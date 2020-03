Podrobný rozpis je na webu http://www.htctelc.com/rozpis-obsazenosti-ledu.html

Adresa: Tyršova 292, Podolí, 588 56 Telč

3. 2. pondělí 19.45 – 20.45 hod.

8. 2. sobota 14.30 – 15.30 hod.

9. 2. neděle 15.15 – 16.15 hod.

12.2. středa 19.00 - 20.00 hod.





Horácký zimní stadion Jihlava - Zimáček

Podrobný rozpis je na webu https://www.hcdukla.cz/rozpis_ledu.asp

Adresa: CZ LOKO ARÉNA, Tolstého 23, 58601 Jihlava

3. 2. pondělí 16 – 17 hod.

5. 2. středa 19 - 20 hod.

6. 2. čtvrtek 19 - 20 hod.

7. 2. pátek 19 - 20 hod.

9. 2. neděle 10 - 11 hod.

PLAVÁNÍ

Bazén Rošického

Kontaktní údaje

Adresa: Evžena Rošického 2684/6, 586 01 Jihlava 1

Telefon: 567 304 148

E-mail: bazen@smj.cz

Otevírací doba pro veřejnost

pondělí – pátek 06:00 – 07:30 kondiční úterý 18:00 – 21:00

kondiční středa 18:30 – 20:30 20:30 - 21:30 kondiční čtvrtek 20:00 – 21:00 kondiční pátek 16:00 – 21:30 sobota 14:00 – 19:00 neděle 14:00 – 19:00

Při kondičním plavání jsou nataženy dráhy.

Vodní ráj

Kontaktní údaje

Adresa: Aquapark Vodní ráj, Romana Havelky 5a, 586 01 Jihlava

Telefon: +420 567 230 166

E-mail: vodniraj@smj.cz

Otevírací doba krytá část

pondělí 14:00 - 20:00 úterý - čtvrtek 10:00 - 20:00 pátek a sobota 10:00 - 21:00 neděle 10:00 - 20:00

POSILOVNY

Pro Life Fitness Telč

Otevírací doba

Pondělí 08:00- 11:00 15:00 - 20:00 Úterý 08:00- 11:00 15:00 - 20:00 Středa 08:00- 11:00 15:00 - 20:00 Čtvrtek 08:00- 11:00 15:00 - 20:00 Pátek 08:00- 11:00 15:00 - 20:00 Sobota 09:00- 11:00 16:00 - 20:00 Neděle 09:00- 11:00 16:00 - 20:00

Trenéři:

JAKUB CAHA- kulturistika

• vícemistr MČR kult. juniorů

• vítěz BFC Extrifit Cup

• vícemistr ČR nad 90 kg

• 3. místo světove hry ZS

MARIE ELLINGEROVÁ - fitness

• trenérka

• konzultace

• tréninky

• jídelníčky

Co například nabízíme:

Sestavení stravovacího plánu na míru podle potřeb klienta.

Vše na základě Vašich cílů, životního stylu, priorit a volného času.

Pomůžeme vám s redukcí hmotnosti, nabráním svalové hmoty či vyrýsováním.

Všechny programy jsou sestaveny na základě zkušeností z předchozí spolupráce

s profesionálními trenéry a závodníky IFBB a dále pak osobních zkušeností a tréninkových metod získaných za 15let působení v tomto odvětví

Kontaktní údaje

Adresa: PRO LIFE FITNESS TELČ Myslibořská 309, Telč 588 56 (za OD TESCO)

E - mail: bladetnt@seznam.cz

Telefon: 725 465 559

F.AN Fitness Třešť

Co všechno najdete v naší nabídce?

- Nejlevnější fitness na Vysočině

- Spinning

- Alpinning

- Kruhové tréninky

- Vacu-step

- Solárium

- Power plate

- Sportovní doplňky

Více informací na https://www.facebook.com/pg/fanfitnesstrest

Otevírací doba

Pondělí 15:00 - 21:00 Úterý 15:00 - 21:00 Středa 15:00 - 20:00 Čtvrtek 15:00 - 21:00 Pátek 15:00 - 21:00 Sobota Zavřeno Neděle 15:00 - 21:00

Kontaktní údaje

Adresa: Revoluční, Třešť

Telefon: 722 044 877

Street Workout Jihlava

O nás:

Za Street Workout Jihlava stojí komunita, která si říká Better way, což v překladu znamená lepší cesta. Je to skupina lidí, která se snaží motivovat ke změně návyků chování tak, aby žil člověk co nejspokojenější život.

