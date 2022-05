Největší země světa už na oplátku za zavedení sankcí odpojila od dodávek plynu Polsko a Bulharsko. Dalším státům včetně Česka zatím odstřižení nehrozí, přesto za něj chtějí co nejrychleji najít náhradu.

Cestou může být masivní využití zkapalněného zemního plynu LNG. Ten se ale dopravuje tankery a v přístavech je nutné ho přeložit ve speciálních terminálech. Těch je ovšem v Evropě absolutní nedostatek.

Jeden tanker = dva dny

„K částečné náhradě ruského zemního plynu v evropském systému nepochybně dojde už pro nadcházející topnou sezonu,“ uvedl specialista Michal Macenauer ze společnosti EGÚ Brno. Podle něj půjde o navýšení dodávek z Norska a právě dovozu zkapalněného plynu ze zámoří.„Přístavy i terminály jsou a další mohou vznikat v Polsku, Německu, Nizozemsku nebo Chorvatsku. Proto diskuse o plynovodu z Polska má smysl,“ řekl náměstek ministra průmyslu a obchodu René Neděla při diskusi o energetické bezpečnosti republiky. Daly by se tak přes léto snadněji plnit po topné sezoně prázdné zásobníky.

Do těch již nyní proudí plyn, aby byly připraveny na příští zimu. „Aktuálně jsou naplněny na 41 procent,“ potvrdila mluvčí RWE Gas Storage Simona Hladíková. „Již je připraven návrh novely energetického zákona, která by zajistila jejich naplnění k 1. listopadu na osmdesát procent,“ doplnil analytik společnosti ENA Jiří Gavor. Jen LNG ale zatím k jejich naplnění stačit nebude. Jeden plný tanker znamená zhruba dvoudenní spotřebu Česka v plné zimní spotřebě. Na jeden měsíc by tak republika potřebovala deset až patnáct tankerů.

Elektřina, vodík a syntetický metan

Existují ovšem i jiné možnosti, jak alespoň zčásti zařídit, aby se odběratelé se situací snáze vyrovnali. Stačí nastavit radiátory o pár stupňů Celsia níže. A Češi si to uvědomují již nyní. „Ze statistik je patrné, že za první kvartál letošního roku klesla spotřeba o osmnáct procent. Lidé šetří,“ potvrdil Gavor. Cena energií od podzimu výrazně vzrostla. Podle statistiků byla cena plynu v dubnu oproti stejnému měsíci loňského roku o 44,2 procenta vyšší.

Zemní plyn bude ale důležitou složkou energetického mixu ještě řadu let. „Jeho nahrazování za jiné zdroje je otázkou let 2035 až 2050,“ konstatoval Macenauer z EGÚ Brno. Jako zdroj energie jej podle něj vystřídají zejména elektřina, vodík a syntetický metan.