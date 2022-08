František Prát kandidoval za Zelené také do krajského zastupitelstva. „Je to jeden ze zakládajících členů Zelených v Jihlavě. Stále je aktivní, chodí na schůze a zajímá se o politiku,“ uvedl tehdy předseda krajské organizace Patrik Priesol a s úsměvem dodal: „Není to poprvé, kdy je nejstarším kandidátem.“