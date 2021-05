Byla větší než Moravskoslezský kraj. Největší ledová kra na světě, nazvaná A-68, která se před čtyřmi lety oddělila od ledovce Larsen C, se rozpadla. Vědci objekt už dál proto nemohou sledovat.

Dosud největší pozorovaná ledová kra A68 se odtrhla od antarktického ledovce Larsen C. Kra, která se stala hvězdou sociálních sítí, dostala pojmenování A68. | Foto: Wikimedia Commons, Henry Páll Wulff, volné dílo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Jako kdyby se do vln Atlantického oceánu vydal na plavbu ostrov. V roce 2017 se od antarktického ledovce Larsen C oddělila ledová kra do té doby nevídaných rozměrů. Její cestu oceánem sledoval celý svět, odborníci o objektu mluvili jako o hvězdě sociálních sítí. V jistou dobu se také obávali, že útvar narazí do ostrova Jižní Georgie. Nyní je všemu konec. Po čtyřech letech se kra před několika dny rozpadla. Upozornily na to zahraniční servery.