub českých turistů pořádá o víkendu hned dva pochody. Sobotní výšlap se jmenuje Vysočinou k Telči aneb K pramenům Dyje. Turisté si mohou vybrat trasy od třinácti do sedmačtyřiceti kilometrů. V neděli se zájemci mohou těšit na Cestu Jana Hvězdy z Vícemilic aneb Po stopách husitských bojovníků. Trasy měří od deseti do padesáti kilometrů.

Kiss v Lukách

KDY: sobota od 20.00

KDE: Luka nad Jihlavou, sokolovna



Kapela Hairy Groupies vystoupí v sobotu v loucké sokolovně, kde pokřtí své nové CD Glamnization. Jde o debutové album kapely, která si na ten večer pozvala ještě další rockové hvězdy. Přijede zahrát Kiss Czech Company a kapela Abigail. Začátek je v osm hodin večer.

Třebíčsko

Běh noční Třebíčí

KDY: pátek od 17.00

KDE: Třebíč, Hrádek

V pátek startuje sedmý ročník Běhu noční Třebíčí, letos netradičně u Základní školy Týnská na Hrádku. Od půl šesté začnou dětské závody a hlavní závod odstartují v sedm hodin večer. Na účastníky hlavního závodu čeká hravá členitá trať vedená historickým centrem města. Startovné platí pouze dospělí, a to předem přihlášení dvě stě korun, na místě tři sta korun. Z každého startovného poputuje padesát korun jako dar osobě s hendikepem.

Loutkoherecká revue Na kouzelném paloučku

KDY: sobota od 16.00

KDE: Třebíč, divadlo Pasáž

ZA KOLIK: 100 a 140 korun



Zábavu na sobotní odpoledne si připravili pro děti pořadatelé v Třebíči. Diváky čeká loutkoherecká revue. Komické dialogy se střídají s písničkami a soutěžemi, kterých se děti samy účastní. Představení je vhodné pro děti od tří do deseti let. Jako hosté vystoupí i známí kamarádi z televizní obrazovky Jů a Hele. Vstupné pro dospělé je sto čtyřicet korun, děti zaplatí sto korun.

Žďársko

Mistříňanka

KDY: neděle od 18.00

KDE: Bystřice nad Pernštejnem, kulturní dům

ZA KOLIK: 220 korun



Za dechovou hudbou se mohou posluchači vypravit v neděli do Bystřice nad Pernštejnem. Od šesti hodin večer zahraje ve velkém sále tamního kulturního domu Mistříňanka. Kapela působí již od roku 1967 a stále se těší velké popularitě díky kvalitě přednesu i repertoáru, který zahrnuje nejen tradiční lidovou hudbu, ale i moderní a vážné skladby.

Vaříme napříč generacemi – s mákem

KDY: neděle od 14.00

KDE: Nové Město na Moravě



Neděle v kulturním domě přinese komponované odpoledne na nevšední téma mák. Zájemce čeká přednáška o této plodině, gastrovaření s kuchařem Martinem Štanglem a hudební pohádka Maková panenka. Dále degustace domácích receptů, výstava ke dni válečných veteránů, prodej vlčích máků a makový workshop.

Svatomartinské tvoření

KDY: sobota od 14.00 do 17.00

KDE: Žďár nad Sázavou, zámek

ZA KOLIK: 160 korun



Zámecké lektorky připravily pro děti další sobotní odpoledne s výtvarným ateliérem a zábavně-vzdělávacím programem v areálu žďárského zámku. Tentokrát se mohou těšit malí šikulové na Svatomartinské tvoření v čase od dvou do pěti odpoledne. Ateliéry jsou určené pro děti od čtyř do dvanácti let. Vstupné je sto šedesát korun, doprovod zdarma.

Loutkové divadlo

KDY: sobota od 15.00

KDE: Velké Meziříčí

ZA KOLIK: 40 a 20 korun



Malé i velké diváky potěší v sobotu od tří hodin odpoledne na malé scéně Jupiter clubu pohádka Začarovaný les. Předvede ji místní loutkový soubor, který letos slaví již sedmdesát let od svého založení. Pyšní se více než dvěma sty loutek, kterým dává život na jednadvacet dobrovolníků. Vstupné na sobotní představení činí čtyřicet korun, pro děti dvacet korun.

Procházka s historikem

KDY: sobota od 15.00

KDE: Žďár nad Sázavou

ZA KOLIK: 30 korun



Komentovaná vycházka v sobotu připomene lesnického pedagoga, vydavatele a spisovatele Jana Theodoricha Doležala, který zemřel ve Žďáře před sto dvaceti lety. Jeho zásluhou byl založený například park u farního kostela svatého Prokopa či muzea. Historik Stanislav Mikule ukáže účastníkům místa, která jsou s Doležalem spjata. Sraz je před budovou Regionálního muzea od tří hodin odpoledne.

Monika Načeva, Obligatne a Rány těla

KDY: pátek od 19.00

KDE: Velké Meziříčí, RockDepo



V pátek ve Velkém Meziříčí zahrají opravdové legendy české alternativní scény. V hudebním klubu v RockDepu vystoupí Monika Načeva s projektem Zdivočelí koně, Rány těla a Obligatne. Jako první od půl deváté večer zahraje kapela Obligatne, za kterou stojí slovenská skladatelka, zpěvačka a kytaristka Kristína Mindová. Poté bude následovat Monika Načeva s kapelou a jako poslední vystoupí Rány těla. Jejich současná tvorba je mimo jiné inspirovaná také soulem, trip-hopem, psychedelií a country hudbou.

