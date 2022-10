Tato podmínka není podle jihlavského lídra Hnutí ANO Radka Popelky dořešená. „Bereme si do zítřejšího dopoledne čas na rozmyšlenou,“ řekl ve čtvrteční podvečer Deníku Popelka. „Musíme to vyhodnotit a nějak se k tomu postavíme. Na druhou stranu za náš klub platí, že paní Nagyová je řádně zvolenou zastupitelkou statutárního města a její mandát je nedotknutelný. Nikdo ji nebude nutit k odstoupení a podobným věcem, které by byly v rozporu s právem a morálkou,“ prohlásil.

Co se týká jména budoucího primátora, bude to Radek Popelka, nebo Petr Ryška. „Je to součást vyjednávání, která není v tuto chvíli zveřejnitelná,“ uvedl tajuplně Popelka.

V Jihlavě vše spěje ke koalici ANO a ODS s KDU-ČSL

Čtvrtečnímu výsledku předcházelo několik dlouhých povolebních diskusí. Na začátku byly úvahy o devatenáctičlenné koalici, kde by měli občanští demokraté jedenáct mandátů, Piráti a Fórum Jihlava (PiFo) čtyři a stejně tolik Starostové a nezávislí (STAN). „ODS a KDU-ČSL v počátcích otevřela jednání se subjekty PiFo a STAN o společné koalici, která by měla sílu devatenácti hlasů, tedy těsnou většinu v zastupitelstvu o jeden hlas,“ vrátil se ve čtvrtek k předchozím jednáním předseda občanských demokratů David Beke. Vzhledem k nesouladu v programech a názorech ale debata nevedla k cíli, navíc by těsná nadpoloviční většina nebyla v zájmu města.

Další možnosti

Občanští demokraté letos kandidující spolu s lidovci preferovali širokou koalici s ANO, PiFo a STAN, která by disponovala silou třiatřiceti hlasů. „Ve snaze o realizaci této koalice se průběžně objevovaly trhliny v programových nesouladech ve strategických projektech, jako je například Horácká aréna nebo Modeta,“ poodhalil Beke. Tuto variantu spolupráce tak další tři uskupení odmítaly.

Více času na vyjednávání, v Jihlavě odsunuli termín ustavujícího zastupitelstva

Dále bylo ve hře, že by mohla vzniknout koalice ODS a KDU-ČSL s hnutím ANO a PiFo. Tam byly ale problém personální požadavky posledně jmenovaného uskupení. „Požadavky PiFo, které má v zastupitelstvu čtyři členy, byly tak vysoké, že by svou silou převyšovaly i požadavky našeho jedenáctičlenného zastupitelského klubu, což je z našeho pohledu neakceptovatelné,“ vyjádřil se předseda městského výboru KDU-ČSL Martin Laštovička. Jednička za PiFo Karolína Koubová však v pondělí Deníku řekla, že s nimi silnější strany nekomunikují.

Společné setkání místní rady ODS a městského výboru KDU-ČSL tak ve středu 19. října už nemělo moc možností, jak koalici sestavit. „Podpořili jsme jediné možné zbývající řešení, které se dá nazvat sňatkem z rozumu. Programové priority ODS, KDU-ČSL a ANO v Jihlavě jsou až na výjimky ve vzájemné shodě a síla koalice zaručuje dostatečnou většinu,“ dodal Beke.