Biotop Jemnice a Panenská

Biotop v Jemnici se nachází na místě původní vodní nádrže v údolí řeky Želetavky. Je zde čistá voda, vodní atrakce, sprcha, zamykací skříňky a možnost relaxovat ve stínu. Kapacitu má až 400 návštěvníků. Biotop zachovává biologickou rovnováhu ve vodě. Jeho základ tvoří přírodní systém, který využívá k čištění vody rostliny. Voda je vhodná i pro alergiky.

Kdo chce výlet za koupáním spojit s procházkou, může zavítat do obce Panenská. Jde o jedinečný zážitek v krásné přírodě asi sedm kilometrů od Jemnice. V pohádkovém lese děti s rodiči najdou nejrůznější oblíbené dětské postavičky a v létě tu navíc bude speciální cesta nazvaná Z pohádky do pohádky. Na vrcholku lesa je vyhlídka do okolí.

Zdroj: Milan Krčmář

