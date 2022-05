Druhý květnový víkend ožijí tradice. V sobotu se lidé na Vysočině mohou vydat po stopách kovářů a sklářů. Výheň s bucharem a kovářským řemeslem bude k vidění ve Šlakhamru v Hamrech nad Sázavou a za skláři do slavné sklárny zase mohou zájemci do Tasic na Havlíčkobrodsku.

HAMRY. Kováři z různých míst České republiky se sjedou na Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou na Žďársku. Po celý sobotní den budou návštěvníkům předvádět své řemeslo, a to jak na mobilních výhních, tak i na velkém bucharu na vodní pohon. Lidé si budou moc sami vyzkoušet, co práce kováře obnáší. Tato jedinečná podívaná začíná v deset hodin dopoledne a konec je naplánovaný na pátou odpolední. „Zájemci sami na mobilních výhních a kovadlinách uvidí, že není tak jednoduché ukovat obyčejný hřebík. A také uvidí a uslyší buchar v plné síle při práci,“ uvedla Šárka Motalová z oddělení komunikace a marketingu Technického muzea Brno. Pod něj totiž památka na Šlakhamru spadá.

Na sobotní odpoledne od jedné hodiny připravila místní mateřská škola pestrý program pro děti. Do čtyř hodin odpoledne se setkají s dalšími starými řemesly. „Přijďte pomoci babce kořenářce, pekařce, pradlence, písaři a dalším,“ pozvala na doprovodný program kovářské akce učitelka z Mateřské školy Hamry nad Sázavou Eva Novotná. Odpoledne navíc návštěvníky provedou i písně v kramářském stylu.

TASICE. Ve Sklárně Huť Jakub Tasice na Havlíčkobrodsku zvou v sobotu 7. května od deseti do pěti hodin odpoledne na čtvrtý ročník Jarního skláření. Zájemci se mohou těšit na průlet sklářských řemesel. „K vidění bude foukání skla, broušení, malování skla s malířskou dílničkou Ivany Vorlíčkové, budou se vyrábět květiny z bižuterie a nebude chybět ani korálková dílnička a mnoho dalších aktivit,“ popsal za organizátory zlomek aktivit František Milichovský ze sklárny.

Program po celý den doplní jarmark řemeslných výrobků a potravin, výrobky z chráněných dílen, bohaté občerstvení. Lidé si budou moci koupit v prodejně skleněné výrobky, vánoční ozdoby a další věci. Kdo je zvědavý, jak to vypadá ve sklárnách, bude moci na komentované prohlídky. Vstupné je sto korun dospělí, děti platí šedesát korun, senioři sedmdesát korun a držitelé průkazu ZTP půjdou zdarma.

DALŠÍ TIPY

Jihlavsko

Zaplétání máje a jarmark

KDY: pátek a sobota od 10.00

KDE: Jihlava, Masarykovo náměstí

V Jihlavě uvítají jaro v pátek od deseti do šesti večer májovým řemeslným jarmarkem, na který v sobotu naváže zaplétání máje. Od dvou odpoledne se představí první část horáckých folklorních souborů, v půl čtvrté bude zaplétání máje a od čtyř na to naváže druhá část folkloru. I v sobotu bude od deseti do šesti možné navštívit řemeslný jarmark a v pravé poledne začne Den růžových vín.

Den růžových vín

KDY: sobota od 12 do 21.00

KDE: Jihlava, Masarykovo náměstí

Na náměstí se kromě májových slavností uskuteční Den růžových vín. Na programu bude velká degustační zóna růžových vín a bublinek, pro mlsné jazýčky je v nabídce spousta dobrot z Bistra na tři tečky a Radniční restaurace. Pro nevinaře pivo MadCat a káva z pražírny Koruna.

Vítání ptačího zpěvu

KDY: sobota od 8.00

KDE: Jihlava, křižovatka Smrčenské a Slavíčkova u MHD č. 5

V Jihlavě budou vítat ptačí zpěv. Na účastníky čeká asi pětikilometrová trasa, hra pro děti i všechny zúčastněné, procházka krásnou jarní přírodou, ukázky odchytu ptáků a kroužkování. S sebou dalekohled, svačinu a dobrou náladu.

