Podobně jako v Jihlavě, i v Telči bude ustavující zastupitelstvo až v pondělí 24. října, což je nejpozdější možný termín. Soudržnost zvolených zastupitelů nejlépe ilustruje fakt, že se všechny detaily povolebních vyjednávání daří udržet za zavřenými dveřmi. „Jsem rád, že se zatím nic nedostalo ven a nebudu v tom dělat výjimku,“ ocenil své kolegy starosta a ani on neprozradil nejnovější detaily.

On sám měl nejvíce preferenčních hlasů a je tak pravděpodobné, že bude v čele města pokračovat. Chtěl by, aby zastupitelé táhli za jeden provaz.

„Jsem srdcem a duší demokrat, mým cílem je, abychom v Telči vytvořili co nejširší koalici na radnici. To poslední, co v této bláznivé době město potřebuje, je rozhádané zastupitelstvo,“ vysvětlil Brtník již krátce po volbách.

V sobotu 15. října se v Telči konalo první společné jednání zástupců všech sedmi kandidujících subjektů, které se dostaly do zastupitelstva. Každý z nich měl u kulatého stolu svého zástupce. „Z toho jednání mám hodně dobrý pocit a jediné, co můžu říct je, že k dohodě dojde,“ uzavřel Brtník.