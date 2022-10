„Lidé se mohou seznámit s rybářskými tradicemi při komentovaném výlovu. Součástí bude i prodej živých ryb širokého sortimentu s možností opracování,“ uvedl za pořadatele Pavel Nechvátal. Velký výběr rybích specialit nabídne smaženého kapra a marenu, dále uzeného kapra a marenu, rybí škvarky, polévku a teplé a studené nápoje. Chybět nebude ani živá hudba.

Cihelna. Další atraktivní výlov čeká na návštěvníky u rybníku Cihelna u Kartáčoven v Pelhřimově. Tu pořádá místní organizace Českého rybářského svazu. Lidé mohou přijít v pátek 28. října už brzy ráno v osm hodin. Pro větší bezpečnost návštěvníků organizátoři částečně uzavřou silnici na hrázi rybníka. Už o týden později, na první listopadový svátek, bude den otevřených dveří na rybárně. Dopoledne dorazí děti ze škol a školek. Odpoledne dorazí veřejnost.

Zborná. Rybník Stříbrný dvůr u Zborné přivítá v sobotu 29. října od deseti hodin dopoledne ty, kteří mají rádi nejen ryby, ale také zvěřinu. Koná se tu sice tradiční výlov, organizátoři však myslí na všechny. V nabídce bude rybí řízek, rybí škvarky, uzený kapr nebo smažený kapr. Kdo nemusí ryby, může si dát řizek dančí, jelení nebo kančí guláš. K poslechu a tanci zahraje retro muzika šedesátých a sedmdesátých let pod velkým vyhřívaným stanem. Parkování na místě zajištěno.

Netín. Rybářství rodiny Podstatzký-Lichtenstein zve na výlov Netínského rybníka, který se uskuteční v pátek 28. října. Začínat se bude už v sedm hodin ráno a na programu bude prodej živých ryb a z pánví se bude linout vůně čerstvých rybích specialit. V nabídce bude smažený kapr, pečený pstruh a další občerstvení. O den dříve se mohou lidé podívat na Malé Dářko ve Vojnově Městci, kde se bude rovněž lovit.

DALŠÍ TIPY NA VYSOČINĚ

Jihlavsko

Halloween na Pístově

KDY: sobota od 10.00

KDE: Jihlava, Pístovské mokřady

Setkání masek a volné ježdění v offroad areálu Pístovských mokřadů je naplánované na poslední říjnovou sobotu. Leštěnky, speciály, autovraky, motorky, čtyřkolky, zkrátka vše, co jde. Děti se mohou těšit na drobnou pozornost. V deset dopoledne bude příjezd na místo, od jedenácti do čtyř volné ježdění s polední pauzou na opékání buřtů na centrálním ohništi u klubovny. V jednu hodinu přijde na řadu vyhodnocení masek. Vjezdné pro vozidlo na místě je 500 korun. Diváci zdarma.

Mint Market Jihlava

KDY: čtvrtek a pátek od 10.00 do 18.00

KDE: Jihlava, Masarykovo náměstí

Nejznámější český trh se svěží módou, šperky, designem a delikatesami se poprvé představí i v Jihlavě. Celkem přijede na čtyřicet tvůrců z celé republiky a Slovenska. Mint se bude konat zároveň s Mezinárodním festivalem dokumentárních filmů Ji.hlava. Vstupné je zdarma a bez bariér.

Sportovní akce v City Parku

KDY: 29. října od 9.00 do 18.00

KDE: Jihlava, City Park

Dětský sportovní den se koná v sobotu 29. října v jihlavském City Parku. Děti budou soutěžit v několika kategoriích a jednotlivé disciplíny budou rozmístěné po celém areálu obchodního centra. Výzva bude zároveň s Parkour Speedrunem a je ideální se zúčastnit obou aktivit. Zájemci si projdou všechna stanoviště a pak donesou papír s výsledky na stanoviště s registrací.

Kino na kolečkách

KDY: 28. října od 18.00 a od 20.00

KDE: Telč, Panský dvůr

V pátek 28. října budou promítat dvě vnitřní kina v Panském dvoře z produkce Kina na Kolečkách. Prvním filmem bude pohádka Princ mamánek a od osmi večer Za vším hledej ženu.

