Lucie Zelená Zdroj: Deník/Martin Singr

administrativní pracovnice, Brtnice

Mateřská a základní škola jsou téma, na které slyší každá rodina. Již roky diskutovaným tématem je právě školka, malých dětí máme v Brtnici hodně a maminky chtějí chodit do práce. O to víc v této době, protože prodlužování mateřských dovolených na čtyři roky už je pryč. Tedy, určitě otevření další třídy pro děti od tří let, a zároveň alespoň návrh otevření třídy pro děti od dvou let. Další skloňované téma je i škola – držení se menších tříd, zkvalitnění vzdělávací úrovně, kroužky při škole, posunutí školní jídelny, kde by měla být alespoň dvě jídla na výběr. Bezpochyb je to téma, které zaujme voliče.