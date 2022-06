Po tříleté pauze se na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě uskuteční druhý ročník Havlíčkobrodského srazu vetránů. „Věříme, že i letos bude toto krásné náměstí opět napěchované historickými vozidly a motocykly různách značek a dat narození. Věříme, že počasí bude přát a budeme se těšit na hojnou účast jak spřátelených klubů z okolí Havlíčkova Brodu, tak i na nadšence, které své stroje přijedou ukázat z různých koutů České republiky,“ zvou pořadatelé z Veteran Car Clubu Havlíčkův Brod. Účastníci srazu přijedou na Havlíčkovo náměstí mezi devátou a dvanáctou hodinou dopoledne. Ceny budou vyhlášené ve dvě odpoledne a konec je naplánovaný na čtvrtou odpolední.

Autokemp v Borovince u Koněšína bude o víkendu od 27. do 29. května patřit jednatřicátý ročník akce O zlomenou poloosu. Jde o každoroční sraz vojenských a užitkových historických vozidel. Účastníci se začnou sjíždět už v pátek, v sobotu 28. května startuje závod v devět ráno. Od jedenácti do jedné odpoledne se účastníci sejdou na Polance v Třebíči. Mezi polednem a půl třetí se koná výstava v Dolních Vilémovicích u rodného domu Jana Kubiše. Ve tři hodiny začnou účastníci najíždět první účastníci zpět do autocampu. Večer zahraje hudební kapela Bend Yak Pes.

A do třetice. Na zámek do Příseky u Brtnice přijedou motocykly Jawa. Koná se tu totiž šestý ročník Bába Cupu. Účastníci srazu se budou scházet už v pátek v odpoledních hodinách. Poté budou ubytovaní v stanovém městečku v prostorách zámecké kavárny a večer se mohou těšit na posezení u muziky. Nebude chybět občerstvení v kavárně, čepované pivo, grilovaná kýta, klobásy a další dobroty. „Samotná projížďka je na programu v sobotu od čtvrt na dvanáct. Trasa bude měřit šedesát kilometrů a zajistili jsme i sběrný vůz. Připravili jsme si soutěže o krásné ceny a zvýhodněné vstupné do muzea autíček na příseckém zámku,“ uvedli organizátoři akce. Kdo zámek v Přísece navštíví, může se těšit na opravdové veteránské skvosty. Na účastníky čeká také bohatá tombola, mezi hlavními cenami je například čtrnáctiletá Babetta 207.

DALŠÍ TIPY

Jihlavsko

ZUŠ Open

KDY: pátek od 14.00

KDE: Polná

Celostátní festival základních uměleckých škol se koná v pátek v Polné. Od dvou odpoledne začne akce v parku na Husově náměstí a o hodinu později čeká na lidi bohatý program v celém areálu hradu a zámku. Ve tři odpoledne akce pokračuje na Základní umělecké škole a na nádvoří hradu výstavou prací žáků výtvarného oboru, v půl čtvrté vystoupí v kině literárně-dramatický a taneční obor. V pět odpoledne na nádvoří hradu a zámku vystoupí dětský smyčcový soubor, komorní smyčcový soubor, DPS Varhánek, kapela a Orchestr ZUŠ Polná.

Krajem pramenů Dyje

KDY: sobota od 6.00

KDE: Třešť, ZŠ Josefa Hory

Klub českých turistů v Třešti pořádá dálkový pochod Kolem pramenů Dyje a cykloakci Na kole z Třeště do Třeště. Dálkový pochod pro pěší bude mít trasy od deseti do padesáti kilometrů. Cyklistické trasy začínají na patnácti kilometrech a ti největší borci si mohou dát až sedmdesát kilometrů. Startovné je dvacet korun pro dospělé a deset korun pro děti.

Muzejní a galerijní noc 2022

KDY: pátek od 16.00 do 22.00

KDE: Jihlava, Muzeum Vysočiny Jihlava a OGV Jihlava

I v letošním roce se Muzeum Vysočiny Jihlava společně s Oblastní galerií Vysočiny v Jihlavě zapojí do v pořadí již osmnáctého ročníku Festivalu muzejních nocí. Muzejní část zahájí ve čtyři odpoledne slavnostní vernisáží nové archeologické výstavy Archeologické výzkumy, objevy a nálezy na Třebíčsku v prostorách muzejní půdy. Následovat bude prohlídka této výstavy s jejím kurátorem Davidem Zimolou. Poté se návštěvníci přesunou před muzejní budovu, kde od pěti hodin budou mít možnost zhlédnout vystoupení taneční skupiny Hotch-Potch s názvem Jihlavské pověsti. Pokračovat bude kapela JazzBandits. od šesti se uskuteční v Malovaném sále powerpová přednáška Od dětských kreseb k počítačové malbě přímo s autorem. Protože v nejbližší době dojde k reinstalaci stávajících muzejních expozic, je letošní muzejní noc koncipována jako rozlučková se starými expozicemi. Jsou připravené různé komentované prohlídky. Na úplný závěr vystoupí se svou ohňovou show před budovou muzea Společenstvo meče a ohně Novus Origo. Vstup do jihlavského muzea a do ostatních objektů spolupracujících na této akci je zdarma.

Po sjezdovce dolů i nahoru

KDY: neděle od 14.00 do 17.00

KDE: Luka nad Jihlavou, ski areál

Jde o netradiční běžecký závod v areálu sjezdovky v Lukách nad Jihlavou. Děti budou běhat kratší tratě s mírnějším převýšením, letos s nimi mohou běžet i rodiče. Na dospělé čeká sjezdovka. Nejdřív se poběží dolů, pak nahoru a cíl bude po výběhu pod lyžařským vlekem. Chůze povolena.

Maraton pro krajinu

KDY: sobota od 10.00

KDE: Rohozná, tábořiště

Osmnáctý ročník pohybem na podporu čisté energie se uskuteční v Rohozné v tábořišti zvaném Na Kuši. Lidé mohou přijet na kole, koloběžce, na bruslích, s kočárkem, na koni nebo jen tak na výlet. Jde o závod dlouhý necelých sedmadvacet kilometrů, který je otevřen všem amatérům a je omezen pouze poločasem rozpadu. V cíli čeká na ty, kteří zdolají okolí Čeřínku, polévka, sud odpadu a večer živá kapela Fukin´Your Soul od šesti večer v obecní restauraci Nový Rychnov.

Rybářský bál

KDY: sobota od 20.00

KDE: Třešť, kulturní dům

Rybáři v Třešti pořádají čtrnáctý ročník Rybářského bálu. Plesy jsou letos o něco později, proto se rybáři rozhodli, že ho udělají také. Lidé se mohou těšit na bohatou tombolu, rybí speciality a k tanci a poslechu hraje kapela Preston. Vstupné 220 korun, předprodej v prodejně Krásné nože v Třešti.

Májové posezení

KDY: sobota od 19.00

KDE: Mrákotín, hasičský dvůr

Dobrovolní hasiči v Mrákotíně zvou na tradiční Májové posezení. Taneční zábava se bude konat pod širým nebem na hasičském dvoře. Od osmi večer bude hrát kapela Stonožka, občerstvení zajištěno a vstupné bude dobrovolné.

Kolem Telče 2022

KDY: sobota od 10.00

KDE: Telč, Panský dvůr

Gastro-cyklo-společenský nezávod se koná v Panském dvoře v Telči. Koná se už pátý ročník. Pojede se pouze trasa v osvědčené délce padesát kilometrů, je možné si ji na několika místech zkrátit. Občerstvení na trase zajištěno.

Odpolední hudba v podloubí

KDY: pátek od 14.00 do 17.00

KDE: Telč, podloubí Základní umělecká škola

Malá odpolední hudba v podloubí před Základní uměleckou školou celý týden bavila kolemjdoucí. Koná se totiž v rámci celorepublikové akce ZUŠ open. A v pátek se naposledy představí akordeonisté ze třídy Jitky Svobodové, dále žáci z třídy Jitky Jacobsové a žáci z třídy Lubomíra Zadiny, na závěr veselý koncert učitelů školy.

Čas hasičských soutěží je tady. Podívejte se na tu v Druhanově

Koncert Otisku

KDY: pátek od 19.00

KDE: Třešť, klub Fabrika

V třešťském klubu Fabrika zahraje k tanci a poslechu kapela Otisk. Zájemci mohou přijít v sedm hodin večer a dobře se pobavit.