Roštejnský hodokvas

KDY: sobota od 13.00

KDE: Roštejn, hrad i předhradí

Hrad Roštejn čeká po pauze opět hodokvas. Od jedné odpoledne se otevírá tržiště se šperky, hračkami, pochoutkami, dřevěným nádobím a dalšími věcmi. Od dvou odpoledne vystoupí šermířské skupiny, tanečnice, alchymista, nebudou chybět sokolnické ukázky a také Společenstvo meče a ohně Novus Origo, které celou akci pořádá. A mnoho dalšího. Výtěžek poputuje Nadaci Debra ČR.

Zkoušky vloh ohařů

KDY: sobota od 8.00

KDE: Růžená, myslivecká chata Včelín

Zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen se konají na myslivecké chatě v Růžené v sobotu od osmi ráno. Pořádají Okresní myslivecký spolek Jihlava ve spolupráci se spolkem Čenkov – Růžená. Občerstvení je zajištěno i pro návštěvníky z širokého okolí.

Maminkám z lásky

KDY: neděle od 19.00

KDE: Jihlava, DKO

Koncert Filharmonie G. Mahlera zazní na počest Dne matek v jihlavském DKO od sedmi večer. Na programu budou nejkrásnější skladby hudebních velikánů, mezi které se řadí Mozart, Smetana, Puccini nebo Lehár. Dirigentem bude Jiří Jakeš, dále účinkuje tenorista Josef Moravec, klarnetista Dominik Sedlák a moderátor Vladimír Holeš.

Oslava Dne matek

KDY: neděle od 14.30

KDE: Telč, náměstí Zachariáše z Hradce

Oslava Dne matek s vystoupením žáků základní umělecké školy, mažoretek, Mrákotínských baletek a Telčské dechovky se uskuteční v neděli na telčském náměstí. Pro děti bude skákací hrad a palačinky. V případě špatného počasí se akce uskuteční v Orlovně.

Výměnné trhy

KDY: neděle od 7.00 do 9.00

KDE: Telč, areál Českého svaz chovatelů Telč, Jihlavská ulice

Výměnné trhy drobného zvířectva se konají opět v areálu chovatelů v Telči. Na místě bude zajištěn výkup kůží, výkup exotů a prodej krmiv a krmných doplňků.

Bleší trh

KDY: neděle od 9.00 do 12.00

KDE: Polná, parkoviště před Zámkem

Na parkovišti před Zámkem v Polné se uskuteční jarní bleší trh. Na místě bude k dostání občerstvení, děti se mohou těšit na kejkle a nebudou chybět ani toalety. Výtěžek z dobrovolného vstupného poputuje na pomoc Ukrajině.

Třebíčsko

Sraz Beetle a New Beetle

KDY: sobota od 9.00 do 11.00

KDE: Jaroměřice nad Rokytnou, zámek

Všichni příznivci a milovníci brouků mohou tuto sobotu vyrazit na zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou. Uskuteční se tu 26. mezinárodní sraz vozů volkswagen Beetle a New Beetle v čase od devíti do jedenácti hodin dopoledne. Téma srazu je Hudebníci a zpěváci. Návštěvníci se mohou těšit na tématické kostýmy a nazdobená auta. Samozřejmostí bude vyhodnocení nej kostýmů a nej aut. Ve dvanáct hodin společný odjezd, spanilá jízda se vydá v koloně směr Hospodářský dvůr Bohuslavice.

Hrotovická „20“

KDY: sobota od 8.00

KDE: Hrotovice, start u zámku

Milovníci turistiky mohou vyrazit na dálkový pochod pět, deset nebo patnáct kilometrů se startem u zámku mezi osmou až devátou hodinou ranní. Startovné je zdarma. Děti do patnácti let v doprovodu dospělé osoby.

Zámecký vrch Mann-Filter

KDY: sobota a neděle, od 8.00

KDE: Náměšť nad Oslavou, Zámecký vrch

Tradiční závod automobilů do vrchu, 41. ročník Zámeckého vrchu MANN-FILTER v Náměšti nad Oslavou, se koná tento víkend. Po loňské přestávce opět uvidí návštěvníci souboje jezdců v Autoklub Mistrovství České republiky soudobých a historických automobilů v závodech automobilů do vrchu Autoklub 2022, dále České Trofeje, které tradičně doplní souboje jezdců v sérii mezinárodních závodů soudobých a historických automobilů do vrchu – Maverick Hill Climb Czech 2022.

Sopran koncert

KDY: neděle od 17.00

KDE: Jemnice, kostel sv. Víta

V neděli v kostele sv. Víta se představí jemnickému publiku česká sopranistka Kateřina Špilauer Hájovská. Zazní árie z oper, operet a muzikálové melodie za klavírního doprovodu Jany Mazancové. Vstupné je dobrovolné, výtěžek půjde na opravu zámku.

