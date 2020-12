Úřady v Utahu o nálezu informovaly na počátku minulého týdne poté, co 3,6 metru vysoký kovový kvádr 18. listopadu objevila posádka vrtulníku při sčítání ovcí tlustorohých. Informace o tajemném objektu okamžitě vyvolala rozruch a řadu spekulací o tom, kde se objekt vzal.

Podle některých mohli objekt umístit do pouště návštěvníci z vesmíru, podle jiné to mohl být fanoušek sci-fi filmu 2001: Vesmírná odysea Stanleyho Kubricka, ve kterém se objevují podobné černé předměty vytvořené neznámým mimozemšťanem.

Úřady sice přesné místo, kde se monolit nacházel, neprozradily, nadšencům se však podařilo místo odhalit a na sociálních sítích se objevila řada fotek lidí se záhadným kvádrem dvakrát vyšším než průměrný dospělý člověk.

Nyní však objekt zmizel a zdá se, že nikdo neví kam. Federální Úřad pro správu půdy a ministerstvo pro veřejnou bezpečnost státu Utah uvedly, že o tom nic nevědí.

"Obdrželi jsme zprávy, že nelegálně instalovaná stavba označovaná jako 'monolit' byla odstraněna z veřejných pozemků Úřadu pro správu půdy neznámou stranou," uvedl úřad na svém webu. Objekt byl údajně odstraněn v pátek večer, napsala agentura Reuters.

Na internetu se okamžitě spustila řada spekulací o tom, co se mohlo stát. Podle jedné osoby se "vesmírní mimozemšťané vrátili, aby ho odstranili".

Umělecký svět spekuloval, že objekt by dílem sochaře Johna McCrackena, který zemřel v roce 2011. Jeho syn Patrick McCracken listu The New York Times řekl, že jeho otec mu v roce 2002 řekl, že by rád zanechal své umělecké dílo na odlehlém místě, kde by bylo objeveno později.