Týden před ustavujícím zastupitelstvem stále neví, jestli zůstane v koalici, nebo zamíří do opozice. „S námi nikdo nejednal. Nevíme, jestli náš požadavek dvou radních je minimum, nebo maximum. Jde nám ale především o program a tam mi chybí diskuze,“ řekla Koubová Deníku v pondělí v poledne. Do voleb letos šla jako jednička spojené kandidátky Fóra Jihlava a Pirátů, tedy PiFo.

Chybí jí programová shoda. „PiFo má ten program postavený jinak než ty dvě největší strany. Takže to, co říkáme celou dobu, je, že pokud bychom měli být v koalici, chtěli bychom si ochránit programové body. To je to, proč nás voliči volili,“ vysvětlila Koubová a pokračovala: „Pokud bychom měli být v koalici, kde nepanuje programová shoda a my jsme tam ti nejmenší, kteří budou vždycky přehlasováni, není to úplně výhodná pozice.“

S odchodem do opozice ona sama nemá problém. „Do politiky se vstupuje s tím, že člověk putuje nahoru, dolů. A jak říkal jeden kolega, my jsme tady půjčený,“ usmála se Karolína Koubová. Jen ji mrzí, že nebude mít možnost sklidit plody své práce u několika rozjetých projektů. „Ty čtyři roky byla krátká doba na to, aby byly vidět. Výsledky budou vidět třeba za rok, za dva, pokud tyto projekty dostanou následnou péči,“ podotkla.

Do opozice zřejmě zamíří Starostové a nezávislí. Jihlavský podnikatel Radek Hošek, coby lídr, Deníku hned po volbách řekl, že s tím nemá žádný problém. Má jiný názor než dvě dominantní strany na Horáckou multifunkční arénu a třeba i na počet radních. Kamenem úrazu se ale stalo jméno Jany Nagyové, která je obžalovaná v kauze dotací pro Čapí hnízdo a po volbách se dostala do zastupitelstva za hnutí ANO. Hošek s ní odmítl spolupracovat.

Otázka, zda by Jana Nagyová byla ochotná rezignovat, aby nestála v cestě možné koalici, je podle lídra hnutí ANO Radka Popelky bezpředmětná. „Takto tvrdě položený požadavek nikdy od nikoho nebyl na stole,“ prohlásil. Pro hnutí ANO je podle Popelky STAN zatím jedinou stranou, se kterou nebude koalice možná.

K podobnému závěru už se dostala SPD a společná kandidátka ODS a KDU-ČSL. „S hnutím ANO se programově shodneme, s ODS jsem se slušně rozešli. S ostatními dvěma nemá cenu jednat, protože oni trpí záští a prohlašují, že s námi ne,“ okomentoval v pondělí nejnovější vývoj lídr SPD Petr Paul. Přestože by hnutí ANO s SPD dalo dohromady osmnáct křesel a pro většinu v zastupitelstvu je potřeba o jedno více, podle Paula ještě není jeho odchod do opozice definitivní.

Kandidátky se nám zhádaly, my působíme v roli mediátora, říká Popelka

Zatímco PiFo, STAN a SPD mají každý po čtyřech křeslech, hnutí ANO bude mít čtrnáct mandátů

a občanští demokraté s lidovci jedenáct. Je zřejmé, kdo drží v této hře nejvyšší karty. „Vše se vyvíjí, ale dohoda žádná není a nechci to komentovat. Může to dopadnout všelijak,“ uvedl v pondělí lídr ODS Petr Ryška. „Všechno je otevřené,“ přidal se Popelka.

Lídr hnutí ANO však odhadl, že by do konce týdne mohlo být jasno a všichni účastníci povolebních vyjednávání měli konečně také volný víkend. Dle zákulisních informací Deníku by už mohla být koalice pro další čtyři roky jasná. Možné však také je, že se rozhodne ve středu večer. A to by mohlo být už pozdě. „Budou mít co dělat, aby stihli do ustavujícího zastupitelstva, které je v pondělí 24. října, rozdělit gesce, přiřadit úkoly a jména radních,“ odhadla Karolína Koubová, která tyto záležitosti řešila čtyři roky zpět.