Jarmark v Polné

KDY: pátek od 8.00

KDE: Polná, Husovo náměstí

V Polné se v pátek koná jarní prodej řemeslných výrobků a ostatního zboží. Lidé mohou přijít na Husovo náměstí od osmi hodin ráno.

Třebíčsko

Svátky hudby s Václavem Hudečkem

KDY: pátek až neděle

KDE: Třebíč, nádvoří zámku

O víkendu se v zámeckém areálu v Třebíči uskuteční již druhý ročník festivalu vážné hudby Svátky hudby s Václavem Hudečkem. Dnes na slavnostním zahajovacím koncertě vystoupí Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín pod dirigentskou taktovkou Roberta Kružíka. V programu Melodie starých zlatých časů se představí vedle houslového Mistra Václava Hudečka také tenorista Aleš Briscein, dále sopranistky Kristýna Kůstková a Nikola Uramová. Koncert na Nádvoří zámku začíná v sedm večer.

Den dětí

KDY: sobota od 14.00 do 17.00

KDE: Třebíč Borovina, u DDM

Odpoledne plné her i soutěží pro malé i velké se uskuteční u Domu dětí a mládeže v Třebíči. Uvidí ukázky práce policistů, hasičů, záchranářů a další. Celou akci bude moderovat Milan Řezníček.

Její syn usíná za chůze, na narkolepsii chce upozornit plaváním přes Trnávku

Dětský den v Jemnici

KDY: sobota od 14.00 do 19.00

KDE: Jemnice

Dětský den v Jemnici aneb Po stopách jemnických pověstí se koná tuto sobotu. Zájemci budou mít možnost probádat na vlastní kůži pověsti pradávné, které se k Jemnici pojí. Start i cíl bude u informačního centra. Trasa povede po okruhu královny Elišky centrem města. Na všechny přeživší dobrodruhy čeká v cíli sladká odměna.

Den s odpady

KDY: sobota od 10.00 do 15.00

KDE: Třebíč, areál Esko-T

V sobotu od deseti dopoledne se uskuteční v areálu firmy Esko-T Den s odpady. Návštěvníky čeká prohlídka informačního centra, třídící linky a OC Petrůvky v časech od půl jedenácté, dvanácté a půl druhé. Na exkurzi je možné se předem přihlásit a rezervovat si místo na telefonu 568 848 066. Součástí programu bude prohlídka svozové techniky, videa s odpadovou tématikou, dílnička pro děti, soutěže, nafukovací atrakce, soutěž ve sběru mobilních telefonů, hudební vystoupení kapely Dimenze.

Běh pro paměť národa

KDY: sobota od 8.00

KDE: Třebíč, start a cíl Alternátor, Ekotechnické centrum

Sedmý ročník Běhu pro Paměť národa se koná tuto sobotu. Registrace je od osmi ráno, první start v devět hodin, druhý o dvacet minut později. Je možné si vybrat závod s hromadným startem na deset nebo pět kilometrů, či rodinný běh v délce jednoho kilometru. Po celý květen je možné se přihlásit a běžet kdekoli po libovolné trase v Česku nebo zahraničí. Za každý uběhnutý kilometr věnují partneři projektu jednu korunu na aktivity Paměti národa.

Žďársko

Otevření soukromých zahrad rodiny Kinských

KDY: sobota a neděle

KDE: Žďár nad Sázavou, zámek

Poslední květnový víkend tradičně provází otevření soukromých zahrad rodiny Kinských v zámeckém areálu ve Žďáře nad Sázavou. Letošní ročník s názvem Zahrady vyprávějí, na téma Zrcadlení, nabídne bohatý doprovodný program. V sobotu i v neděli od deseti do šesti hodin večer si návštěvníci budou moci užít hudební zastavení se studenty Janáčkovy konzervatoře, květinové instalace, zrcadlovou instalaci Chvění prostoru, koncert Janáčkova kvarteta, expozici Úžasného divadla fyziky, MINT Market, farmářský trh a mnoho dalšího.

Dětský den

KDY: sobota od 14.00 do 17.00

KDE: Nové Město na Moravě, koupaliště

Děti se mohou těšit na oslavu svého svátku v sobotu od dvou do pěti hodin odpoledne na novoměstském koupališti. Čeká na ně Úžasné divadlo fyziky, lanové překážky, jízda na koni, malování na obličej, airsoft, tvořivé dílny, airbrushové tetování, skákací hrad, cukrová vata či aquazorbing. Připojí se ale i hasiči nebo policie. O hudbu se postará DJ Karlos, zajištěno bude i občerstvení.

