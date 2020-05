Loď Crew Dragon letěla k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) poprvé loni v březnu, tehdy to ale bylo bez posádky. Na loňský první demonstrační let nyní navazuje druhý zkušební let, tentokrát s astronauty. Pokud bude vše úspěšné, získá loď Crew Dragon plné schválení NASA pro dopravu astronautů do vesmíru.

Crew Dragon, který do kosmu vynese osvědčená raketa Falcon 9 rovněž společnosti SpaceX, je schopen přepravit až sedm astronautů. Nyní ale poletí jen dva - Behnken a Hurley.

Na ISS tuto dvojici čeká vzkaz v podobně malé americké vlajky, která letěla do vesmíru při prvním letu amerického raketoplánu v roce 1981 a poté byla i na palubě raketoplánu Atlantis, který v roce 2011 tento program ukončil. Vlajku v přechodové komoře na ISS zanechala posádka Atlantisu se vzkazem, že si ji může převzít výhradně posádka, která odstartuje z amerického Kennedyho vesmírného střediska na mysu Canaveral.

SpaceX and @NASA completed a full rehearsal of launch day activities with @AstroBehnken and @Astro_Doug ahead of Crew Demo-2 pic.twitter.com/n3B2BBBmnq — SpaceX (@SpaceX) May 23, 2020

Start z tohoto kosmodromu je plánován na středu 22:33 SELČ. Jako záložní termíny pro případ nepřízně počasí jsou stanoveny sobota 21:22 SELČ a neděle 21:00 SELČ. Let bude možné živě sledovat na internetové televizi NASA či na webovém kanále společnosti SpaceX.

Návrat na konci září

K ISS loď dorazí ve čtvrtek po zhruba 19 hodinách letu, zakotvení se odehraje v automatickém režimu. Behnken s Hurleym na ISS zůstanou jeden až čtyři měsíce, vrátit na Zemi by se měli nejpozději na konci září. Jejich mise skončí v Atlantickém oceánu, na jehož hladinu Crew Dragon dosedne na padácích.

Loď byla sice původně navržena na přistání na pevnině s pomocí motorů SuperDraco, NASA si ale jako bezpečnostní požadavek vyžádal padákové přistání. Motory SuperDraco Crew Dragon využije v případě nehody při startu, kdy by bylo nutné kvůli záchraně posádky loď od rakety nouzově odpoutat.

Pět hodin před startem astronauty čeká snídaně a poté se převlečou do stylových skafandrů a elektromobilem automobilky Tesla, kterou Musk rovněž založil, se vydají ke startovací rampě. Očekáváni jsou zde tři hodiny před odletem. V čase dvě hodiny a patnáct minut před startem projdou nástupním můstkem do lodi, jejíž poklop se uzavře jednu hodinu a 50 minut před zážehem motorů.

Dvě a půl minuty po startu se od nosiče Falcon 9 odpoutá první stupeň, který poté přistane na prámu Of Course I Still Love You v Atlantickém oceánu. První stupně SpaceX využívá k opětovným startům.

Po odpojení prvního stupně převezme práci druhý raketový stupeň, od kterého se po zhruba šesti minutách loď odpoutá. Od tohoto okamžiku se o další let stará již výhradně Crew Dragon.

Crew Dragon není jediná loď, díky které se Američané v programu pilotovaných letů zbaví závislosti na Rusku. Společnost Boeing v letošním roce připravuje první testovací let své lodi CTS-100 Starliner s posádkou. Vedle toho americká společnost Lockheed Martin a evropský Airbus vyvíjejí pro NASA další kosmickou loď Orion.

Společnost SpaceX již nyní připravuje novou loď nazvanou Starship, se kterou chce kolonizovat Mars. Kosmické plavidlo by mělo být schopné přepravit až stovku cestujících.