Autoři nové studie, výzkumníci životních cyklů z Nového Zélandu a Spojených států, mají za to, že mnoho postojů, vlastností a chování dospělých má své kořeny v dětství. A právě tento poznatek je přiměl k tomu, aby se zajímali o odpor k očkování mezi účastníky dlouholeté Dunedinské studie, od jejíhož zahájení na Novém Zélandu tento měsíc uplyne padesát let.

We're celebrating 50 years of The Dunedin Study! ?

Congratulations to all involved in this important mahi over the last half-century. Most importantly, we are indebted to the 1037 student members who have shared so much of their lives with us. Ngā mihi nui ki a koutou. pic.twitter.com/iTSlhbV62O