Sokolský běh republiky

KDY: pátek od 12.30

KDE: Telč, fotbalový stadion

Sokolský běh republiky se uskuteční ve státní svátek 28. října na fotbalovém stadionu na Masarykově ulici 222. Dospělí startují ve dvě odpoledne a běží úsek dlouhý 3,3 kilometry a děti poběží trasy v rozpětí od 400 do 800 metrů. Ti startují v jednu odpoledne. Registrace dospělých je od půl jedné do půl druhé, děti od dvanácti do tři čtvrtě na jednu.

Podzimní stezka v Telči

KDY: až do 31. října

KDE: Telč, Lipky

Dům dětí a mládeže v Telči připravil pro děti Podzimní stezku v Lipkách. Stezka začíná u pumpy na vodu v Lipkách a po cestě děti se svými rodiči najdou úkoly. Hrací karty je možné si vyzvednout od pondělí 24. října na turistickém informačním centru na radnici a odevzdat je mohou do schránky v DDM.

Dušičková pobožnost

KDY: neděle od 15.00

KDE: Třešť, městský hřbitov

Římskokatolická farnost v Třešti zve na dušičkovou pobožnost na hřbitově. K modlitbě za zemřelé se zájemci sejdou v neděli 30. října ve tři hodiny odpoledne u kaple na městském hřbitově.

Podzimní jarmark

KDY: neděle od 10.00 do 18.00

KDE: Dobronín, kulturní dům

U kulturního domu v Dobroníně se koná druhý ročník Dobronínského podzimního jarmarku. V programu budou stánky s širokým sortimentem, dobový kolotoč, atrakce pro děti, ohňová show Novus Origo, domácí buchty od komunitní školy a další. Atrakce v provozu již od pátečního odpoledne.

Dýňování

KDY: neděle od 16.00

KDE: Polná, nádvoří Tempa

Dýňování je na programu v Polné na nádvoří volnočasového spolku Tempo. Lidé si budou moci na místě zakoupit dýni k vyřezávání, pomůcky budou k zapůjčení, ale vlastní jsou vítané. Dále bude malování na obličej, občerstvení, dýňová polévka a mnoho dalšího. Vstupné bude dobrovolné.

Třebíčsko

RC Model show

KDY: sobota a neděle, od 10.00 do 17.00

KDE: Třebíč, Fórum

Pro všechny, co mají rádi RC modely, se mohou přijít pobavit na jedinečnou zábavnou show s rádiově řízenými modely v sobotu a neděli do budovy Fóra v Třebíči. Předvedou se zde dálkově ovládané nákladní automobily a stavební stroje, modelová silnice, čerpací stanice, modely funkčních závodních kamiónů ze závodu Dakar a řada dalších zajímavostí. Součástí akce bude prezentace deskových her a turnaje, dílničky. Vstupné na jeden den 120 korun, děti budou za polovic.

Výšlap na Mařenku

KDY: pátek, čas libovolný

KDE: rozhledna Mařenka

V pátek na státní svátek se zájemci mohou sejít v pravé poledne na Mařence. Každý, kdo má rád pohledy z výšky, může vyrazit na společný výšlap na nejvyšší vrchol okresu Třebíč. Je to poslední milá a neformální akce k výročí deseti let od výstavby a otevření rozhledny na Mařence. Start je libovolný, každý si půjde po své ose. Turisty čeká v cíli překvapení, rozhlednu totiž zdobí nové krásné dílo kovářských mistrů. Jedná se o kovaného anděla symbolizujícího dívku Marianu, po které je hora pojmenovaná.

Sváteční komentované prohlídky památek UNESCO

KDY: pátek, bazilika sv. Prokopa od 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14 a 15.00; Zadní synagoga od 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00

KDE: Třebíč

Na pátek připravilo Městské kulturní středisko rozšířené komentované prohlídky památek UNESCO – baziliky svatého Prokopa a Zadní synagogy. Standardní prohlídky budou obohaceny o běžně nepřístupný prostor nebo o taneční vystoupení. Na bazilice se návštěvníci mohou vydat na trpasličí galerii, běžně nepřístupný románský ochoz kolem kněžiště. Taneční soubor Yocheved ze Základní umělecké školy v Třebíči zatančí na začátku prohlídek v Zadní synagoze. Návštěvníci se na prohlídky v bazilice mohou těšit v pátek vždy v devět, deset, jedenáct, v jednu, ve dvě a ve tři hodiny odpoledne. Prohlídky v Zadní synagoze začínají v jednu, ve dvě, ve tři a ve čtyři odpoledne. Počet osob ve skupině je omezený, nutná rezervace prohlídek v bazilice sv. Prokopa i na Zadní synagoze: Bazilika sv. Prokopa – 568 610 022, 777 746 982, infobazilika@mkstrebic.cz Zadní synagoga – 568 610 023, 775 707 506, infosynagoga@mkstrebic.cz.

Dýňobraní

KDY: sobota od 9.00 do 12.00

KDE: Třebíč, Karlovo náměstí

Během sobotního dopoledne se mohou zájemci těšit na první Dýňování na Karlově náměstí v Třebíči, a to v čase od devíti do dvanácti hodin. Vystoupí taneční skupiny Motus, děti z taneční skupiny Positive, Dům dětí a mládeže Třebíč a Vrátka připraví hravé aktivity a tvoření, Obchodní akademie a hotelová škola Třebíč představí ukázky vyřezávání dýní. Celou akci bude moderovat Drahoslav Menčík. Vstupné je zdarma. K vidění bude výstava výrobků z dýní, ochutnávka pokrmů z dýní, tvoření a soutěže pro děti, malování na obličej, občerstvení a prodejní stánky.

O Sněhurce a sedmi trpaslících

KDY: neděle od 16.00

KDE: Jemnice, kino

Pohádka o princezně Sněhurce, sedmi trpaslících, zlé královně a krásném princi čeká na malé a velké diváky v neděli od čtyř hodin odpoledne v kinosále v Jemnici. Vstupné pro děti padesát korun, dospělí osmdesát korun, předprodej vstupenek v Informačním centru Jemnice nebo na www.vstupenky.jemnice.cz

Žďársko

Tančírna - jive

KDY: čtvrtek od 19.00

KDE: Nové Město na Moravě, kulturní dům

V Novém Městě na Moravě se ve čtvrtek koná další z tanečních večerů pro veřejnost. Čtvrteční/dnešní tančírna se zaměří na jive. Tančit se bude ve velkém sále novoměstského kulturního domu od sedmi hodin večer. Vstupné za osobu činí sedmdesát korun.

Den dýní a jablek

KDY: sobota od 10.00

KDE: Žďár nad Sázavou, zámek

Podzim dorazil také na zámek ve Žďáře nad Sázavou a v sobotu se zde bude konat Den dýní a jablek. Příchozí čeká rozmanitý program věnovaný těmto dvěma plodům podzimní sklizně. V tvořivých dílnách si budou moci vyzkoušet vyřezávání dýní, dýňovo floristický workshop či vyrobit dýňové svítící brože a dřevěné dýňové puzzle, účastnit se řemeslných dílen, vydat se na naučnou stezku, opéci si jablíčka či nakoupit na jarmarku. Den vyvrcholí večerní světýlkovou dílnou. Akce se koná na zámecké terase, v případě deště v zámeckém Konventu na druhém nádvoří. Vstup je zdarma, platí se pouze za některé dílny.

Hubertova jízda na Edenu

KDY: sobota od 9.30

KDE: Bystřice nad Pernštejnem, centrum Eden

Po roce opět rozduní okolí centra Eden v Bystřici nad Pernštejnem kopyta koní při tradiční Hubertově jízdě v sobotu od půl desáté dopoledne. Jezdci na koních vyrazí na hon na lišku, tedy za jezdcem s liščím ocasem. Kromě krásné podívané akce láká na svezení na bryčce, skvělou atmosféru, koně, psy a ostatní zvířata i dobré jídlo a pití. Připravena bude také ukázka dravců. Vstupné je 179 korun, snížené 120 korun.

10. zavírání silnic

KDY: sobota od 11.00

KDE: Velké Meziříčí, Fajtův kopec

Od jedenácti hodin dopoledne se budou v sobotu sjíždět na Fajtův kopec účastníci desátého zavírání silnic. Ve dvě hodiny odpoledne pak společně vyjedou na zhruba padesátikilometrovou jízdu Vysočinou. Večer od osmi hodin se pak v klubovně koná narozeninmová párty od založení klubu Mad Jokers Moravia.

