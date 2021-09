Nevnímáme, že až 90 procent svého času trávíme ve vnitřních prostorech, kde je umělé osvětlení a trpíme tak nedostatkem přirozeného denního světla.

Jen pro představu - za slunečného dne získáváme 100 000 luxů, během zamračeného dne 10 000 luxů a ve vnitřních prostorech jen 500 luxů.

Neuvědomujeme si, že přirozené světlo je dynamické od východu do západu slunce, zatím co umělé světlo je fixní. Světlo – to přirozené i umělé – je nedělitelnou součástí naších životů a měli bychom mu věnovat více pozornosti.

A co děti?

Často se zamýšlíme nad důležitostí světla v kancelářích, provozovnách a pracovním prostředí. Nezapomínáme přitom na děti? Jejich zdravý vývoj závisí na mnoha vnějších faktorech. A ne všechny dokážeme ovlivnit.

Umíme dětem koupit správné boty, sportovní pomůcky, školní brašnu, psací stůl a postel. Umíme jim neustále připomínat, aby nevisely na mobilech, počítačích a tabletech. Umíme toho pro ně udělat mnoho. Myslíme taky na světlo, při kterém doma dělají úkoly nebo čtou?

Nestačí mávnout rukou s tím, že mají lampičku postavenou ze správné strany a že stejně většinou nepracují pod umělým světlem. Většinu školního roku jsou dny krátké a děti si svítit na sešity a učebnice musí. A my musíme mít na paměti, že pro ně je umělé osvětlení stejně tak důležité jako to přirozené.

Světlo LED lamp nabízí podobný účinek jako denní světlo, čemuž říkáme biologicky účinné světlo. Tuto technologii přinášejí na psací a pracovní stoly lampy Luctra německé společnosti Durable, za kterou stojí stoletá tradice a zkušenosti.

Pozor na spánkový deficit

Ve spolupráci s německým neurologem Dr. Dietrem Kunzem, který se zaměřuje na poruchy spánku, Durable provedl klinickou studii, která prokázala, že lampy Luctra mají pozitivní vliv na správnou produkci hormonu melatoninu v průběhu dne.

Melatonin je také známý pod pojmem spánkový hormon a je pro zdravý spánek nepostradatelný. Tvoří se podle přirozeného spánkového rytmu, který ovlivňuje právě střídání dne a noci, úsvitu a soumraku. A jak víme, pro zdravý vývoj dětí je kvalitní spánek jednou z priorit. V medicíně je spánkový hormon melatonin v současnosti považován za nejspolehlivější ukazatel vlivu světla na lidi.

Dospělý člověk zvládá spánkový deficit několik nocí, ale u dětí a dospívajících nedostatek spánku způsobuje velmi silné pocity fyzického diskomfortu, který může vyústit do oslabené imunity a náchylnosti k virovým a bakteriálním infekcím.

V rámci studie byli účastníci vystaveni během pěti večerů jednomu z pěti různých světelných scénářů. Biologická účinnost osvětlení byla měřena na základě obsahu melatoninu ve slinách. Kromě vzorků slin účastníci hodnotili vizuální pohodlí různých světelných scénářů. Ukázalo se, že správné umělé biologicky účinné světlo má blahodárný vliv na subjektivní dobré pocity po spánku.

Zní to až paradoxně, ale nejen z uvedené studie vyplývá, že světlo pozitivně ovlivňuje spánek, i když je v noci tma. Děti si často potrpí na malou tlumenou lampičku rozsvícenou po celou noc. Když je světlo pro ně tak důležité v noci, co teprve přes den? Platí staré dobré budiž světlo. Vlastně platí budiž dobré světlo.

Září patří dětem

Autor: Radim Černý