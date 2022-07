Klezmerová hudba v ulicích, dílna plná řemesel, četnické scénky, ukázky hašení ručními hasičskými stříkačkami, módní přehlídka, pouliční umělci, romantické snídaně u řeky Jihlavy a mnoho dalšího. To je jenom zlomek toho, co čeká na návštěvníky Oživeného židovského města v Třebíči. Akce pod hlavičkou Městkého kulturního střediska Třebíč se koná ve dnech 15. až 17. července v židovské čtvrti.

„Oživené židovské město začne v pátek 15. července od čtyř hodin roztančením souboru Yocheved. Poprvé se na festivalu představí divadelní soubor Nikdy včas z Moravských Budějovic s představením Trochu vendeta na motivy básní ze sbírky Miloše Macourka Rodinné album a životní zkušenosti,“ přiblížila program Nikola Černá z třebíčského kulturního střediska. Děti si budou povídat o četnictvu, malovat na keramiku, tvořit pískové obrázky a také se budou moci povozit na historickém kolotoči.

Zdeněk Prukner vystoupí s komentovanou projekcí historických fotografií z Podklášteří a Židovského města. Po celé tři dny budou moci návštěvníci poslouchat kapelu Mackie Messer Klezmer Band. Bez ní by to nebylo ono. „Třebíč máme rádi, máme u vás přátele a na Oživeném židovském městě vždy vládne skvělá atmosféra,“ poznamenal Jaroslav Kotek z kapely.

Program je nabitý, nebude chybět módní přehlídka dobového spodního prádla, kostýmované prohlídky Domu Seligmanna Bauera s DS Ampulka. Hasiči v akci ukážou hašení ručními stříkačkami z konce 19. století a mnoho dalšího. Kompletní program najdou zájemci na stránkách www.mkstrebic.cz.

DALŠÍ TIPY NA VYSOČINĚ

Jihlavsko

Pivní festival

KDY: sobota od 14.00

KDE: Telč, Panský dvůr

Pivní festival v Panském dvoře patří už neodmyslitelně k telčskému létu. Letos si organizátoři pro milovníky piva připravili vymazlené pivní kousky z minipivovarů, spousty kvalitního jídla, ale i hudební program a soutěže. Lidé budou moci ochutnat například Nachmelenou opici, piva z Rodinného pivovaru Švihov, Pivovaru Malešov a samozřejmě produkci z domácího Panského pivovaru Telč. Na pódiu zahrají kapely Vzhůru a níž, Jurský park, Lojzas Brojlers nebo Svahová dostupnost. Novinkou bude letos turnaj v beerpongu o hodnotné pivní ceny. Vstupné v předprodeji vyjde na dvě stě korun.

Celostátní setkání sběratelů

KDY: sobota od 7.00 do 12.00

KDE: Jihlava, DKO

37. ročník celostátního setkání sběratelů se uskuteční v Domě kultury v Jihlavě. V zájmu sběratelů je především filatelie, numismatika, odznaky, pohlednice, pivovarské suvenýry, starožitnosti a další.

Dračí Peklo

KDY: sobota od 13.00 do 18.00

KDE: Polná, areál koupaliště rybníka Peklo

Na rybníku Peklo se uskuteční závody dračích posádek. Areál koupaliště rybníka Peklo bude svědkem vodních soubojů na lodích.

Spazier gang na náměstí

KDY: pátek od 18.30 do 20.00

KDE: Jihlava, Masarykovo náměstí

Na Masarykově náměstí se uskuteční koncert na letní scéně. Spazier gang zahraje hitovky všeho druhu v originálních úpravách a na pódiu nechají všechno. Přijďte se podívat a poslechnout si hudbu od půl sedmé večer.

Kalybr slaví dvacet let na scéně

KDY: sobota od 14.00

KDE: Brtnice, klášterní zahrada

Brtnická kapela Kalybr oslaví letos dvacet let na hudební scéně. Klášterní zahrada v Brtnici zažije od dvou hodin odpoledne pořádnou oslavu. Tu odstartuje moderátor a kašpar Jakub Skočdopole, děti si užijí na skákacích hradech, s malováním na obličej a nebude chybět ani ukázka integrovaných záchranných složek. Po třetí vystoupí brtnické mažoretky a poté v časovém sledu za sebou A/Quartet, Kalybr, Jordan 2, Kalybr a hosté, v deset večer je připravená ohňová show a na závěr taneční zábava. Vstupné přes den sedmdesát korun, na večerní program od půl osmé 150 korun.