Stezka odvahy

KDY: sobota od 20.00

KDE: Žďár nad Sázavou, start u sochy Mamlase

Tým zájmového útvaru Aktivně s Activem zve na první veřejnou stezku odvahy pro všechny generace. Koná se v sobotu 29. října od osmi hodin večer až do půlnoci. Start je u sochy Mamlase, na trasu dlouhou tři a půl kilometru se mohou vydávat děti v doporovodu rodičů či jíných rodinných příslušníků od osmi hodin večer. Starší a velcí budou startovat spíše před půlnocí. Na trase čekají úkoly, ale i strašidla. Před startem bude možné opéct si špekáčky. Akce je zdarma.

Koncert skupiny Vltava

KDY: středa 2. listopadu od 19.00

KDE: Nové Město na Moravě, kulturní dům

Jedna z nejosobitějších skupin české hudební scény Vltava míří do Nového Města na Moravě. Zahraje ve středu 2. listopadu v tamějším kulturním domě. Koncert začíná v sedm hodin večer. Vstupenky lze zakoupit i na místě za tři sta korun, s Novoměstskou kartou o dvacet korun levněji.

Havlíčkobrodsko

Strašidelný hrad

KDY: sobota od 18.00

KDE: Světlá nad Sázavou, hrad

Poslední říjnovou sobotu bude na ledečském hradě extrémně strašidelno. Památka se mezi šestou až devátou hodinou večerní stane zónou strachu, kdy se každý stín může proměnit v hororovou či strašidelnou postavu. Koná se tu akce nazvaná Strašidelný hrad. Rezervace není třeba, start bude u horní brány a pravidla budou strašlivá: nesvítit, nefotit, nesahat, vejít, vyděsit se a odejít. Přitom je možné křičet, ječet a řvát. Není vhodné pro děti. Vstupné je 66,60 korun.

Mongolský čtvrtek

KDY: čtvrtek od 17.00

KDE: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod

Ve čtvrtek v pět hodin odpoledne se v Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod uskuteční večer nazvaný Mongolský čtvrtek. Akce se uskuteční v rámci výstavy Národnostní menšiny na Havlíčkobrodsku a jejich svátky, kterou mohou zájemci navštívit do 15. ledna 2023. Program ve čtvrtek začne krátkou přednáškou o mongolské kultuře, následovat bude koncert mongolského hrdelního zpěvu a představení hadí ženy. Nebude samozřejmě chybět ani ochutnávka tradičního jídla a ukázka slavnostních krojů.

Folková Lípa 2022

KDY: sobota od 16.00

KDE: Lípa u Havlíčkova Brodu

Čtvrtý ročník Folkové Lípy se uskuteční v sobotu v Lípě v místní sokolovně. Festival zahájí ve čtyři hodiny odpoledne kapela Žalman a spol. Další účinkující budou Jen tak tak z Jindřichova Hradce, Black Uganda Choir z Brna, Rejka Balcarová. Dále kapela z Jihlavska Rendez-fou, která je často přirovnávána k Zuzaně Navarové a kapele Nerez. Závěr festivalu zakončí Ivan Hlas trio a skupina Přístav z Brna. Celou akci bude moderovat Jiří Holoubek, známý ze Spirituál kvintetu a moderátor Českého rozhlasu Dvojky. Vstupné v předprodeji 400 korun, na místě 450 korun, děti do patnácti let mají vstup zdarma.

Dušičky v Zahrádce

KDY: sobota od 14.00

KDE: Zahrádka u Ledče nad Sázavou, kostel sv. Víta

Spolek Přátelé Zahrádky zve na tradiční Dušičky v Zahrádce. Na programu od dvou hodin odpoledne mše svatá, o hodinu později začne benefiční koncert kapely Listověj, zazní zhudebnělé básně Jana Zahradníčka a Bohuslava Reynka. Ve čtvrt na pět čeká zájemce komentovaná prohlídka kostela.

Dýňový svět

KDY: do konce října

KDE: Nová Ves u Leštiny, Statek u Pipků

Do konce října je možné navštívit Dýňový svět v Nové Vsi u Leštiny. Pro děti je to doslova ráj. Mohou si zde zařádit na balíkách slámy, ve slámobazénu a proběhnout několik bludišť. Uvidí tu prasátko, obřího králíka, koně, sednou si do kombajnu. Také si mohou vydlabat a namalovat dýně, nechat si namalovat obličej, pohrát si na pískovišti a spoustu dalších aktivit. K občerstvení tu bude stánek s palačinkami, s pečivem, stánek s perníčky a trdelníky, stánek s produkty Ekostatku Vlkaneč a stánek Života na louce (Luční kuchyně) se specialitami z dýní, občerstvení na Statku u Pipků. Pro návštěvu v období podzimních prázdnin, ve státní svátek a o víkendu bude otevřeno od deseti do šesti hodin večer. Nutná rezervace na www.dynovysvet.cz.