Pietní setkání

KDY: neděle od 17.00

KDE: Jaroměřice nad Rokytnou, hřbitov

Pietní setkání u příležitosti uctění památky obětí 2. světové války se uskuteční v neděli od pěti hodin odpoledne na místním hřbitově v Jaroměřicích nad Rokytnou.

Školní májový bál

KDY: pátek od 20.00

KDE: Jaroměřice nad Rokytnou, Hotel Opera

Základní škola Otokara Březiny společně se Spolkem rodičů a přátel školy zve na Školní májový bál v pátek od osmi hodin večer v Hotelu Opera. K tanci a poslechu zahraje skupina Credit. Vstupné 150 korun. Je připravená bohatá tombola.

Jan Smigmator & Big Band - Tour 2022

KDY: pondělí 9. května od 19.00

KDE: Třebíč, Divadlo Pasáž

Swingový zpěvák Jan Smigmator vyráží v doprovodu svého vlastního big bandu na turné k albu Murphyho zákon / Supraphon 2020. Třináct špičkových jazzmanů, ve složení piano, kontrabas, kytara, bicí, Hammondky, čtyři saxofony, dvě trubky a dva trombony hraje repertoár vycházející ze swingových tradic, hitů Franka Sinatry a odkazu legendárních big bandů. To vše s velmi současným pohledem na věc, mladistvou energií, dravostí a nádechem pop music. Vstupné je 380 a 420 korun.

Žďársko

Ochutnávka vín

KDY: pátek od 19.00

KDE: Bystřice nad Pernštejnem, kulturní dům

Jako ve vinném sklípku se budou cítit návštěvníci ochutnávky vín, která se uskuteční v pátek od sedmi hodin večer v kulturním domě v Bystřici nad Pernštejnem. Prezentovat svá vína tam přijede rodinné vinařství Stanislava Martinka z Kyjova. Atmosféru podtrhne i cimbálová muzika Hudci z Kyjova. Vstupné je dvě stě korun.

Farmářský & Jarní trh

KDY: sobota od 8.00 do 12.00

KDE: Nové Město na Moravě, park u Vratislavova náměstí

Hlavní letní sezóna dvanáctého ročníku novoměstských farmářských trhů začíná sobotním trhem od osmi hodin ráno v parku u Vratislavova náměstí. Kromě tradiční nabídky produktů od farmářů budou návštěvníci moci ochutnat také kávu a dobroty od cukrářek novoměstského K clubu. Od deváté hodiny dokreslí atmosféru Jásalka Band. Zároveň se bude na Vratislavově náměstí konat také jarní trh, který nabídne především originální rukodělné výrobky i spoustu dobrot.

Jarní výstava drobného zvířectva

KDY: sobota od 8.00 do 17.00 a neděle od 8.00 do 15.00

KDE: Nové Město na Moravě, chovatelský areál za nádražím

Nejrůznější zvířátka budou moci obdivovat účastníci Jarní výstavy drobného zvířectva. Pořádá ji novoměstský Český svaz chovatelů. Výstava bude otevřená v sobotu od osmé hodiny ranní do pěti hodin odpoledne a v neděli od osmi do tří hodin. Na místě bude možné zakoupit i chovatelské potřeby a krmivo.

Den pro ženu

KDY: obota od 10 do 17 hodin

KDE: Velké Meziříčí, sál hasičské zbrojnice

Především ženám bude patřit sobota ve Velkém Meziříčí. V sále tamější hasičské zbrojnice si budou moci prohlédnout i zakoupit kosmetiku, háčkované šály a hračky, dřevěné dekorace, látkové hračky, keramiku, textilní výroky a další rukodělné drobnosti. Vstup je zdarma, srdečně zve komise Zdravé město.

Benefice Balady a romance

KDY: sobota od 16.00, neděle od 18.00

KDE: Bystřice nad Pernštejnem, kulturní dům

Benefiční koncert Balady & romance, na němž zahraje Smyčcový orchestr N. Kyjovského při Základní umělecké škole Bystřice nad Pernštejnem, kapela Aligator a hosté, podpoří výtěžkem ze vstupného ve spolupráci a Oblastní Charitou ve Žďáře nad Sázavou maminky, děti a babičky prchající před válkou na Ukrajině. Koncert se odehraje v kulturním domě v Bystřici nad Pernštejnem hned dvakrát, a to v sobotu od čtyř hodin a v neděli od šesti hodin odpoledne. Vstupné 200 korun.

