- Krajská hygienická stanice 567 564 551 (Po - Čt: 8.00 - 15.00, Pá: 8.00 - 14.30)

Krizová linka: telefon 566 650 866, e-mail koronavirus@khsjih.cz

- Číslo na celostátní nonstop infolinku 724 810 106 nebo 725 191 367

- Důležitá rada: určitě si do mobilu uložte číslo na svého praktického lékaře

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ

Mezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem. Inkubační doba je dva až 27 dní.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu.

CO DĚLAT V KARANTÉNĚ

Mohu jít z karantény vyvenčit psa?

Ano, ale pouze v nezbytně nutném případě, pokud mi jej nemohou vyvenčit příbuzní, sousedi či kamarádi. Mělo by to být v době, kdy je venku co nejméně lidí, a venku bych měl být pouze co nejkratší dobu. Důležité je vyhnout se kontaktu s dalšími pejskaři i kolemjdoucími.

Mohu si z karantény dojít nakoupit?

Nejlepší je objednat si nákup přes internet, zaplatit jej předem a požádat donáškovou službu, ať jej nechá přede dveřmi. Vyzvednu si jej až po jejím odchodu. "Když už opravdu není zbytí a pro něco si musí člověk dojít, tak opět ideálně s rouškou, nebo alespoň nakoupit rychle a držet si odstup od lidí, a rychle jít zpátky. Samozřejmostí je hygiena rukou," upřesnila tisková mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová.

Rozvoz jídla zajišťuje v Jihlavě portál Dáme jídlo - www.damejidlo.cz.

Kdy mi hrozí třímilionová pokuta za nedodržení karantény?

Případné pokuty se budou řešit individuálně podle konkrétního provinění. Vyšší sankce by mohla hrozit zejména v případě opakovaného porušování zákazu vycházení.

JAK TO JE S KULTURNÍMI AKCEMI NA JIHLAVSKU?

Koncert Dana Bárty

DKO Jihlava, 16. 3., koncert se v původně plánovaném termínu neuskuteční. DKO jedná o náhradním termínu. Po jeho oznámení budou lidé seznámeni i s možností vrácení vstupenek.

Koncert Ewy Farne

DKO Jihlava, 18. 3., koncert se v původně plánovaném termínu neuskuteční. Náhradní termín je 26. května.

Cello Galla

DKO Jihlava, 22. 3., koncert se v původně plánovaném termínu neuskuteční. DKO jedná o náhradním termínu. Po jeho oznámení budou lidé seznámeni i s možností vrácení vstupenek.

Bobrůvanka

DKO Jihlava, 25. 3., koncert se v původně plánovaném termínu neuskuteční. DKO jedná o náhradním termínu. Po jeho oznámení budou lidé seznámeni i s možností vrácení vstupenek.

Leburn Maddox

DKO, Jihlava, 16. 4., z důvodu zrušení evropského turné se koncert bez náhrady ruší. Vstupenky lze vrátit mezi 23. březnem – 16. dubnem 2020 v předprodeji vstupenek (netýká se eVstupenek). Prodejní doba pondělí a čtvrtek, vždy 7.30–11.00 a 12.00–17.00.

Představení a akce v Horáckém divadle Jihlava

Až do odvolání je divadlo zrušilo. Další aktuální informace na www.hdj.cz

Představení a akce v jihlavském DIODU

Akce v DIODU jsou zrušené. Koncert XIII. století se přesouvá na náhradní termín na sobotu 12. 9. od 20.00. Vstupenky zůstávají v platnosti. Docela malý festival se zatím odkládá a nový termín divadlo upřesní. Ostatní představení, trhy a akce jsou zrušeny bez náhrady. Vstupné zaplacené online lidem bude automaticky vráceno na účet (DIOD prosí o trpělivost. Systém, který využívají desítky dalších divadel a kulturních institucí je přetížen. Vstupenky zakoupené na pokladně lze vrátit v pokladních hodinách divadla ve středu a v pátek od 15.00 do 18.00 hodin.

Kino Cinestar Jihlava

Až do odvolání nepromítá.

Centrum dokumentárního filmu Jihlava

Až do odvolání zrušené všechny akce.

Městská knihovna Jihlava

Zavřená.

Vodní ráj Jihlava

Zavřený.

Muzeum Vysočiny Jihlava

Pobočky i hrad Roštejn do odvolání uzavřeny, akce zrušeny. O náhradních termínech bude muzeum informovat.