Halloweenské dlabání dýní

KDY: pondělí 31. října od 16.00 do 18.00

KDE: Přibyslav, Kurfürstův dům

Pro ty, co mají rádi Halloween, připravili v Přibyslavi Halloweenské dlabání dýní. Zájemci si mohou přijít vytvořit krásnou dýni a hned si ji krásně rozsvítit před vchodem nebo kdekoliv jinde. Sraz pro všechny je přímo na tento svátek 31. října, ve čtyři hodiny odpoledne hodin v Kurfürstově domě. Dýně budou zajištěny. Poplatek činí sto korun.

Pelhřimovsko

7. ročník Nočního pochodu

KDY: čtvrtek od 18.00 do 23.00

KDE: Počátky

Tělovýchovná jednota Spartak Počátky pořádá ve čtvrtek sedmý ročník Nočního pochodu v okolí Počátek. Sraz pro všechny zájemce je v šest hodin večer na autobusovém nádraží.

Uzavření hradní brány na Orlíku

KDY: sobota a neděle, od 10.00 do 17.00

KDE: Hrad Orlík

Hrad Orlík u Humpolce si pro všechny své návštěvníky připravil závěrečnou akci sezony. Poslední říjnový víkend bude hrad patřit palným zbraním. V sobotu od deseti ráno do pěti odpoledne se mohou těšit návštěvníci na dělostřelce a lukostřelnici, kde si zájemci vyzkouší své umění. Na děti čekají hry a k tomu všemu zahraje dobová skupina Gutta z Plzně. V neděli od deseti dopoledne na hradě a v jeho okolí bude konat lukostřelecký turnaj. Po oba dny bude otevřena Medákova krčma.

Galakoncert Tři mistři pěvci

KDY: neděle od 19.00

KDE: Humpolec, Divadelní scéna kina Humpolec

V letošním roce si připomínáme 104. výročí vzniku samostatné republiky (1918). Také Humpolec se připojuje k oslavám již tradičním způsobem. Město Humpolec společně s Městským kulturním a informačním střediskem v Humpolci zvou na slavnostní galakoncert, kde zazní slavné mužské árie a dueta z oper Prodaná nevěsta, Rusalka, La traviata, Carmen, La Bohéma, Don Giovanni a dalších. Galakoncert se uskuteční v neděli od sedmi večer v divadelním sále kina v Humpolci a nese podtitul Tři mistři pěvci. Jako sólisté vystoupí Dušan Růžička, Bohdan Petrovič, Zdeněk Plech, zahraje Filharmonie Gustava Mahlera Jihlava pod vedením dirigenta Jiřího Jakeše a celým večerem provede moderátor Vladimír Holeš. Vstupné na koncert činí 400, 300 a 200 korun.

Loutkové divadlo

KDY: sobota od 14.00

KDE: Humpolec, sokolovna, malý sál

Loutkové divadlo Městského kulturního a informačního střediska Humpolec se těší na malé i velké diváky v podzimní sezoně. Jako další loutkové divadlo s názvem Mlýn na čerty a kašpárek straší pro děti od tří let je připravené na sobotní odpoledne od dvou hodin. Vstupné dospělí třicet korun, děti dvacet korun.

Halloweenský víkend v Muzeu rekordů

KDY: sobota a neděle, od 9.00 do 17.00

KDE: Pelhřimov, Muzeum rekordů a kuriozit

Pelhřimovské Muzeum rekordů zve na Halloweenský víkend. Pro malé návštěvníky bude v historické věži připravena (ne)strašidelná soutěžní stezka o ceny a během soboty a neděle se mohou těšit i na paní čarodějnici. Expozici zpestří ručně zdobené kameny paní Miroslavy Suchardové, která dokázala vytvořit jejich největší českou sbírku.

Povídá se, že…

KDY: pondělí 31. října od 17.00

KDE: Pelhřimov, knihovna

V pondělí 31. října pěti hodin odpoledne zve všechny zájemce do hudebního oddělení pelhřimovské knihovny na pokračování besedy Povídá se, že … Za poznáním míst opředených pověstmi se vydá se svým hostem Mgr. Jaromíra Jirků.