Tím hlavním, co skupinu spojuje, je sport, a to celosvětová aktivita street workout. Jak už název napovídá, jedná se o cvičení výhradně ve venkovním prostředí pomocí různých cviků s vlastní tělesnou vahou. K tomu využívá například i speciální workoutové hřiště přímo v Jihlavě.

Další informace můžete získat na facebookovém profilu https://www.facebook.com/streetworkoutjihlava

Fitness Factory Jihlava

Fitness Factory provozuje Věra Mikulcová a Jana Paulátová.

Věra Mikulcová v kulturistice dosáhla řadu úspěchů. Svým klientům může předat řadu zkušeností.

Věra Mikulcová:

– aktivní závodnice v profi divizi v kategorii ženská kulturistika se zkušenostmi ze závodů v USA

– držitelka dvou světových rekordů (nejtěžší a nejmladší profesionální kulturistka na světě)

– certifikovaný poradce výživy

– osobní trenér s 17letou praxí (lekce 650 Kč/h)

– instruktor cycling

– instruktor alpinning

– konzultant diagnostiky těla pomocí přístroje InBody

– možnost sestavení tréninkového plánu

– možnost exhibičních vystoupení

– možnost seminářů a přednášek v oblasti cvičení a správného stravování

– trenér reprezentace Fitness Factory Jihlava

– majitelka FITNESS FACTORY JIHLAVA

– majitelka doplňů výživy značky I´M VM – Vera Mikulcova – Very Muscular

objednávky na tel.: 777 206 289

Kontaktní údaje

Majitelky: Věra Mikulcová, Jana Paulátová

Telefon: +420 777 206 289, +420 724 125 632

E-mail: fitfactory@centrum.cz

Adresa: Budova JYSKu – 3.patro, Žižkova 98, Jihlava

WWW: http://fitness-factory.cz.

Otevírací doba

Pondělí 08:00 - 21:00 Úterý 08:00 - 21:00 Středa 08:00 - 21:00 Čtvrtek 08:00 - 21:00 Pátek 08:00 - 21:00 Sobota 15:00 - 20:00 Neděle 15:00 - 21:00

Zeus Power House - Crossfit Jihlava

Koho z nás někdy nenapadlo na sobě zapracovat? Většina lidí utrácí nemalé peníze za diety, suplementy, výživové poradce atd. Navštěvujeme fitness centra, kde cvičíme izolované cviky, a čekáme výsledky, které většinou nepřichází nebo dochází k tzv. jojo efektu. V ZPH lidi učíme trénovat efektivně, dodržovat správné stravovací návyky, aby dosáhli svých cílů.

Naše tělocvična je otevřená široké veřejnosti. Věnujeme se cvičení ( tréninkům), které posílí kompletně celé tělo. Jde o spojení atletiky, gymnastiky, rychlosti a silového tréninku s cílem být všestranný. Zapojíte zde hlavně sebe - svou sílu, své odhodlání, svou hlavu, svou vytrvalost. Nepotřebujete tak žádné složité stroje jako ve fitness centrech. U nás si totiž zakládáme na jednoduchosti a efektivitě. Poznáte své limity, hranice a zjistíte, že i ty se dají překonat. A čeho zde můžete dosáhnout? Jde především o zlepšení mobility, flexibility, vytrvalosti, síly, celkové kondice a jako bonus zformování postavy. Snažíme se vytvářet místo, kam se budete rádi vracet, kde budete poznávat nové lidi a stanete se součástí naší komunity. Začít může opravdu každý, proto neváhejte a přijďte to zkusit.

CROSS-trénink je efektivní cvičení, které rozvíjí celé tělo. Nejedná se o klasické posilování, takže na trénink může přijít i úplný začátečník. Nebojte se nás tedy navštívit a stát se součástí něčeho většího, než je jenom cvičení.

Většina z nás si dnes nedokáže představit udělat například stojku, chodit po rukách, zvednout nad hlavu váhu svého těla, udělat striktní shyb, nebo třeba jenom udýchat 5ti minutový trénink v rychlém tempu. V ZPH se tohle všechno může změnit ve skutečnost.

Zatímco tréninky ve fitku často probíhají individuálně, u nás se snažíme, aby lidé byli ve spojení, vzájemně se podporovali, motivovali a pomáhali si s překonáváním určité rutiny a nudy. Ať už Vás k nám přivede jakýkoliv důvod, rychle zjistíte, že kolem sebe máte širokou skupinu lidí, kteří kráčí ke stejnému cíli.

