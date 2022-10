Do letošních voleb v Lukách se zapojilo osm subjektů, to je dvakrát tolik, co minule. A dvě nové strany volby ovládly. Jednali jste spolu o možnostech spolupráce? Já jsem od voleb s nikým nehovořil, až ve čtvrtek (6. října, pozn. aut.) s panem Řehořem, který je zvoleným zastupitelem za Luka 22. Ptal se mě, jak si představujeme předání a já říkal, že úplně normálně. Mám svého zaměstnavatele a v pondělí mi začíná jiný život. Asi si nikdo nemůže představovat, že budu chodit na úřad městyse a říkat, co se jak má dělat a co není uzavřené. Máme elektronickou evidenci smluv a můj následovník bude mít podpůrný aparát v úřednících. Nebude to jednoduché, je toho tady hodně, ale já bych musel být důchodce a chtít dělat poradenství. A přiznám se, že po některých předvolebních vyjádřeních tu chuť nemám.

Sešli jsme se na radnici během vaší dovolené, je tedy situace taková, že zároveň vybíráte dovolenou a chystáte úřad na příchod nového starosty?

Já jsem spěchal, aby v co nejbližším termínu bylo vypsané ustavující zasedání, a to bude v pátek 14. října. Není dobře, abych já dělal jakákoliv rozhodnutí, když ve volbách demokraticky získali většinu jiní a dohodli se spolu. Podle mě platí nepsané pravidlo, že ten, kdo má nejvíc hlasů, drží nejvyšší karty a oslovuje ty, se kterými chce spolupracovat. Mě nikdo neoslovil, z toho jednoznačně plyne, že není žádoucí kontinuita. Ta by byla zajištěna jedině tím, že by oslovili mě nebo paní místostarostku a jeden z nás tady zůstal.

Budete tedy předávat i rozjeté projekty?

Je to tak. Je tady hodně věcí, které nesnesou odklad. Ti lidé se musí zatnout. Teď to vyšlo, že druhý den (v sobotu 15. října, pozn. aut.) budou vítat občánky a zároveň oddávat. Ti lidé neví úplně přesně, co je čeká, ale mě to osvobodilo. Člověk si myslí, že bez něj to nejde, třeba soudy o vodu jsou složité a je na nich odvedeno hodně práce, ale teď jsem si uvědomil, že to půjde, nikdo není nepostradatelný. Ze mě odpadávají starosti, já se cítím uvolněně a po dvaceti letech jsem objevil jednu zajímavou věc, na kterou jsem úplně zapomněl.

Co to je?

Jak funguje život bez zátěže. Dvacet let jsem musel myslet na to, že bude konec roku a je potřeba všechno uzavřít, dát do pořádku finance. To bude v této obtížné době náročné. Tady se hovoří o tom, že je potřeba zmodernizovat Luka, udělat Luka krásnější a je potřeba nový vítr. Já prý zamrzl ve dvacátém století. Jedna věc ale je, že chcete věci dělat jinak a druhá věc jsou okolnosti, za kterých to děláte, a ty nejsou vždy příznivé.

Působíte dojmem, že jste teď spokojený. Čekal jsem přitom, že po volebním výsledku budete naštvaný nebo zklamaný z toho, jak to dopadlo.

Zklamaný jsem. Sám jsem hlasů dostal dost, ale naše sdružení bylo možná poškozené aférami STANu, v názvu jsme to měli. Musel jsem to strávit a stejně tak to, že mě pak nikdo neoslovil. A pak přijde ta fáze, kdy zjistíte, že to přináší i něco dobrého. Špatně se to vysvětluje, ale psychicky mě to osvobodilo. Několik let odkládám řešení svých zdravotních problémů, mám problémy s uchem a teď na tu operaci konečně půjdu. A jsou přede mnou moje osobní cíle, které jsem chtěl ve svém krátícím se pracovním životě uskutečnit. Začnu se také věnovat více sám sobě, chci sportovat. Jsem ve výhodné pozici, jsem zaměstnanec státu, a to mi dává jistotu. Dva týdny po volbách začínám být s tou situací nejen vyrovnaný, ale i spokojený. A byl bych velmi nerad, kdyby mě někdo znova zatáhl zpět a bude chtít, abych sem chodil. To bych se znova dostal do situace, ze které se snažím vymanit.

Dvacet let je dlouhá doba, co si do dalšího pracovního života odnášíte?

Těch dvacet let pro mě mělo pozitivní přínos. Když jako starosta chcete něco vybudovat, nahlížíte do mnoha komnat. Starosta se musí vyznat v oblastech, jako je ekonomika, finance a končí tím, že je z něj stavař. Tady na malých městech nám nikdo nepomůže. V posledních dvou letech nás dotlačili k tomu, že se ze mě stal i odborník na energetiku. Zajímala mě ,zelená´ energie, ke které vše směřuje, chci se zabývat fotovoltaikou. Otvírá se mi cesta, abych dělal to, s čím jsem se tady setkal a co bylo potřeba nastudovat, abych dotáhl projekty, ale mě to i bavilo. Můžu dělat i jiné věci, kde své znalosti využiji.

A na to se vrhnete hned, nebo se zatím vracíte do svého předchozího zaměstnání na úřadu práce?

Zatím se vracím, ale nemyslím si, že bych svůj pracovní život zakončil jako úředník. Po dvaceti letech tam navíc skoro nikoho neznám. Já byl ve vedení úřadu práce a ti, které jsem přijímal, jsou dnes na nejvyšších postech, tehdy to byli lidé těsně po vysoké škole. Musím říct, že se ke mně chovají hezky. Je to ale o generaci jinde, lidé tam jsou vzdělanější než já a byrokracie je tam desetinásobně horší, než když jsem odcházel. Neznám dobře současný zákon o zaměstnanosti ani zákoník práce.

Je reálné, že se po čtyřech letech do křesla starosty vrátíte?

Bylo by to smutné, kdyby se takhle staří lidé chtěli vrátit do křesla starosty. Starosta má být ve funkci aspoň dvě volební období. Většinou obce, kde se starostové střídali po jednom volebním období, nemívají dobré výsledky. Já, pokud budu v pořádku zdravotně, určitě pomůžu těm, kteří se budou chtít podílet na veřejném životě a na kandidátku půjdu. Ale ne s tím, že bych zacláněl tady na radnici.

Máte nějaké vysvětlení pro volební výsledky v Lukách?

Nevím, ale pravděpodobně je doba taková, že kvůli energiím a válce na Ukrajině lidi přitahuje protest proti tomu, co je. Nemyslím si, že v Lukách radnice změní to, jakým způsobem budou lidi nakupovat energie nebo jestli skončí válka na Ukrajině. Ale společenská atmosféra nahrává tomu, že lidé mají pocit, že by měla přijít změna. A mně se otevírá zajímavá životní kapitola, v pátek definitivně.

Viktor Wölf



- je mu 60 let

- do voleb kandidoval za Sdružení nezávislých kandidátů a hnutí STAN

- získal druhý nejvyšší počet preferenčních hlasů, jeho strana byla třetí

- pozici starosty Luk nad Jihlavou opouští po dvaceti letech, končí i místostarostka Lada Salátová

- vrací se na úřad práce, nechce tam ale svůj pracovní život zakončit