Podle mluvčí krajského soudu Kláry Belkovové je důvod podnětu k přezkumu voleb od obou stěžovatelů víceméně totožný, byť každý jej ve své žádosti odůvodnil trochu odlišně. „Nesouhlasí s výsledky voleb. Znamená to tedy, že hlasy na volebních lístcích budou muset fyzicky přepočítat zaměstnanci soudu,“ vysvětlila Belkovová.Jména obou stěžovatelů lze na webových stránkách Krajského soudu v Brně dohledat. V případě Hrotovic podal podnět 3. října Milan Sedláček. „Nezlobte se, ale pro tisk se nebudu vyjadřovat,“ odmítl stížnost komentovat Sedláček.

Ten dříve do hrotovického zastupitelstva kandidoval, v letech 2002 až 2014 za nezávislé kandidáty, v roce 2018 za komunisty. Ve všech případech se do zastupitelstva probojoval, letos se ale voleb za žádnou stranu neúčastnil.

Kompletní výsledky voleb v Hrotovicích najdete ZDE

Sedláček byl v minulém volebním období členem kontrolního výboru zastupitelstva. V dřívějších létech byla jeho kolegyní u nezávislých kandidátů současná starostka Hrotovic Hana Škodová. Ta o podnětu ví, její okolí krok jejího bývalého kolegy překvapil. „Nikdo netuší, proč ten podnět podal. V Hrotovicích se něco takového ještě nikdy nestalo,“ sdělila Škodová s tím, že případné odsunutí termínu ustavujícího zastupitelstva by ale nemělo mít na chod města vliv. „Ani co se týče rozpočtu. My jsme zvyklí do nového roku vstupovat s rozpočtovým provizoriem, věřím však, že se to vyřeší dřív. Současná rada města navíc stále funguje,“ vysvětlila starostka.

Druhý podnět podal Zdeněk Novotný ze Svojkovic. Tato obec leží nedaleko Telče, žije v ní asi padesát obyvatel a jako velmi malá víska má jen pětičlenné zastupitelstvo. Přesto zde do voleb šla dvě sdružení – Za krásnější Svojkovice a Reálné Svojkovice. Zároveň s nimi sám za sebe kandidoval právě Zdeněk Novotný. Volby zde vyhrálo uskupení Za krásnější Svojkovice, které získalo tři mandáty, Reálné Svojkovice dostaly dva. Novotný se do zastupitelstva nedostal, obdržel jen pět hlasů. Svůj podnět na průběh voleb podal 29. září.

Vyjádření Novotného se nepodařilo získat, Deníku ale situaci okomentovala svojkovická starostka Jana Minářová Vídenská. Ta nyní kandidovala za vítězné uskupení Za krásnější Svojkovice. „Nikdy předtím jsme stížnost na průběh voleb nezažili. Netuším, jak dlouho soudu bude jejich přezkoumání a rozhodování trvat,“ uvedla Minářová Vídenská, která ve volbách skončila za své sdružení na třetím místě. Do zastupitelstva se tedy dostala, nepředpokládá ale, že by obec po následující čtyři roky opět vedla. „Už to bude na někom dalším. Snad se budeme moci brzy sejít, abychom mohli začít pracovat,“ věří.

Lidé mohou výsledky voleb napadat do deseti dnů od konání voleb, tedy až do pátku 7. října. Podle ministerstva vnitra musí soud o platnosti či neplatnosti voleb v dané obci rozhodnout do dvaceti dnů poté, kdy obdržel návrh k přezkoumání výsledků.