Kontaktní údaje

Provozovatel: Miroslav Skála

Adresa: Březinova 4690/144, 586 01 Jihlava

Telefon: +420 776 692 749

E-mail: herismirek@seznam.cz

WWW: https://www.zeuspowerhouse.cz/

Otevírací doba

Pondělí 08:00 - 11:30 14:00 - 17:00 Úterý 08:00 - 11:30 14:00 - 17:30 Středa 08:00 - 11:30 14:00 - 17:00 Čtvrtek 08:00 - 11:30 14:00 - 17:30 Pátek 08:00 - 11:30 14:00 - 19:00 Sobota 09:00 - 11:30 zavřeno Neděle zavřeno zavřeno

TENIS A SQUASH

Teniscentrum Jihlava

Nabízíme:

8 venkovních antukových tenisových kurtů

5 tenisových kurtů s umělým povrchem v halách

2 squashové kurty

4 badmintonové kurty

pořádání turnajů, sportovních dnů, reklamních akcí

výuku tenisu pro mládež i dospělé

využití kurtů v halách pro malou kopanou, nohejbal,

volejbal

občerstvení a klidné prostředí areálu

Kontaktní údaje



Adresa: Mostecká 24, 586 01 Jihlava

Telefon: +420 607 183 578, +420 567 322 789

WWW: https://www.teniscentrum-ji.cz/

Otevírací doba

Pondělí 06:00 - 22:00 Úterý 06:00 - 22:00 Středa 06:00 - 22:00 Čtvrtek 06:00 - 22:00 Pátek 06:00 - 22:00 Sobota 06:00 - 22:00 Neděle 06:00 - 22:00

Tenisová škola Jihlava

Naše tenisová školička působí v Jihlavě a nabízí kurzy tenisu pro předškoláky, holky a kluky ze základních škol, mládež i dospělé. Trénujeme celoročně. Cílem je péče o sportovní aktivity dětí a mládeže na Vysočině. Pečujeme o děti ve věku od 4 do 16 let. Vychováváme hráče pro závodní hraní. Děti mohou hrát zápasy už od 6 let od kategorie minitenis, přes kategorii babytenis (8-9 let) a navázat na další kategorie mladší žáci, starší žáci a dorost. Děti reprezentují tenisový oddíl Sokol Bedřichov Jihlava. Trenéři doprovází své svěřence na mistrovská utkání družstev.

Kontaktní údaje

Adresa: TJ Sokol Bedřichov, Sokolovská 122c, 586 01 Jihlava

Telefon: Sylva Dubcová - 605 13 29 60, Hana Turková 725 15 49 44

WWW: https://www.tenis-jihlava.cz/

Tenisový areál ve Vílanci

Tenis je možné hrát v hale i venku.

Kontaktní údaje

Adresa: Mlýnhotel, Vílanec 37, 588 33 Vílanec u Jihlavy

Telefon: 606 085 744, 724 222 717 (rezervace kurtů)

WWW: http://www.blazkaholiday.cz

Tenisová hala:

pondělí – pátek do 12 hodi 360 Kč/hodina pondělí – pátek od 12 hodin 420 Kč/hodina sobota, neděle 360 Kč/hodina

Čtyři antukové tenisové kurty ( letní provoz )

pondělí – pátek do 13 hodin 110 Kč/hodina pondělí – pátek od 13 do 17 hod. 130 Kč/hodina pondělí – pátek od 17 hodin 150 Kč/hodina sobota, neděle 130 Kč/hodina

Spotovní hala ZŠ Hradecká Telč

Sportovní hala Základní školy Telč, Hradecká 234 má vnitřní rozměry 35,6 x 20 m, výška stropu 7,2 m. Tyto parametry umožňují provozovat sporty jako jsou košíková, házená, futsall, florball, badminton, volejbal, tenis, většinu na ligové úrovni. Hala je vybavena elektronickou časomírou, ozvučením a potřebným nářadím a náčiním. Sportovní povrch je universální, je položen na pružném roštu a splňuje ty nejnáročnější požadavky na absorpci nárazu a namáhání dolních končetin. Hala má galerii pro diváky a moderní zázemí. To tvoří 4 šatny a 2 umývárny se sprchami, soc. zařízení pro sportovce, nářaďovna a sociální zařízení pro diváky.

Rezervace

Rezervace můžete provádět osobně na sekretariátu základní školy u Ivety Šedové

telefonicky na číslech: 567 243 339 603 286 937, správce: 602 541 258

nebo e-mailem na adrese: hospodarka@zshradeckatelc.cz, reditelka@zshradeckatelc.cz.

Ceník nájmu sportovní haly

čas od 13:00 do 17:00 od 17:00 do 22:00 90 min 380,-Kč 420,-Kč 60 min 260,-Kč 300,-Kč 45 min 190,-Kč

K dispozici je také nový multifunkční sportovní venkovní areál u této školy, kde je také možné si zahrát tenis.