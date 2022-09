Jak Brtník připomněl, jeho kandidatura na starostu byla před volbami známá. „Potkávám se se zástupci ostatních stran a hnutí a řešíme, jak by to mohlo v příštím zastupitelstvu a radě vypadat,“ sdělil v pondělí před polednem Deníku.

Chtěl by, aby se zastupitelstvo nedělilo na koalici a opozici, aby všichni spolupracovali. „Jsem srdcem a duší demokrat, mým cílem je, abychom v Telči vytvořili co nejširší koalici na radnici. To poslední, co v této bláznivé době město potřebuje, je rozhádané zastupitelstvo,“ vysvětlil.

Konkrétní výsledek povolebních vyjednávání chtějí v Telči oznámit příští pondělí.

