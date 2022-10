Letos ve všech 123 obcích na Jihlavsku alespoň jednu kandidátku dohromady dali, ve více než polovině případů ale lidé moc na výběr nemají. Růžená je jednou z osmačtyřiceti obcí, kde je jen jedna kandidátka, v dalších pětadvaceti jdou do voleb budoucí zastupitelé pod svým jménem, každý má na kandidátce jen sám sebe.

Volby začaly i v Jihlavě. Hlasovací listy si vyplňte doma, žádají volební komise

ONLINE VOLEBNÍ REPORTÁŽ ZDE

V abecedním seznamu obcí Jihlavska je v první dvanáctce hned devět takových, kde mají voliči na výběr jedinou kandidátku a navrch ještě jedna, kde je sice kandidátek několik, ale každá čítá jedno jméno. Dělat ve volném čase starostu na vsi prostě není příliš lákavá nabídka.

Že takový stav není ideální potvrdil politolog z Masarykovy univerzity Lubomír Kopeček. „V případě jedné kandidátky nevzniká žádná soutěž. Již před volbami je jasné, kdo se stane zastupitelem a pravděpodobně i starostou a místostarostou. To je samozřejmě problém. Může to vést k tomu, že klesá zájem vůbec k volbám jít,“ uvedl.

Kompletní informace o komunálních volbách najdete zde, stačí kliknout.Zdroj: DeníkFaktorů, proč vznikne jen jedna kandidátka, může být více. Většinou je zkrátka málo lidí, kteří chtějí kandidovat. „Dalším častým důvodem bývá, že má-li obec po několik volebních období úspěšného starostu, jenž vede kandidátku, obsazující většinu nebo všechny mandáty, případní konkurenti jsou ke kandidatuře demotivovaní,“ řekl politolog Kopeček a pokračoval: „Třetím motivem bývá, že v některých obcích máme doložené něco, co politologie nazývá deliberační předvýběr. To jest, že ještě před podáním kandidátek si kandidáti domlouvají funkce. V důsledku to omezuje soutěživost, jelikož nevzniká konkurence a potenciální kandidáti nekandidují.“

Mít jedinou kandidátku však nemusí být pro obec nutně nevýhodou. „Je to pro mě jednodušší, na kandidátku si vybírám lidi, se kterými se mi dobře spolupracuje,“ vysvětlil starosta Malého Beranova Martin Zach. Chybějící opozice podle něj není problém. „Svojí práci dělám podle vlastního vědomí a svědomí co nejlépe, ku prospěchu obce. Je ale pravda, že někdy může opoziční pohled chybět. Bohužel, vést obec je velká zodpovědnost a zájem není,“ zmínil.

Podívejte se, kdo chce být primátorem v Jihlavě. Klikněte ZDE

Obyvatelé daných obcí přesto věří, že má smysl jít k volbám. „Jednotliví kandidáti díky tomu mají zpětnou vazbu z minulého období. V případě, že jsou kandidáti stávající zastupitelé, zjistí, zda jsou občany podporováni. Pokud je pouze jedna kandidátka, svědčí to o tom, že zastupitelstvo pracuje dobře a nikdo nemá potřebu do chodu celé obce výrazně zasáhnout,“ usoudila Žaneta Polednová z Růžené. Ostatně, voliči mohou křížky zvýhodnit ty kandidáty, kterým věří více.

Na celém Jihlavsku letos mají lidé navíc motivaci jít k urnám v souvislosti se senátními volbami. O obhajobu svého postu bude usilovat předseda Senátu Miloš Vystrčil, který je na Telčsku velmi známý. Proti němu jdou do voleb bývalý náměstek hejtmana Josef Pavlík, někdejší náměstkyně primátora Jana Nagyová, advokáti Tomáš Nielsen a Luděk Růžička nebo lékař Václav Lhotský.

* na Jihlavsku se bude volit ve 123 obcích

* ve 48 z nich se podařilo sestavit jen jednu kandidátku

* v 25 jsou kandidátky po jednom člověku

* specifické jsou Horní Dubenky, kde je se ve volbách utká sedm Nezávislých pro obec a osamocená Dita Katherine Sommer hlásící se k Trikoloře

Jedna kandidátka:

Arnolec, Bílý Kámen, Bítovčice, Bouhuslavice, Boršov, Brtnička, Brzkov, Cejle, Cerekvička-Rosice, Dobroutov, Dudín, Hladov, Hojkov, Hostětice, Hrutov, Hubenov, Jersín, Ježená, Jihlávka, Kamenná, Klatovec, Knínice, Malý Beranov, Měšín, Milíčov, Nadějov, Olšany, Olší, Opatov, Otín, Panenská Rozsíčka, Panské Dubenky, Plandry, Rantířov, Rohozná, Rozseč, Růžená, Rybné, Stáj, Strachoňovice, Švábov, Vápovice, Věžnička, Vyskytná nad Jihlavou, Záborná, Zhoř, Zvolenovice, Ždírec

Každý sám za sebe:

Borovná, Dolní Vilímeč, Doupě, Dvorce, Hybrálec, Jindřichovice, Kalhov, Kostelní Myslová, Kozlov, Mirošov, Nevcehle, Ořechov, Sedlatice, Sedlejov, Třeštice, Urbanov, Vanov, Vanůvek, Volevčice, Vysoké Studnice, Vystrčenovice, Zadní Vydří, Zbinohy, Zdeňkov, Žatec

Jedna proti uskupení:

Horní Dubenky