Bystřická muzejní noc

KDY: sobota od 18.00 do 24.00

KDE: Bystřice nad Pernštejnem, městské muzeum

Bystřická muzejní noc se tentokrát ponese na filmové notě, a to v sobotu od šesti hodin večer až do půlnoci v městském muzeu. Návštěvníci se mohou těšit na představení „filmových automobilů” TATRA, hudební vystoupení smyčcového kvarteta Cappella Allegra či promítání filmu Bláznova kronika.

Koncert Olgy Černé a Roberta Fuchse

KDY: neděle od 17.00

KDE: Nové Město na Moravě, Horácká galerie

Mezzosopranistka Olga Černá a klavírista Robert Fuchs, hudebníci s mezinárodním renomé, budou koncertovat v neděli od pěti hodin odpoledne v novoměstské Horácké galerii. Na netradičně pojatém koncertu s podtitulem Dílo, slovo, hudba, jídlo zazní díla Bohuslava Foerstera, Bedřicha Smetany a Josefa Suka. A právě kromě hudby nabídne koncert také vyprávění a dokonce i možnost ochutnat dobré víno.

Havlíčkobrodsko

Jarní melechovské putování

KDY: sobota od 13.00

KDE: Kouty, u obecního úřadu

Středisko volného času Ledeč nad Sázavou zve v sobotu na Jarní melechovské putování. Vhodné pro všechny, kdo má rád přírodu. Cestou budou připravené pro děti i dospěláky úkoly. Na konci čeká účastníky diplom, medaile a opékání buřtíků zdarma. Na trasu je nutné vyrazit mezi jednou až půl čtvrtou odpoledne. Na výběr je ze tří tras – šest, tři a jeden a půl kilometru. Start je u obecního úřadu v Koutech. Po cestě zastávky Melechovská tvrz a vrchol Melechova, cíl pochodu je lyžařská chata na sjezdovce. Startovné třicet korun na osobu.

Farmářské trhy

KDY: pátek od 8.00 do 16.00

KDE: Chotěboř, náměstí T. G. Masaryka

Tradiční farmářské trhy na chotěbořském náměstí se uskuteční v pátek od osmi ráno do čtyř odpoledne.

Chlap na zabití

KDY: pátek od 19.00

KDE: Chotěboř, sokolovna

Pantheon production a Divadlo Palace uvede kultovní francouzskou komedii Chlap na zabití v pátek od sedmi hodin večer v chotěbořské sokolovně. Představení vypráví o tom, jak se profesionální zabiják stane obětí sebevraha. Když se setká nekompromisní nájemný zabiják s nesmělým ztroskotancem, který se snaží spáchat sebevraždu, může to na první pohled vypadat, jako snadná práce. Opak je však pravdou. Hrají Miroslav Vladyka, Filip Blažek, Alžbeta Stanková, Michal Slaný, Jaroslav Šmíd a Milan Šimáček.

Vítkovo kvarteto

KDY: pátek od 20.00

KDE: Chotěboř, Tančírna, Panský dům

Koncert Vítkova kvarteta se uskuteční v pátek od osmi hodin večer v Tančírně Panského domu v Chotěboři. Vstupné v předprodeji 350 korun, na místě 400 korun.

Řezbářské dny

KDY: pátek až neděle, od 9.00 do 16.00

KDE: Štoky, letní scéna naproti knihovně

Řezbářské dny se uskuteční 6. až 8. května ve Štokách. Rychlořezbu návštěvníci uvidí v neděli 8. května od jedné hodiny odpoledne.

Vítání ptačího zpěvu

KDY: sobota od 4.00

KDE: Havlíčkův Brod, sraz před ZŠ V Sadech

Tradiční akci Vítání ptačího zpěvu připravili organizátoři na sobotu 7. května. Sraz všech účastníků je ve čtyři hodiny ráno před Základní školou V Sadech. Konec vycházky v sedm hodin u Pivovarských rybníčků. Mezi sedmou až osmou hodinou jsou připravené pro účastníky ukázky odchytu a kroužkování ptáků u horního Pivovarského rybníčku, předvedení dravců ze Stanice Pavlov.