Procházka náměstím

KDY: pátek od 18.00

KDE: Jihlava, Masarykovo náměstí

Procházka okolo náměstí objasní okolnosti vzniku obchodního domu PRIOR na Masarykově náměstí v Jihlavě, celkové urbanistické zásahy a asanace v historickém jádru města v průběhu 20. století a naznačí možné rozvojové lokality v historickém centru. Trasa začíná na náměstí, pokračuje do Židovské ulice a dále vede Minoritským náměstím a hradebním parkánem u brány Matky Boží. Vstupné stojí sto korun, snížené sedmdesát korun.

Výstava: Pokojíčky pro panenky

KDY: do 31. srpna

KDE: Třešť, Muzeum Vysočiny Jihlava

Sbírka historických pokojíčků pro panenky je k vidění v třešťské pobočce Muzea Vysočiny v Jihlavě v Schumpeterově domě. Lidé se mohou těšit na kuchyňky, ložnice, obývací i dětské pokojíčky nebo koupelny zachycující proměnu bydlení v průběhu minulého století.

Bleší trh na parkovišti

KDY: neděle od 9.00 do 12.00

KDE: Polná, před zámkem

První letní bleší trh se koná na parkovišti před zámkem. Nebude chybět občerstvení, kejkle pro děti a také toalety. Výtěžek z dobrovolného vstupného věnuje spolek FAJRO na pomoc Ukrajině.

Salavická jízda

KDY: sobota od 18.00

KDE: Salavice (Třešť), před kulturním domem

Country kapela JCS Salavice bude slavit pětadvacet let kapely. V regionu je dobře známá, hraje na celé řadě akcí nejen na Třešťsku. Oslavy budou bohaté na jídlo i pití, začátek je naplánovaný na šestou večerní a konec na půlnoc.

Pelhřimovsko

XVI. ročník Hračkobraní

KDY: do neděle 17. července

KDE: Kamenice nad Lipou, zámek

Šestnáctý ročník pohodového letního festivalu pro rodiny s dětmi Hračkobraní se koná až do neděle 17. července na zámku v Kamenici nad Lipou. Každý festivalový den od deseti ráno do pěti hodin odpoledne mohou zájemci navštívit přehlídku hračkářské tvorby na nádvoří zámku. Pro ty, kteří se chtějí aktivně zapojit, jsou připraveny různorodé tvořivé dílny, v nichž lze rozvíjet fantazii a mohou si zkusit vyrobit jednoduchou hračku nebo se třeba naučit základům žonglování. V programu nebude chybět pohádková divadelní představení, vystoupení kejklíře, žongléra či chůdochodce a mnoho dalšího. Vstupné jednodenní na místě pro dospělého činí sto čtyřicet korun, děti, senioři a ZTP zaplatí sto korun, rodinné vstupné čtyři sta korun, děti do tří let mají vstup zdarma.

Večerní prohlídky na hradě Kámen

KDY: sobota od 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00 a 21.30

KDE: hrad Kámen

V sobotu se na hradě Kámen odehrají další netradiční večerní prohlídky. Říká se, že na každém správném hradě straší. Výjimkou by tedy neměl být ani hrad Kámen, návštěvníci se mohou přesvědčit sami. Prohlídky jsou připraveny tak, aby poučily a pobavily jak děti, tak i dospělé a budou začínat v časech: v sedm, o půl osmé, v osm, o půl deváté, v devět a o půl desáté večer. Vstupné na večerní prohlídky činí 120 korun, snížené 90 korun a rodinné 330 korun. Z důvodu omezené kapacity je nutné si večerní prohlídku rezervovat na telefonním čísle 565 426 609 nebo 721 846 931.

Putováním se Santinim

KDY: neděle od 14.00

KDE: Želiv, klášter

Horkou novinkou letošního roku je interaktivní edukační prohlídka pro nejmenší. Během prohlídky se malí i velcí návštěvníci dozví mnoho důležitého o Santiniho stavitelství. Pomocí interaktivní úkolů a sbírání mincí možná pomohou mistrovi dokončit jeho dílo. Vstupné 200 a 150 korun, nutná rezervace.

Koncert: Nová Lesanka

KDY: neděle od 10.00

KDE: Pelhřimov, Masarykovo náměstí

Je tu další neděle a s ní letní promenádní koncert. Na Masarykově náměstí v Pelhřimově vystoupí od deseti hodin dopoledne Nová Lesanka.

Letní Platforma Humpolec

KDY: sobota od 10.30

KDE: Humpolec, park Stromovka

Červencové dny jsou jako stvořené k letnímu užívání společného času v parku Stromovka. Návštěvníci se mohou těšit na sobotní brunch - tentokrát se budou podávat tuniské speciality. Děti si zase užijí dopolední divadlo se Studiem Damúza nazvané Medvědí princ od jedenácti hodin. V neděli od dvou hodin odpoledne vystoupí Vysočinka. Kapela se skládá z pěti muzikantů, dvou zpěváků a vystupuje v klasických krojích z Vysočiny.

