O tom, že jsou požadavky PiFo neakceptovatelné přitom informoval ve čtvrtek odpoledne právě lidovec Martin Laštovička. Jen o den později se pak dostal na sociálních sítích do ostré konfrontace s Danem Škarkou, končícím radním pro sociální oblast za PiFo.

Hnutí ANO jde v Jihlavě do koalice s ODS a KDU-ČSL bez Jany Nagyové

Při čtyřech zastupitelských křeslech chtěli Piráti a Fórum Jihlava v koalici dvě uvolněné pozice. „Náš zájem o gesce plyne z naší odbornosti a znalostí. Pro Karolínu Koubovou jsme usilovali o školství, kulturu a životní prostředí. Pro Dana Škarku jsme usilovali o sociální věci a majetek. Žádná jiná ze stran nemá promyšlený program ani odborníka na sociální oblast,“ upozornila strana ve svém prohlášení.

PiFo tak míří do opozice a slibuje, že budou konstruktivní, ale přísní. To ostatně potvrzuje aktuální tvrzení o laxním postupu nejsilnějších stran. „Bohužel musíme konstatovat, že jednání byla z našeho pohledu velmi vlažná a nekonstruktivní, ukazuje se to i na faktu, že tři dny před ustanovujícím zastupitelstvem stále neznáme jméno primátora, náměstků ani radních,“ připomněla jedna ze stran, která zasedne v opozičních lavicích.