Trh řemesel v Havlíčkově Brodě

KDY: neděle od 8.00

KDE: Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí, park Budoucnost, Smetanovo náměstí

V neděli na Havlíčkově náměstí si návštěvníci užijí trh řemesel s kulturním programem. Divadelní spolek MIM vystoupí od devíti ráno s představením pro děti nazvané Kouzelné malování s čarováním a v jednu Doktor Zoo a kačaba. Pro malé zájemce bude možné svezení na ponících. V deset hodin zahraje skupina Malina Brothers, následně dechová kapela 5x Zavřel od půl dvanácté a od půl třetí odpoledne. Na Smetanově náměstí vystoupí v deset a v jednu odpoledne country taneční skupina K&K a Koťata. V parku Budoucnost u Šupichova altánu vystoupí v jedenáct hodin dopoledne Originální pražský synkopický orchestr pořádaný Okrašlovacím spolkem Budoucnost.

Slavnostní koncert u příležitosti výročí Dne vítězství

KDY: neděle od 18.00

KDE: Havlíčkův Brod, Městské divadlo

V sále Městského divadla a kina Ostrov v Havlíčkově Brodě vystoupí v neděli Dagmar Pecková, Marie Svobodová a Karel Vrtiška. Od šesti hodin večer se zde koná slavnostní koncert u příležitosti výročí Dne vítězství. Vstupné je sto korun.

Pohádkový les

KDY: neděle od 13.00 do 17.00

KDE: Příroda v okolí Chotěboře

Junior Dům dětí a mládeže – Středisko volného času Chotěboř společně se spolkem přátel železnice v Chotěboři pořádá v neděli od jedné hodiny odpoledne akci Pohádkový les. Účastníci se svezou Pohádkovou mašinkou, která bude vyjíždět z chotěbořského nádraží ve 13.00, 14.15 a 15.35 hodin. Pro zájemce z Havlíčkova Brodu vyjede mašinka ve 12.30 a zastaví i v Břevnici a Rozsochatci. Nastoupit bude možné také ve Ždírci nad Doubravou – odjezdy odsud budou ve 13.35 a 14.50. Pohádková trasa s pohádkovými postavami je dlouhá čtyři kilometry. V cíli účastníky čeká odměna a občerstvení - opékání buřtů. Zpět do Chotěboře, do Havlíčkova Brodu i Ždírce odveze účastníky opět vláček. Odjezdy do Chotěboře budou ve 14.55, 16.05 a 17.40 (poslední vlak pokračuje až do Havlíčkova Brodu); odjezdy do Ždírce nad Doubravou v 15.45 a 17.00 hodin. Vstupné sedmdesát korun, díte do jednoho roku zdarma bez nároku na odměnu.

Pelhřimovsko

Květnový Mini Jarmark

KDY: sobota od 9.00 do 12.30

KDE: Pelhřimov, průjezd, atrium TIC a okolí na Masarykově náměstí

Květnový Mini jarmark nadchne návštěvníky přehlídkou krásných výrobků a dokonalých chutí. Lidé zde nakoupí uzeniny, sýry, zeleninové bedýnky, vybraná vína, med a sirupy. Dále oblečení pro děti, šperky, dřevěné výrobky, malované obrázky a další. Chybět nebudou holky harmonikářky, tvořivá dílnička pro děti, dřevohrátky a malování na obličej. Poprvé v této sezóně se otevřou dveře vyhlídkové věže.

Benefice – Pro Šárku Makovcovou

KDY: sobota od 15.30

KDE: Pelhřimov, kulturní dům Máj

Benefiční koncert pro Šárku Makovcovou na bionickou protézu se uskuteční v sobotu v kulturním domě Máj od půl čtvrté odpoledne. Vystoupí sbory a orchestry Základní umělecké školy Pelhřimov. Od půl sedmé je vystřídají Raf a Taksík, Saved Terminal, EČ, Vědomí, Hak Mak, The Revolt. Vstupné je dobrovolné.

Vernisáž: Krajinou řeky Svratky

KDY: neděle od 15.00

KDE: Počátky, Galerie nad knihovnou

Kulturní zařízení města Počátky zve na vernisáž výstavy pana Stanislava Bělíka, 102letého malíře z Doubravníku, která se bude konat v Počátkách na Vysočině v neděli od tří hodin odpoledne. Výstava bude k vidění do 19. června.

Recitál Lucie Bílé

KDY: středa 11. května od 19.00

KDE: Pelhřimov, Máj

Recitál několikanásobné zlaté slavice Lucie Bílé za klavírního doprovodu Petra Maláska se uskuteční ve středu 11. května v kulturním domě Máj v Pelhřimově. Posluchači se mohou těšit na jedinečný hudební zážitek v podání toho nejlepšího hlasu české hudební scény. Vstupné 990 korun.