NPÚ Telč

Uzavřena knihovna a badatelna.

DOPRAVA

Vzhledem k šířícímu se koronaviru a opatření, k nimž patří i uzavření školských zařízení v celé republice na dobu neurčitou, bude prázdninový režim autobusové regionální dopravy prodloužen do 13. června. Ve chvíli, kdy bude uzavření škol odvoláno, vysočinské jízdní řády se vzápětí „překlopí“ do běžného režimu, aby se školáci dostali na vyučování. Lidé by si proto na základě doporučení Kraje Vysočina měli odjezdy a příjezdy linkových autobusů předem ověřit přes web www.idos.cz. Zachování prázdninových jízdních řádů platících do 13. června, respektive až do odvolání preventivních opatření, se netýká železniční dopravy.

Po dobu jarních prázdnin DPMJ zrušil školní spoje, které nepojedou ani v dalších týdnech. Z vyjádření úřadů ze dne 11.3.2020 vyplývá, že školy zůstanou uzavřené minimálně jeden měsíc. Pokud se situace nezmění, zavede DPMJ od 23. března letní jízdní řády, kterými prodloužíme intervaly odjezdů spojů na linkách A, B a C z dvanácti na patnáct minut. Další postupy a opatření v MHD budeme aktualizovat dle vývoje situace.

SITUACE V JIHLAVĚ

V souvislosti s výskytem koronaviru požádalo město obyvatele a návštěvníky úřadu, aby minimalizovali osobní úřední jednání

„Vše, co lze, pojďme společně řešit mailem, telefonicky nebo to odložme na později. Vyhněte se ve vlastním zájmu návštěvám úřadu, i poplatky umí vaše banka převést bezhotovostně,“ vyzval tajemník úřadu Evžen Zámek.

Na přelomu března a dubna Magistrát města Jihlavy každoročně rozesílá složenky pro placení místního poplatku za odpady. Řada lidí platí tento poplatek na pokladně v hotovosti a v období dubna se pak tvoří u pokladen zbytečně velké fronty.

„V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací doporučujeme všem poplatníkům, aby pro tento rok upřednostnili bezhotovostní platbu a rovněž odložili cesty na úřad na dobu, kdy se situace zklidní. Věříme, že s bezhotovostní platbou seniorům, kteří tvoří převážnou část osob platících poplatek v hotovosti, rádi pomohou členové rodiny,“ uvedl tajemník úřadu Evžen Zámek a doplnil, že na složenkách bude také uvedena podobná textová výzva obyvatelům.

Ústřední hřbitov v Jihlavě má otevřenou pouze bránu z ulice Žižkova, účast na pohřbech i ve hřbitovní kapli je omezena na 100 osob včetně obsluhy.

POMOC LIDEM V NOUZI V JIHLAVĚ

Statutární město Jihlava bude od pondělí ve spolupráci s Oblastní charitou Jihlava koordinovat dobrovolníky na nákupy pro starší lidi anebo například pro hlídání dětí.

„Od pondělí šestnáctého března uzavře město Jihlava Turistické a informační centrum ve Věžní ulici číslo jedna a jeho pracovníky přesune na druhé pracoviště na Masarykově náměstí číslo dva. Tady budou všichni společně pomáhat s organizací, koordinací a registrací dobrovolníků,“ uvedl radní pro sociální věci a školství Daniel Škarka. Pracovnice centra budou registrovat zájemce - dobrovolníky a uzavírat s nimi smlouvy a zároveň budou také sbírat požadavky na využití pomoci dobrovolníků.

SITUACE V TELČI

Po prázdninách budou uzavřeny základní školy, mateřské školy, základní umělecká škola a dům dětí a mládeže. Je uzavřena městská knihovna a městská galerie a jsou zrušeny všechny kulturní a společenské akce pořádané městem. Kromě kavárny je uzavřeno Univerzitní centrum, uzavřen je Státní zámek, zákaz návštěv je v SeniorCentru a i SeniorHome.

Městský úřad a státní orgány fungují bez omezení.

Zrušení akcí ve městě pořádaných jinými subjekty je na jejich zodpovědnosti a dodržování vydaných nařízení o počtu do 30 osob. Z naší strany doporučujeme, aby akce pro veřejnost byly zrušeny. Informace o zrušených akcích budou jak na webu města, tak i na plakátovacích plochách. O případných dalších opatřeních budete průběžně informováni.

JAK DODRŽOVAT HYGIENU