Havlíčkobrodsko

Letní kino v Krucemburku

KDY: pátek od 21.30

KDE: Krucemburk, letní kino

Na páteční večer připravili v Krucemburku letní kino. V druhém díle české komedie Po čem muži touží 2 diváci poznají hned na počátku Irenu Kopáčovou, psycholožku a specialistku na partnerské vztahy. V hlavních rolích se představí Jiří Langmajer, Marek Taclík, Anna Polívková, Tereza Kostková a Leoš Noha. Vstupné 120 korun.

Letní kino na hradě

KDY: pátek až neděle, od 21.00

KDE: Ledeč nad Sázavou, nádvoří hradu

Od pátku do neděle se nádvoří ledečského hradu promění v letní kino. V pátek na programu bude český thriller Promlčeno, v sobotu komedie Po čem muži touží 2 a v neděli je připravená pohádka Zakletá jeskyně. Vstupné sto korun. V neděli snížené vstupné pro děti.

Léto na grilu s Jardou Hypochondrem

KDY: sobota od 17.00

KDE: Krucemburk, Moře u rybníku Řeka

Jarda Hypochondr a jeho tým z radia Vysočina přijedou do kempu Moře a rozjedou velkou show. Bude se vařit, smažit, soutěžit a zpívat. Zájemci mohou přijít ochutnat Jardovi specialitky, zasmát se a zazpívat si z plna hrdla ty nejkrásnější písničky. A o pěkné ceny mohou soutěžit jak ti malí tak i střední a dokonce i největší. Vstupné zdarma.

Třebíčsko

Bitva Cortéz a Aztékové

KDY: sobota od 13.00

KDE: Nová Ves, ranč Vápenka

Rekonstrukce bitvy mezi Aztéky a Cortézem během dobývání Ameriky v letech 1519-1522 mohou zájemci spatřit během sobotního odpoledne na ranči Vápenka. Na programu od jedné hodiny bude k vidění dvakrát bitva, zájemci si poslechnou výklad o zbraních, dále lukostřelecký turnaj a bude možnost nahlédnout do táborů Aztéků a Španělů. Koupání a občerstvení na místě. Vstupné sto korun, děti do do výšky 120 centimetrů mají vstup zdarma.

Graffiti Rock Jam XIV.

KDY: sobota od 10.00

KDE: Třebíč, skatepark pod PSJ

V sobotu se uskuteční další sraz vyznavačů graffiti. Letos to bude čtrnáctý ročník Graffiti Rock Jam v Třebíči. Místem konání je dlouhá betonová zeď lemující První brněnskou strojírnu a železniční trať směr Brno. Dvanáct legálních ploch k malování čeká na zájemce v sobotu od deseti hodin ráno. Prodej barev bude možný na místě. Je připravené občerstvení a muzika. Zeď je vedená jako oficiální legální plocha.

Slavnost v Jak Jinak Pub

KDY: sobota od 20.00

KDE: Třebíč, letní zahrádka restaurace Jak Jinak Pub

Na sobotní večer připravili na letní zahrádce restaurace Jak Jinak Pub koncert kapel ZaHRaDa a KISS Czech Company Unplugged. Vstupné je 150 korun. Letní zahrádka se nachází na Karlově náměstí, kterou většina zná jako na hradbách.

Open air Retro party

KDY: pátek od 18.00 do 23.00

KDE: Třebíč, Podzámecká niva

I toto léto připravili organizátoři tradiční open air Retro diskotéku na louce pod zámkem v Třebíči. A letos jako novinku čeká návštěvníky speciální after párty – Silent disco. Zájemci si mohou půjčit bezdrátová sluchátka, na kterých si každý zvolí svého DJ’s, kterého bude poslouchat. Sluchátka jsou vybavena barevnou diodou, která ukáže, jakého z DJ’s návštěvníci právě poslouchají. Vstupné je 140 korun.

Letní kostnický festival

KDY: sobota od 10.00 do 16.00

KDE: Kostníky

Sobotní jarmark v Kostníkách nabídne přes čtyřicet stánků domácí a řemeslné produkty a bohaté občerstvení. Celý jarmark bude doprovázet živá hudba v podání mladých hudebníků.

Žďársko

Festival KoresponDance

KDY: do neděle 17. července

KDE: Žďár nad Sázavou

Desátý ročník festivalu současného tance, pohybového divadla a nového cirkusu KoresponDance míří do Žďáru nad Sázavou. Ve vnitřních i venkovních prostorách tamějšího zámku, na Zelené hoře, v Jabloňovém sadu, továrně Tokoz, Konventu i v amfiteátru na Piláku je možné zhlédnout až do neděle sedmnáctého července řadu vystoupení umělců z České republiky i ze zahraničí. Festival pořádá Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA. Slavnostní zahájení festivalu je připraveno na pátek ve tři čtvrtě na šest večer v Zámeckém jabloňovém sadu.

