Mezi prvními voliči převažovali důchodci. „Vždycky přijdu včas, abych to měl za sebou,“ usmál se senior Jan Šuhaj. Volil v komunálních i senátních volbách, v těch měl svého favorita. Podobně volil do horní parlamentní komory Jakub Lička. Ten přišel k volbám hned po druhé hodině proto, že bude odvážet děti na víkend k babičce.

Vyloženého favorita mezi kandidáty do Senátu neměla mladá maminka Katrin Lojková, která k volbám zašla během procházky s dětmi za slunečného počasí. „Bylo to spíš těžší vybírání,“ potvrdila. Ohledně budoucnosti v krajském městě si myslí, že nové strany zamíchají kartami.

V prvních minutách se tvořily před plentami i fronty, mluvčí radnice a zapisovatel jedné z volebních komisí Radovan Daněk proto prosí všechny voliče, aby k volbám šli s hlasovacím listem, kde už budou mít zakřížkovaná vybraná jména. „Volební list je velká plachta, formát A1, a když se někdo za plentou rozhodne tam zakřížkovat sedmatřicet jmen, tak by to mohlo způsobit tvoření front. Tomu chceme předejít,“ vysvětlil.

Navíc má každý okrsek jen omezené množství hlasovacích lístků. Nikdo se ale nemusí bát nebo dokonce nejít k volbám proto, že by pro něj hlasovací list nezbyl. Ve městě funguje zásobování, které operativně doručí lístky tam, kde dochází. Stejně tak odvolí všichni, kteří do dvou přijdou. „I když tady bude v sobotu ve dvě odpoledne fronta, tak zavřeme, ale lidi, kteří tu budou, ještě necháme odvolit,“ slíbil Daněk.

Co se zájmu týká, ten prý bývá v Jihlavě na ZŠ Evžena Rošického největší hned po otevření, tedy v pátek ve dvě odpoledne a v sobotu v osm ráno. „Lidé chodí také v sobotu po obědě a v pátek kolem osmé večer, jak se vrací domů. Ale v jiných komisích to může být jiné,“ usoudil Daněk.

Zdroj: Deník/Martin Singr

V prvních minutách vypozoroval, že je mírně větší zájem o senátní volby. To se ale může ještě změnit. Posledně ale komunální volby v Jihlavě příliš netáhly. Před čtyřmi lety byla v krajském městě Vysočiny volební účast 37,48 procent. Letos by to mohlo být lepší. „Vůbec nemám představu, kolik může přijít lidí, ale předpokládám, že to bude více než třetina voličů,“ uzavřel Daněk.