Martin Laštovička bude mít na starosti majetkový odbor a útvar městského architekta, Richard Šedivý životní prostředí a odbor školství, Jiří Pokorný ekonomický odbor a inofmatiku, Radek Popelka technické služby a odbor sociálních věcí. „Pro Petra Ryšku to bude primárně odbor rozvoje města, doprava plus všechno ostatní, co primátorovi připadá,“ uvedl předseda místního sdružení jihlavské ODS David Beke.

Primátor a čtyři náměstci budou jediné uvolněné pozice ve vedení města, informoval Beke. V jedenáctičlenné rada bude mít hnutí ANO pět zástupců, ODS o jednoho méně a KDU-ČSL dva. Specifikem je, že pro přijetí jakékoliv ustanovení bude potřeba nejen nadpoloviční většina hlasů, ale také minimálně jeden hlas z obou spolupracujích stran. „Jedna stana tak nemůže převálcovat druhou,“ vysvětlil budoucí primátor.

Hnutí ANO jde v Jihlavě do koalice s ODS a KDU-ČSL bez Jany Nagyové

Bývalý juniorský reprezentant v plavání Ryška byl dosud prvním náměstkem primátorky. „Vím, že nás spousta lidí napadá, spoustu lidí jsme zklamali, ale koalice bez ANO není možná,“ řekl Ryška k možnosti spolupráce na půdorysu vládní koalice. „Byl by to takový experiment, Jihlavané by byli pokusní králíci a do toho nechceme jít,“ pokračoval.

Dle vlastních slov však usiloval o velkou koalici, kde byl byli také Starostové a nezávislí, stejně jako Piráti a Fórum Jihlava. „Bylo to z toho důvodu, že jsou před námi velké strategické projekty, které se desítky let odkládaly a teď už se prostě udělat musí,“ uvědomoval si Ryška. Šance, že i jiné strany přijdou s tím nejlepším, ale krachla.

Aréna, doprava a vodárenství

Důležité programové shody ODS, KDU-ČSL a hnutí ANO jsou v řešení vodohospodářské infrastruktury, dopravní sítě včetně Centrálního dopravního terminálu a v neposlední řadě i ohledně Horácké multifunkční arény. „Týká se to i dalších akcí co se týče náměstí nebo Modety, chceme postupovat podobným způsobem a i v řazení jednotlivých projektů dle priorit jsme se shodli,“ řekl Ryška.

Otázka budoucího primátora byla dosud nejistá, druhým skloňovaným jménem byl Radek Popelka. Lídr vítězného hnutí ANO, který obdržel nejvíce preferenčních hlasů ze všech kandidátů, je se situací spokojený. „Pokud se to povede a tato koalice bude funkční, v což pevně věřím, tak doufám, že z komunální úrovně se poučí celostát a ty věčné rozbroje, které mně osobně vadí, pomalu vymizí,“ prohlásila jednička strany, která má čtrnáct křesel v zastupitelstvu.

Piráti a Fórum Jihlava odchází do opozice, oznámila primátorka Koubová

Ryška do voleb vedl společnou kandidátku občanských demokratů a lidovců, ti získali jedenáct křesel. V sedmatřicetičlenném zastupitelstvu bude mít tato koalice jasnou většinu. Voliči však dávají hlasitě najevo, že se jim spolupráce hnutí ANO a ODS vůbec nelíbí.

Učitel primátorem

Nový primátor se dostal na pozici prvního náměstka primátorky poté, co jeho předchůdce Petr Laštovička na začátku roku 2020 rezignoval. Ten z politiky odešel poté, co se veřejnost dozvěděla o jeho soukromém sporu. Před pěti lety si totiž půjčil od seniorky dva miliony a poté, co peníze nevrátil, na něj věřitelka podala trestní oznámení.

Pětapadesátiletý Ryška byl do svého vstupu na pozici náměstka gymnaziálním učitelem, jednatelem a spolumajitelem Plavecké školy Jihlava, členem Výkonného výboru Českého olympijského sportu a předsedou Českého svazu plaveckých sportů. Nějakých funkcí se musel vzdát. „Musím si přeorganizovat život, většinu svých aktivit opustím a kromě města si nechám funkci předsedy Českého svazu plaveckých sportů. Mohu si to dovolit, protože mám skvěle fungující sekretariát,“ prohlásil při vstupu do nejužšího vedení města Ryška.

Nyní bude nutné ukončit také činnost předsedy Českého svazu plaveckých sportů. „Budu se snažit vše předat co nejdříve. Já osobně bych to nejradši ukončil hned, ale nechci v tom nechat kolegy, bude to na jednání,“ řekl k datu, kdy dojde ke změně.