Dětský den

KDY: neděle od 9.30

KDE: Bystřice nad Pernštejnem, centrum Eden

Svůj den si užijí děti ve velkém v centru Eden v Bystřici nad Pernštejnem. V neděli od půl desáté až do šesti hodin večer na ně čeká bohatý program. Hrát bude Maxim Turbulenc, chystá se show Hurá za zvířátky, malování na obličej, Hopsavá show, ukázky dravců, horolezecké překážky, svezení na koních či na motorkách, skákací hrady a mnoho dalšího. Součástí bude i prezentace spolků Domu dětí a mládeže. Vstup je zdarma.

Pochod srdcem Vysočiny

KDY: sobota od 8.00

KDE: Nové Město na Moravě, start ve Vysočina aréně

Třetí ročník Pochodu srdcem Vysočiny tentokrát účastníky povede po stopách průkopníků a slavných lyžařů z Novoměstska. Startuje se v sobotu mezi osmou a desátou hodinou dopolední ve Vysočina aréně a je na výběr z tras o délce pět, deset patnáct a pětadvacet kilometrů. Pochod je vhodný pro zkušené sportovce i rodiny s dětmi. Letošní ročník inspirovaný novoměstským Rokem lyžařů povede například kolem domu Adolfa Slonka z Rokytna, který byl prvním výrobcem lyží na Novoměstsku, nebo okolo rodného domu závodníka Cyrila Musila ve Studnicích. Startovné pro děti do osmnácti let je sedmdesát korun a 140 korun za dospělého, rodinné startovné je 350 korun.

Sportovec města 2020 a 2021

KDY: pátek od 18.00

KDE: Velké Meziříčí, Jupiter club

Město Velké Meziříčí srdečně zve na slavnostní vyhlášení ankety Sportovec města 2020 a 2021. Akce začíná v pátek v šest hodin večer ve velkém sále velkomeziříčského Jupiter clubu.

Otvírání studánek – Tři Studně

KDY: sobota od 14.00

KDE: Tři Studně, lesní areál

Slavnost Otvírání studánek se uskuteční v sobotu od dvou hodin odpoledne v lesním areálu u studánek Barborky a Vitulky. Účastníci se dozví něco z historie otvírání studánek, zazní kantáta Otvírání studánek Bohuslava Martinů v podání ženského pěveckého sboru Akordum z Prahy-Uhříněvsi, vystoupí folklorní soubory z Vysočiny i z Brna.

Koncert Stabat Mater

KDY: pátek od 19.00

KDE: Žďár nad Sázavou, kostel sv. Jana Nepomuckého

Koncert Stabat mater skladatele G. B. Pergolesiho zazní v pátek od sedmi hodin večer v kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Vystoupí pěvecký sbor Akordum pod vedením Ondřeje Kunovského, soprán zazpívá Karolína Grebeníčková, alt Zuzana Zámečníková, doprovod zajistí hudebníci z HAMU a Pražské konzervatoře. Vstupné je dobrovolné.

Výstava historických traktorů a stabilních motorů

KDY: sobota a neděle, od 9.00 do 17.00

KDE: Jabloňov u Velkého Meziříčí

Na sto čtyřicet historických traktorů a stabilních motorů všeho druhu bude k vidění o víkendu v Jabloňově u Velkého Meziříčí. Výstava na fotbalovém hřišti začne vždy ráno v devět hodin a potrvá do pěti hodin odpoledne. Příchozí se mohou těšit také na historické motocykly a automobily, ukázku dobového sečení a obracení trávy, spanilou jízdu obcí, ukázky jízdy traktorů našich předků a doprovodný program pro děti. Zajištěné bude i občerstvení. Vstupné je osmdesát korun, děti zdarma.

Havlíčkobrodsko

Tradiční pouť a jarmark

KDY: pátek až sobota

KDE: Krucemburk

Milovníci pouťových atrakcí se mohou těšit na tento víkend. V Krucemburku se koná tradiční pouť. Malí i velcí si užijí klasické dětské atrakce, nebudou chybět ale ani adrenalinové kolotoče pro dospělé. V areálu sokolovny se v neděli uskuteční již jednadvacátý ročník trhu řemesel. Návštěvníci si budou moci přijít nakoupit nebo se jenom podívat na jarmark v čase od devíti ráno do tří hodin odpoledne.

