„Podlaha křížení transeptů odhalila pozůstatky pozoruhodné vědecké kvality,“ uvedla francouzská ministryně kultury Roselyne Bachelotová a dodala, že výkopové práce byly prodlouženy do 25. března. Místo vykopávek leží pod kamennou vrstvou, která pochází z 18. století, ale některé nižší úrovně sahají až do 14. a některé dokonce do počátku 13. století, uvedlo ministerstvo kultury.

Christophe Besnier z francouzského Národního archeologického ústavu řekl: „Podařilo se nám dovnitř poslat malou kameru, která ukázala zbytky organických látek, jako jsou vlasy, a zbytky rostlin.“ Skutečnost, že tyto rostliny tam stále jsou, naznačuje, že obsah byl velmi dobře zachován, dodal.

