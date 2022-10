Deset let byl i v radě města. „Osm let jsem působil v uvolněné funkci, nejprve jako náměstek primátora a poté primátor,“ připomněl Chloupek, který byl poslední čtyři roky opozičním zastupitelem a tuto funkci vykonával při důchodu. V letošních volbách už velké ambice neměl, na kandidátce ČSSD byl až na desátém místě, přesto ho výsledek zklamal. „Nálada voličů bohužel neoceňuje práci, ale je řízena v dnešní složité době emocemi a uvěřením neuskutečnitelných a leckdy značně neupřímných slibů,“ usoudil.

Při ohlédnutí za svým působením ve vedení města mluvil Chloupek o třech etapách. Ta první se týkala získávání zkušeností. Druhá etapa byla v uvolněné funkci. „Pro některé možná paradoxně pro mě bylo uspokojivější první období, kdy jsme po vítězných volbách přenechali místo primátora ODS v zájmu vytvoření stabilní koalice. Na pozici náměstka jsem se mohl věnovat oborům, kterým jsem rozuměl lépe,“ vysvětlil Deníku.

V křesle primátora to bylo obtížnější, Chloupek je dodnes zklamaný, že Fórum Jihlava tehdy shodilo první pokus o architektonickou soutěž na stavbu víceúčelové haly. „Nebýt tohoto postoje, hala už mohla stát a za podstatně méně peněz,“ pokrčil rameny. Po rozpadu koalice musel primátor s novými partnery pracovat nanovo, bylo těžké zachovat kontinuitu.

V posledním období už byl znát odliv voličů od ČSSD, dvě křesla znamenala po dvanácti let opoziční řady. „Snažili jsme se být konstruktivní a podpořit to, co podle našeho názoru rozvoji města prospívalo a snažili se bránit nesmyslnému utrácení veřejných peněz,“ popsal Chloupek. Je rád, že se mu podařilo prosadit sjezd z přivaděče u Vodního ráje, naopak nevyšla snaha o prosazení revitalizace sídlišť.

Kdo končí v jihlavském zastupitelstvu?

Jiří Antonů (Fórum Jihlava); Silvie Čermáková (Žijeme Jihlavou); Eva Decroix (ODS); Filip Děchtěrenko (Fórum Jihlava); Rostislav Habán (ANO); Martin Hyský (ČSSD); Rudolf Chloupek (ČSSD); Jan Jiřiště (ANO); Jaromír Kalina (KDU-ČSL); Josef Kodet (KDU-ČSL); Radek Kourek (ANO); Božena Kremláčková (Levice); Eva Nováková (Žijeme Jihlavou); Daniel Mayer (ANO); Lenka Mikletičová (Fórum Jihlava); Eva Nováková (Žijeme Jihlavou); Pavel Šlechtický (KSČM); Ladislav Vejmělek (KSČM); Vít Zeman (Žijeme Jihlavou)

Končí i Jaromír Kalina, který byl zastupitelem a zároveň náměstkem primátora a později primátorky od roku 2014. Do minulého volebního období vstupoval jako náměstek, dokončil ho ale jako opoziční zastupitel. „Do komunální politiky jsem vstoupil v lidoveckém dresu a svůj mandát v něm dokončil,“ konstatoval. Jeho strana ho podruhé v jeho nedlouhé politické kariéře zkrátka nenominovala.

Politickou funkci vnímal jako službu, která vyžaduje maximum úsilí a času. „Normální člověk, pokud ji dělá plnohodnotně a chce fungovat jako manžel, rodič, věnovat se i svým zálibám a koníčkům, přátelům se musí dříve, či později rozhodnout. Jednomu dá přednost a druhé opustí,“ prohlásil Kalina.

Kalina se často zapojoval do diskuzí na zasedání zastupitelstev. Trnem v oku mu bylo zejména ukončení sporů o vodohospodářskou infrastrukturu. Na tom podle něj město prodělalo velké peníze. „Jisté a dnes už všem zřejmé je, že to byl od doby pustošení Jihlavy vojsky plukovníka Samuela Österlinga největší zločin spáchaný na obyvatelích Jihlavy,“ nebral si Kalina servítky.

Podle svých slov však opouští zastupitelstvo v dobrém a děkuje voličům za důvěru a podporu. „I těm, kteří mi kultivovaně řekli, co se jim nelíbí i na mém jednání a názorech. Jedině tak je možný konstruktivní dialog a takových lidí si vážím,“ sdělil.

Nyní bude pokračovat ve své práci v sociální oblasti v azylovém domě. „Je to činnost, která mi dává velký smysl. Navíc má mnoho společného s dnešní politikou,“ uvedl s tím, že mu většina klientů nepokrytě lže a přesvědčuje ho o tom, že mají ty správné úmysly, ale pouze shoda okolností a nepřátelé mohou za jejich neutěšenou situaci. „Mám víc času na manželku, rodinu, přátele, četbu, hudbu, koníčky, pivo, celkem idyla,“ uzavřel Kalina.

Silvie Čermáková byla naopak v koalici, dokonce zasedala v radě. Letos ale nekandidovala. Před rokem se totiž stala ředitelkou Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava – Helenín. „Mám potřebu jakoukoliv svoji práci dělat maximálně dobře a brát ji opravdu vážně,“ řekla s tím, že se ale o kulturu a veřejný prostor ve městě nepřestává zajímat. Má také v úmyslu se opět do komunální politiky vrátit.

Čtyři roky v pozici radní pro kulturu vnímá jako velmi důležitou životní zkušenost, která jí formovala profesně i osobně. Ze jeden ze svých viditelný úspěchů považuje letní program na náměstí, který vznikl uprostřed covidových let. „Stejně tak jsem ráda, že se podařilo realizovat rekonstrukci vstupních prostor Domu Gustava Mahlera a také Mahlerovu zeď - mural art U dlouhé stěny,“ doplnila. Po třech letech příprav se loni poprvé také podařilo udělit Cenu za kulturní počin. Čermáková doufá, že v tom bude město pokračovat.

Další známou tváří, která opouští řady zastupitelů, je advokátka a poslankyně Eva Decroix. Ta byla původně náhradnicí, do vedení města se dostala po rezignaci prvního náměstka primátorky Petra Laštovičky. Zpětně řekla, že účast v zastupitelstvu byla ohromná zkušenost a má velký respekt ke všem komunálním politikům. „Především jsem si v průběhu své funkce uvědomila, že město velikosti Jihlavy si zaslouží zastupitele takzvaně na plný úvazek, ne přebíhající do této funkce z jiné stejně časově náročné profese,“ zhodnotila.

Letos kandidovala na nepostupové pozici, z pozice krajské předsedkyně ODS pomáhala kolegům napříč krajem nejen v komunálních, ale i senátních volbách. „Mé okolí vědělo, že se chci soustředit na jednu židli a to tu sněmovní,“ vysvětlila týden po volbách. Nyní se již opět plně věnuje práci zákonodárce. V tom vidí smysl. „Právních otázek i zahraničních témat, což jsou mé dvě domény, je s ohledem na aktuální situaci opravdu hodně,“ potvrdila s tím, že stále myslí i na svůj region.