Masopustní veselí se zabijačkou

Kdy: sobota 11. února od 11.00

Kde: zámek, Třešť

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Areál třešťského zámku ožije masopustním veselím se zabijačkou. Návštěvníci se mohou těšit od jedenácti hodin dopoledne na pravou veselici s Monikou Trávníčkovou a Davidem Novotným. Děti si zase užijí dovádění s Milanem Řezníčkem, k tanci a poslechu bude hrát kapela Umí hovno. Nejlepší maska dostane odměnu. Občerstvení bude bohaté, nebude chybět zabijačková výroba. Zájemci si pochutnají na jitrnicích, jelítkách a dalších vepřových specialitách. Kdo má rád sladké, dočká se i koblížků. Výtěžek poputuje na Nadační fond Šťastná hvězda.

Maškarní průvod s pohádkami

Kdy: sobota 11. února od 13.00

Kde: Horní Kosov, Jihlava

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Sousedský masopust aneb maškarní průvod od pohádky k pohádce. Tak se jmenuje akce, která začíná v jednu hodinu odpoledne pohádkou nejen pro děti v Horním Kosově na Formanské poště. Součástí bude kočovné divadlo Viktora Piroškuka se čtyřmi loutkovými pohádkami, nebude chybět ani alegorický vůz s harmonikářem a saxofonistou. Během akce se budou podávat zabijačkové speciality na Formance. Kdo přijde v masce, bude sladce nebo slaně odměněn.

Bohatý masopust v Rantířově

Kdy: sobota 11. února od 10.00

Kde: Hospoda u Tomáše, Rantířov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Masopustní veselice čeká Rantířov u Jihlavy. V deset hodin se masky sejdou v Hospodě u Tomáše odkud v jedenáct hodin vyjdou průvodem. Ve čtyři hodiny se bude křísit kobyla na Šaškově statku a od půl páté je na programu zabijačkové opojení v kulturním domě. Zábava začíná v sedm večer, v osm pokračuje zábava kabaretem, v jedenáct večer dojde na vyhlášení nejkrásnějších masek a v půl dvanácté se bude slavnostně pohřbívat basa. Zahraje Shobull band, Orchestr Gerstnerova Chaosu a Moby Dick.

TŘEBÍČSKO

Masopustní veselí v Třebíči

Kdy: sobota 11. února od 13.00 do 17.00

Kde: Centrum tradiční lidové kultury, Třebíč

Za kolik: 30 korun, masky zdarma

Proč přijít: Masopustní veselí zažijí návštěvníci v Centru tradiční lidové kultury na Cyrilometodějské ulici v Třebíči. Zájemci se mohou 11. února těšit na vystoupení dechové kapely Horanka, divadelního spolku Ampulka, žáků z třebíčské umělecké školy a souboru Bajdyš. K vidění budou tradiční i soudobé masky, dále Komárovická kobyla a pochovávání basy. Ti nejmenší si užijí tvůrčí dílničky, čeká je také soutěž masek. Zájemci si vyzkouší smažení koblih s degustací, ochutnají zabijačkové dobroty.

Karnevalový ples Harryho Pottera

Kdy: sobota 11. února od 15.00

Kde: Hotel Opera, Jaroměřice nad Rokytnou

Za kolik: 120/70 korun

Proč přijít: Děti i dospělí se mohou v sobotu 11. února těšit na dětský karnevalový ples ve stylu čarodějnického učně Harryho Pottera. Hostit ho bude Hotel Opera v Jaroměřicích nad Rokytnou od tří hodin odpoledne. Návštěvníci zažijí show Harryho Pottera a od třičtvrtě na čtyři bude pokračovat zábava s balonky. Poté následuje volná zábava s dětskou diskotékou. Součástí akce bude také bohatá tombola. Oblek inspirovaný oblíbeným čarodějem je vítaný.

