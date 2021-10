Restaurátoři strávili více než tisíc hodin čištěním díla, díky kterým se barvy oživily a zvýraznily. Tapisérie znovu oživila debatu o minulosti tohoto díla. To se staletí pohřešovalo a je pravděpodobně součástí velké a neobjevené série děl.

Rytíř je na tapisérii vyobrazen se zbraněmi Jeana de Daillona, francouzského pána a přítele krále Ludvíka XI. Ví se, že de Daillon pověřil výrobou tapisérie v roce 1477 tkalce Guillauma Desremaulxe z města Tournai, které se dnes nachází v Belgii. Po dokončení byla de Daillonovi tapisérie předložena jako dárek lidu z Tournai.

I přes své rozměry – 3,57 metru na 2,82 metru – byla tapisérie jen jedním dílkem série, která měla být podle serveru The Guardian dvacetkrát větší a celkově tak měřit na 300 metrů čtverečních.

De Daillon si však svou tapisérii dlouho neužil – zemřel v roce 1481 a zbytek prací vůbec nemusel spatřit. Tato tapisérie a pravděpodobně i ostatní díla byla naposledy zaznamenána o rok později. To je vdova po de Daillonovi Marie Lavalová doručila známému podnikateli, který obchodoval s vínem a tapisériemi.

After four years and 1,300 painstaking hours of cleaning and conservation, a rare 15th-century tapestry is finally going back on display at Montacute House in Somerset: https://t.co/PsMtwjBEMS pic.twitter.com/bS2PcgaeC6