Spanilá jízda Balinským údolím

KDY: sobota od 10.00

KDE: Baliny u Velkého Meziříčí, Dolní mlýn

Letos popáté se sejdou milovníci historických bicyklů v Balinách u Velkého Meziříčí. Spanilá jízda Balinským údolím se koná tuto sobotu. Prezence začíná v deset hodin dopoledne v Balinách v Dolním Mlýně. O hodinu později cyklisté vyrazí směr Balinské údolí. V poledne se spanilá jízda objeví na Náměstí ve Velkém Meziříčí. Mezi půl jednou a druhou hodinou je v plánu návštěva galerie pana Kristiána Kodeta a po druhé hodině cesta zpátky. Startovné je dobrovolné, podmínkou je pojízdné kolo, velmi vítané jsou legrační historické úbory. Účastníci se mohou těšit na vyhlášení nejlepšího bicyklu a historického oděvu.

Velkomeziříčské kulturní léto

KDY: pátek a neděle

KDE: Velké Meziříčí, Náměstí

Dvojicí koncertů tento týden potěší pokračování Velkomeziříčského kulturního léta. V pátek od osmi hodin večer bude znít irská hudba v podání skupiny Amarylis. A kdo má raději rychlejší, taneční tóny, ten přijde v neděli na koncert Tata bandu, který začíná v sedm hodin večer. Obě vystoupení se konají na Náměstí.

Bachtale Apsa a Bára Hrzánová

KDY: sobota od 20.00

KDE: Nové Město na Moravě, Horácká galerie

Na dvorku Horácké galerie v Novém Městě na Moravě bude v sobotu možné vyslechnout koncert, při kterém bude účinkovat kapela Bachtale Apsa a herečka a zpěvačka Bára Hrzánová. Kapela je významnou součástí současné romské hudební scény a její společný projekt s Bárou Hrzánovou vznikl v době koronavirové krize, kdy se muzikanti spolu s herečkou vydali na benefiční turné po domovech pro seniory. V repertoáru kapely naleznete nejen tradiční romskou hudbu, ale i autorskou tvorbu členů kapely. Vstupné na koncert je 250 korun.

Za strašidelnými bytostmi do lesa Ochoza

KDY: pátek od 17.00

KDE: Nové Město na Moravě, les Ochoza

Výstava Hluboká voda, nejhlubší les, která v Novém Městě na Moravě zabydlela nejrůznější česká strašidla nabízí kromě expozic i doprovodný program. Tentokrát bude možné vyrazit v pátek od pěti hodin odpoledne na vycházku do lesa Ochoza. Ten je již od nepaměti s nadpřirozenými bytostmi spjatý a procházka pod vedením Alice Hradilové z Horáckého muzea tak bude spíše pro nebojácné výletníky. Sraz je na parkovišti u koupaliště. Vycházka se koná jen za příznivého počasí, tříkilometrovou trasu je v plánu urazit za dvě hodiny.

Den koní na Edenu

KDY: neděle od 9.30

KDE: Bystřice nad Pernštejnem, centrum Eden

Milovníci koní zamíří v neděli na celý den do Edenu v Bystřici nad Pernštejnem. Od půl desáté ráno tam začíná Den koní a trvat bude až do šesté hodiny večer. Na programu je rytířský turnaj v podání Štvanců, ukázka jezdeckých disciplín, drezury, westernové jízdy, parkuru či vozatajství. Bude možné se svézt na koni či na bryčce a k dispozici bude občerstvení a chlazené nápoje. Vstupné je sto sedmdesát korun pro dospělé, sedmdesát korun pro děti, děti do tří let zdarma.

Rokytenská harmonika

KDY: neděle od 14.00

KDE: Rokytno, výletiště Obůrka

Harmonikáři se i letos setkají na rokytenské Obůrce. Pravidelně se jich schází kolem dvou desítek a nejinak tomu snad bude i letos. O své zdraví ani nástroje se účastníci bát nemusí, pro případ nepříznivého počasí jsou lavičky chráněné velkým party stanem. Z návštěvy setkání bude možné zamířit také do rokytenské hasičárny, kde se bude konat prodejní výstava obrazů malířky Heleny Puchýřové.

135. výročí SDH Věžná

KDY: sobota od 14.00

KDE: Věžná, náves

Členové Sboru dobrovolných hasičů v obci Věžná oslaví 135. výročí založení sboru. Začátek oslav vypukne ve dvě hodiny odpoledne. O půl třetí bude následovat slavnostní nástup, projev a kladení věnců. K vidění bude ukázka staré i současné hasičské techniky. Od pěti hodin začne taneční zábava se skupinou 50%. Občerstvení je zajištěno.