PELHŘIMOVSKO

Humpolecké zabijačkové hody

Kdy: sobota 11. února od 10.00 do 18.00

Kde: Horní náměstí, Humpolec

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Na labužníky čekají v Humpolci pravé zabijačkové hody. Na Horním náměstí se od deseti hodin odpoledne budou podávat dobroty jako klobásy, špeky nebo uzené šunky. Na rožni se budou točit selátka, ochutnávat se bude chleba se sádlem a škvarky a břicho zahřeje klasická prdelačka nebo vepřový guláš. Gurmáni si pochutnají na pečeném koleni, bůčku, žebírkách nebo street foodových specialitách. Sladkou tečkou budou kynuté buchty, koláče či trdelník.

Princezna ze mlejna v divadle

Kdy: sobota 11. února od 15.00

Kde: Divadlo Lubomíra Lipského, Pelhřimov

Za kolik: 150/120 korun

Proč přijít: Divadelní zpracování známé filmové pohádky režiséra Zdeňka Trošky Princezna ze mlejna čeká na malé návštěvníky v sobotu 11. února v Divadle Lubomíra Lipského v Pelhřimově. Začátek je ve tři hodiny odpoledne. S představením přijede Divadlo Agáta a příběh vypráví o pohledném mládenci Jindřichovi, který se vydá hledat zakletou princeznu. Ale na své cestě se dostane do mlejna, kde žije Eliška se svým otcem. A dál už to zřejmě všichni znají.

HAVLÍČKOBRODSKO

Pozorování oblohy v Brodě

Kdy: pátek 10. února a sobota 11. února od 19.00 do 20.30

Kde: Přírodovědné centrum Nuselská, Havlíčkův Brod

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Přírodovědné centrum v Havlíčkově Brodě zve k pozorování večerní oblohy malým hvězdářským dalekohledem. V pátek 10. a v sobotu 11. února večer budou zájemci pozorovat hvězdy, Měsíce nebo planety podle roční nabídky. Návštěvníci se dozví něco málo o dalekohledech, rozhlédnou se po obloze a dozví se zajímavé informace k tomu, co zrovna budou pozorovat. Při špatném počasí je připravený náhradní program v planetáriu. Tam se lidé dozví, co všechno planetárium nabízí.

Pivovarský ples v Chotěboři

Kdy: sobota 11. února od 20.00

Kde: Sokolovna, Chotěboř

Za kolik: 280/200 korun

Proč přijít: V Chotěboři vypukne v sobotu už třináctý ročník tradičního Pivovarského plesu, který se uskuteční v chotěbořské sokolovně. Začátek je v osm hodin večer a nebude chybět ani bohatá tombola. K tanci a poslechu zahraje kapela Foxy Hunters a celý večer bude moderovat Jan Antonín Duchoslav, známý především svou rolí ve filmu Sněženky a machři jako Viki Cabadaj. Vstupenky na ples je možné zakoupit v předprodeji v Informačním centru Chotěboř.

ŽĎÁRSKO

Masopustní průvod městem

Kdy: sobota 11. února od 14.00

Kde: Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí, kulturní dům

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Centrem Nového Města na Moravě projdou v sobotu 11. února maškary. Uskuteční se tu masopustní průvod, který ve dvě hodiny odpoledne vyjde z Vratislavova náměstí za kostelem. Průvod se vydá okolo náměstí, do pochodu mu bude hrát dechový orchestr Z-Ušáci. O půl čtvrté program pokračuje masopustním karnevalem pro děti v kulturním domě. Připravený bude fotokoutek pro všechny krásné masky, o hudbu se postará DJ Marty. Nebudou chybět ani karnevalové speciality v K clubu.

Koncert Jakuba Smolíka

Kdy: pátek 10. února od 19.00 do 21.00

Kde: Kulturní dům, Nové Město na Moravě

Za kolik: 450/390 korun

Proč přijít: Na koncert věčného romantika s doprovodnou skupinou zvou pořadatelé v Novém Městě na Moravě. Přijede zpěvák Jakub Smolík, který nedávno oslavil šedesáté narozeniny. Na koncertě zazní jeho velké hity Jen blázen žárlí, Prý chlapi nebrečí či Ave Marie a také nové písničky z posledního alba Právě proto vám teď zpívám, které vydal na podzim 2020. Smolík těží ze skladatelských kousků Bartáka, Kasla nebo Zmožka a zároveň dělá coververze starších českých šlágrů.

