Tři knížata, Jihlava

Výdej jídla u okénka nebo formou rozvozu.

Jídlo je možné objednat na tel. 567 210 933 od 10.30 do 15.00

The Legends, Jihlava

Denní menu

Rozvoz jídel je možné objednat na tel. 608 100 554

Radniční restaurace a pivnice v Jihlavě

Výdej jídla formou okénka nebo rozvoz poledního menu od 10.00 do 13.00 hodin. Objednávky pište na info@radnicni-jihlava.cz

Tel. 774 570 365

Panská restaurace Telč

Objednávejte denně od 9 do 17 hodin, vyzvedávejte druhý den od 10 do 17 hodin. Rozvoz v Telči 49 korun, v okruhu patnácti kilometrů od Telče plus deset korun na kilometr. Přijďte si i pro pivo z našeho pivovaru od padesáti korun za litr.

Objednávat lze na 564 403 785.

Uvaříme a doručíme polední menu do firem. Firemní objednávky prosím volejte na 778 799 455.

Bistrot de Papa

Známé Bistrot de Papa v Horních Dubenkách vaří dál. Jídlo si můžete vyzvednout přímo tam, nebo si ho nechat dovézt. Dovoz do pětatřiceti kilometrů stojí padesátikorunu. Více informací na Facebooku Bistrot de Papa.

Detaily a objednávky na 733 349 900