Den dětí

KDY: sobota od 14.00 do 17.00

KDE: Havlíčkův Brod, park za AZ Centrem

AZ Centrum pořádá v Havlíčkově Brodě Den dětí. Během sobotního odpoledne v parku za AZ Centrem budou na děti čekat pohádkové atrakce a odměny. Nebude chybět také diskotéka s Liborem Veselým, tetování, bublifuk nebo skákací hrad.

CTO + Zakopanej pes

KDY: pátek od 20.00

KDE: Chotěboř, Panský dům

V pátek vystoupí v Panském domě v Chotěboři skupina CTO a Zakopanej pes. Vstupné je dobrovolné.

Terarijní trhy

KDY: neděle od 8.00 do 12.00

KDE: Havlíčkův Brod, sál Kulturní dům Ostrov

První terarijní a akvarijní burza v Havlíčkově Brodě se uskuteční tuto neděli v sále kulturním domě Ostrov od osmi ráno do dvanácti hodin. K zakoupení budou rybičky, terarijní zvířata, krmný hmyz, hlodavci, rostliny do akvárií, chovatelské potřeby a mnoho dalšího. Vstupné na místě osmdesát korun.

Kolaudace skateparku ve Štokách

KDY: sobota od 14.00

KDE: Štoky, letní scéna

Od dvou hodin začne testování skateparku, následovat bude závod a soutěž o nejlepší triky. Za doprovodu kvarteta Dj´s ze Žďáru ve složení Smet, Svatis, Rokoss, Cyzzara. Z Brodu přijede zarapovat Peci. Poté už na pódiu budou mít jedinečnou možnost návštěvníci si poslechnout famózní zpěvačku z Budějovic, ska/punkovou kapelu Pozor Mamut, kapelu Beach Bum ze Znojma a v neposlední řadě Pro Story, tedy nu/metalová kapela z Jihlavy. Koncovým hráčem bude Dj Patrick. Po celou dobu nebude chybět občerstvení.

Pelhřimovsko

Sraz škodovek ve Vyskytné

KDY: pátek až neděle

KDE: Vyskytná u Pelhřimova

Tradiční akci pro milovníky škodovek připravili v kempu ve Vyskytné. Uskuteční se v termínu od 27. do 29. května a vítány jsou všechny typy této značky auta. Na srazu uctí památku svého kamaráda a věrného účastníka všech srazů. Proto je akce pojmenována jako Memoriál Vojtěcha Nováka. Účastníky čekají originální dovednostní soutěže, propracovaná jízda zručnosti, sprinty na letišti nebo zajímavá spanilá jízda. V sobotu večer vystoupí dvě kapely Prádelní koš a Paradentoza. Návštěvníci si v neposlední řadě užijí krásné prostředí kempu ve Vyskytné a vychutnají si bohaté občerstvení.

Jak se stavěl hrad

KDY: sobota a neděle, od 11.30 a 14.30

KDE: Hrad Kámen

O posledním květnovém víkendu se na hradě Kámen uskuteční komentované prohlídky areálu hradu se zaměřením na jeho stavebně historický vývoj. Návštěvníci se na nich dozvědí, ve kterých místech stával hradní pivovar, kde se nalezla kostra údajně zazděné šlechtičny a mnoho dalších historických souvislostí. Během prohlídky lze navštívit i běžně nepřístupné prostory – hradní ledárnu a bývalou vstupní bránu takzvanou Petranku. Vstupné je zdarma.

Slavnosti žirovnického jednorožce

KDY: sobota

KDE: Žirovnice, zámecký areál

Slavnosti žirovnického jednorožce jsou tradiční městské historické slavnosti pořádané od roku 2000 v Žirovnici. V sobotu celý zámecký areál ožije, rejem šašků, kejklířů, k vidění budou akrobacie na chůdách i šikovných žonglérů. Atmosféru dokreslí gotická hudba s vystoupením gotických a renesančních tanců. Své předvedou i sokolníci s dravci, šermířská vystoupení. Pro děti jsou připraveny divadelní pohádky a tvořivá dílnička, ukázky tradičních řemesel a mnoho dalšího.