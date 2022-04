Hybridní válka jako pojem 21. století

Přesné vymezení pojmu „hybridní válka“ je problematické, jelikož stále nemá ucelenou formu. Syrovou definicí je, že se jedná o kombinaci konvenčních, nekonvenčních a kybernetických vojenských metod s nevojenskými prostředky. Jejím účelem je pak odhalení protivníkových slabin a dosažení strategické a politické převahy nad nepřítelem. Hybridní válku jako první definoval Frank Hoffman v roce 2007 ve svém díle Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars.