I dnes, o více než 200 let později, se v moderním městě zrcadlí střípky této doby. Například bývalé sídlo Švédské východoindické společnosti je dnes městským muzeem.

Název plavidla, Götheborg, mu podle CNN velmi slušel. Město Götheborg se nachází na švédském pobřeží, což z něj činí skvělý vstup i výstup pro plavidla. V 18. století byl Götheborg centrem obchodu a vyrostl až do rozměrů druhého největšího města v zemi, kterým je až dodnes.

Původní plavidlo vlastnila Švédská východoindická společnost, která byla vytvořena pro budování vztahů mezi Švédskem a Asií, zejména pak Čínou. Společnost fungovala v letech 1731 až 1813, Švédi ji mohou vděčit za produkty z Číny jako například čaj a rýži, které přivezla do země jako zcela první.

Svého času bylo plavidlo Götheborg největší dřevěnou lodí, která brázdila moře. Tým, který stavěl její repliku však nechtěl, aby šlo o její moderní interpretaci. Raději strávili delší dobu hledáním správných materiálů a nástrojů, jen aby byla kopie co nejpřesnější.

Loď ukotvená ve Švédských docích má v současnosti na 80 členů posádky. Na každé zastávce pak na palubě přibude kolem 50 nových párů pomocných rukou. To znamená, že jich na konci cesty bude na 600 – ti všichni se budou snažit plavidlo bezpečně dopravit do Asie.

Pokud vše půjde podle plánu, plavidlo Götheborg II do Šanghaje dorazí v říjnu roku 2022.

Trasa vyžaduje průplav Suezským průplavem. Ten se tento rok nechvalně proslavil groteskní nehodou nákladní lodi Ever Given, která na více než týden uvízla v průplavu a omezila tak celosvětovou dodávku zásob.

V plánu jsou zastávky v Londýně, Lisabonu, Palmě na Mallorce, Athénách, Alexandrii, Džibuti, Maskatu, Čenaji, Singapuru, Ho Či Minově Městě, Hongkongu a Šanghaji. To vše však bude záležet na počasí, které na takových cestách vždy hraje zásadní roli.

Původní plavidlo Götheborg, obchodní loď patřící Švédské východoindické společnosti, se potopila již v roce 1745. I přes to, že ztroskotala v řece Göta nedaleko přístavu ve městě Götheborg, ji potapěči objevili teprve až v osmdesátých letech minulého století. Přesná replika s názvem Götheborg II v současnosti hrdě kotví ve vodách Stockholmu. V dubnu 2022 pak vyrazí ze Švédska na trasu, kterou absolvovala její stará jmenovkyně.

Téměř 200 let poté, co se poprvé loď Götheborg dotkla moře, znovu vyplouvá na cestu kolem světa. Tedy ne tak docela.

