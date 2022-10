Další dva sečtené okrsky udělaly v průběžných výsledcích Jihlavy pořádný průvan. Rázem vede ODS a KDU-ČSL (24,49 procent), druhé je ANO (20,90 procent) a třetí SPD s podporou Trikolory (16,25 procent). Do zastupitelstva by se aktuálně dostali také Starostové a nezávislí kandidáti, Žijeme Jihlavou a Jihlava srdcem. Koalice Pirátů a Fóra Jihlava je s 4,80 procenty zatím mimo zastupitelská křesla.

Primátor s 0,04 procenty: První sčítání vůbec nedopadlo dobře pro Žijeme Jihlavou, kterou vede náměstek primátorky Vít Zeman. Ten jeden svůj předvolební příspěvek na facebooku uvedl slovy "Budoucnost Jihlavy očima primátora". Jediný hlas pro koalici s těmi nevyššími ambicemi zatím znamená 0,04 procenta.

Jen devět osob nepřišlo k volbám v obci Volevčice na Jihlavsku. Volební účast tam byla opravdu vysoká, 81,63 procent. Přišlo čtyřicet voličů a třiatřicet z nich křížkovalo Zdeňka Eliáše.

Rovných sto voličů přišlo k volbám v Dobroutově na Jihlavsku. V seznamu ale bylo 231 jmen a tak to dělá podprůměrnou volební účast 43,29 procent. Na jediné kandidátce KDU-ČSL lidé nejvíce hlasovali pro Pavlínu Maroňovou.

K zajímavému výsledku došlo v Horních Dubenkách. Byla to jediná obec na Jihlavsku, kde stála sedmičlenná kandidátka nezávislých proti osamocené Ditě Katherině Sommer. Ta ale získala vůbec nejvíce hlasů, 79. Jinými slovy to dělá 17,75 procent. Jelikož dosavadní starosta Jan Lapeš zamířil po šestatřiceti letech na radnici do důchodu a nekandidoval, bude se vedení obce určitě měnit.

Jen tři lidé nepřišli k volbám v jedné z nejmenších obcí Vysočiny, ve Vápovicích. Třicet lidí zařídilo volební účast 90,91 procent, což je ještě o pár desetin více než před čtyřmi lety. Nejvíce hlasů získala Ladislava Tichá, dvojka jediné kandidátky v obci.

Vystrčil ve vedení

V senátním obvodu Jihlava je sečteno rovných padesát procent hlasů, volební účast je zatím rovných šestapadesát procent. Stále vede Miloš Vystrčil (44,78 procent) před Janou Nagyovovou (30,55 procent) a Tomášem Nielsenem (11,32 procent). Následují Václav Lhotský, Josef Pavlík a Luděk Růžička.

Voliči na Vysočině rozhodovali o novém složení obecních zastupitelstev. V Jihlavě také svými hlasy ovlivní složení horní komory parlamentu. Celkové výsledky senátních voleb mohou být známé do sobotního večera, kompletní výsledky komunálních voleb také v sobotu večer, nebo v některých případech možná až v neděli nad ránem.

Sledujte s námi živě sčítání hlasů od největších měst až po nejmenší obce, včetně senátních voleb - klikněte ZDE, nebo na mapu Vysočiny.

Sledujte online sčítání voleb ve všech obcích Vysočiny, klikněte na mapu.Zdroj: Deník/Ondřej Švára