V současné době výraznou změnu necítím. Vím ale, že funkce primátora bude velká změna a daleko větší zodpovědnost. Navíc přichází období, které nebude jednoduché a kromě toho Jihlava stojí na předělu. Nemáme jinou šanci než řešit strategické věci a projekty. Bude otázkou, jakým způsobem se budou řešit a kterým se dá priorita.

Primátorem Jihlavy je Petr Ryška, zastupitelé zvolili také čtyři náměstky

Ve vedení města se dříve ODS a hnutí ANO střídaly, nyní jste koaliční partneři. Bylo vyjednávání o velkých kompromisech, nebo jste se skutečně v zásadních otázkách hned shodli?

Shoda byla na programových věcech, to znamená priority ve strategických investicích a také na většině bodů k fungování města. V tom problém nebyl. Příkopy, které tady ale byly v minulých letech vyhloubeny z mého pohledu především ze strany celostátního vedení ANO, nebylo tak jednoduché smazat. Koalice bez ANO by však nebyla funkční. Jediná možná koalice bez ANO by měla většinu jednoho hlasu a byla by složena ze subjektů s velikými programovými i názorovými rozdíly. Byl by to pro město velice nebezpečný experiment, jen kvůli alibi, že neskládáme koalici s ANO. Jihlavané by pak byli pokusní králíci a do toho jsme nechtěli jít.

Dohodli jste se také, že Jana Nagyová obžalovaná v kauze Čapí hnízdo nepodepíše koaliční smlouvu. Jak se na ustavujícím zastupitelstvu ukázalo, přesto hlasuje s koalicí. Je dle vás takto situace dobře vyřešená?

Ideální by asi bylo, kdyby v zastupitelstvu vůbec nebyla. Ale je to její mandát a myslíme si, že mimo koalici není zbytečně. Je to minimálně signál, že ji v koalici nechceme.

Petr Ryška



- narodil se 28. dubna 1967 v Jihlavě

- v Jihlavě nežil jen v době, kdy se věnoval na vrcholové úrovni sportu a studoval, posledních pětadvacet let žije opět v krajském městě Vysočiny

- je ženatý a má jednoho syna, který studuje práva

- je také předsedou Českého svazu plaveckých sportů, tuto funkci chce opustit

- zatím zůstane členem Českého olympijského výboru, kde ale chce odejít z ekonomické komise a členem předsednictva Evropské plavecké federace

- v komunální politice je od roku 2018

- jeho zájmy jsou vedle sportu historická literatura a geografie kterou vystudoval, rád tráví čas i s rodinou