Pelhřimovsko

Rocksession 2021

KDY: sobota od 19.30

KDE: Pelhřimov, kulturní dům Máj

ZA KOLIK: vstupné od 19.30 do 20.00 zdarma, od 20.00 vstupné za 99 korun



Festival pelhřimovských rockových kapel Rocksession 2021 se koná tuto sobotu v kulturním domě Máj v Pelhřimově. Začátek je od půl osmé večer. Na podiu postupně vystoupí kapely The Revolt, Eč, Initium, Vědomí (Základní vzdělání), Myšlenkový pochod a Week in paradise. Vstupné od půl osmé do osmi je zdarma, poté za devadesát devět korun.

Havlíčkobrodsko

Setkání v Petrkově

KDY: sobota od 15.00

KDE: Petrkov, zámek

ZA KOLIK: 100 a 30 korun



V Památníku národního písemnictví v Petrkově zahraje od tří hodin odpoledne Barbora Plachá a Klára Brabcová na harfu. Zazní skladby Jana Křtitele Krumpholtze, Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Gabriela Faurého a další. Od čtyř hodin si lidé poslechnou pásmo básníků z Vysočiny z textů Jakuba Demla, Ivana Martina Jirouse, Miloše Doležala, Zbyňka Hejdy, Josefa Mlejnka, Magdaleny Křenkové a Stanislava Hausvatera. Pro zájemce po skončení programu společná cesta se světlem na zastávku Petrkov.

Potrestaná lakota

KDY: sobota od 14.00

KDE: Ledeč nad Sázavou, sál gymnázia

Město Ledeč nad Sázavou připravilo pro děti a jejich rodiče pohádku Potrestaná lakota v podání Divadélka Kůzle z Kutné Hory. Jednotné vstupné je padesát korun. Předprodej vstupenek je opět v místním informačním centru.

U sousedů

Svatohubertská mše

KDY: sobota od 11.00

KDE: Vranov nad Dyjí, kaple Maria Schütz



Už podeváté zve vranovský FATYM na mši ke cti patrona myslivců, ke kapli Panny Marie Ochranitelky, Marta Schütz, v lese nedaleko vranovského zámku. Po mši pořadatelé v okolí kaple připravují zajímavý doprovodný program a chutné občerstvení.

Keltské odpoledne

KDY: sobota od 15.00

KDE: Vyškov, hřiště MC Radost

Halloween nebo Dušičky mají původ v pradávném keltském svátku Samhain. Zájemci se mohou dozvědět více o životě Keltů a o tom, jak tento svátek slavili na hřišti RC Radost ve Vyškově. V sobotu odpoledne si děti vyrobí lucerničku, strašidelnou masku a ochutnají placky. Je vhodné mít sebou hrnek na čaj a špekáčky.

Vánoční blešák

KDY: pátek a sobota

KDE: Ivančice



Dekorace, svíčky, stuhy, ozdoby a věnce pořídí lidé v Ivančicích v prvním patře restaurace RAF House v Ivančicích. V pátek je blešák otevřený od deseti do sedmi, v sobotu pak od deseti do dvou odpoledne.

Farmářské trhy

KDY: sobota od 8.30 do 12.30

KDE: Brno-Lesná, Halasovo náměstí

ZA KOLIK: zdarma



Čerstvé produkty od pěstitelů a výrobců z regionů nakoupí lidé v sobotu v brněnské Lesné, a to na Halasově náměstí. K dostání bude víno, nakládaná a plněná zelenina, koření, marmelády, frgály, medovina, sýry, klobásy, keramika a další zboží.

Co se chystá

Svatomartinská plavba

KDY: čtvrtek 11. listopadu od 10.00

KDE: Kramolín, přístaviště



Podzimní plavba lodí Horácko bude spojena s ochutnávkou letošního mladého vína. Zájemci se mohou objednat na Svatomartinskou plavbu po Dalešické přehradě, na kterou se vyplouvá z přístaviště Kramolín ve čtvrtek 11. listopadu v deset hodin dopoledne. Jak velí tradice již od dob Josefa II., jedenáct minut po jedenácté hodině otevřou první lahve letošního mladého vína.

Aneta Langerová

KDY: pondělí 22. listopadu od 19.00

KDE: Pelhřimov, Divadlo Lubomíra Lipského

Turné Anety Langerové nese název Dvě slunce aneb Jak krásné je být milován. S kapelou a smyčcovým triem zavítá Langerová do Pelhřimova. Vstupné je 550 a 590 korun.

Talk show Ivo Šmoldase

KDY: čtvrtek 2. prosince od 19.00 hodin

KDE: Kamenice nad Lipou, kulturní dům, velký sál

ZA KOLIK: 250 korun



Smršť historek, postřehů, vzpomínek a příběhů z hereckého, spisovatelského i osobního života, okořeněnou jedinečným humorem diváci zažijí během talk show Ivo Šmoldase. Hostem pořadu bude herec a muzikant Václav Kopta. Předprodej vstupenek je v Turistickém informačním centru v Kamenici nebo na telefonu 606 078 936. Vstupné je 250 korun.